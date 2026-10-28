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HOMMAGE NATIONAL AUX VICTIMES

28 octobre 2026

Attentat de Trappes : le gouvernement annonce qu'un hommage national sera organisé

Un hommage national aux victimes de l'attentat raciste commis à Trappes vendredi 23 octobre sera organisé, a annoncé la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, lors du compte rendu du Conseil des ministres ce mercredi 28 octobre.

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MOTS-CLES

attentat , Trappes , hommage national , victimes , Maud Bregeon

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.