Attaque à Annecy : le témoignage de l’ancien footballeur Anthony Le Tallec qui a assisté au drame

L’ex-footballeur Anthony Le Tallec a publié une vidéo sur Instagram et s’est confié sur les circonstances du drame à Annecy.

Une attaque au couteau a eu lieu à 9 h 45 ce jeudi 8 juin, dans le secteur du Pâquier, à Annecy. Présent sur les lieux du drame, l’ancien footballeur Anthony Le Tallec a livré sur Instagram un témoignage glaçant de l’attaque au couteau qui a eu lieu à 9 h 45 ce jeudi 8 juin, dans le secteur du Pâquier à Annecy.

« Je vois des dizaines de personnes qui courent, qui courent dans le sens contraire de moi. Je me demande ce qu’il se passe. Et d’un coup, il y a une maman qui me dit : Courez, courez ! Il y a quelqu’un qui poignarde tout le monde tout au long du lac, il a poignardé des enfants. Courez, courez ! ».

Des personnes, dont plusieurs enfants, ont été attaquées au couteau, ce jeudi 8 juin, dans un parc d’Annecy.

L’ancien joueur de football a assisté à l’interpellation par les policiers :

« Et là, il l’attaque, il attaque le papy, il le poignarde une fois. Les flics derrière lui, n’arrivent pas à l’attraper. Et moi je leur dis aux flics : « Tirez-lui dessus et tuez-le ! Il est en train de poignarder tout le monde » .»