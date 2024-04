Annulation de la conférence de Jean-Luc Mélenchon à Lille : retrouvez le débat entre Jean-Sébastien Ferjou et Manuel Bompard

Crédits Photo: Capture d'écran DR

Jean-Sébastien Ferjou a débattu autour de la question de la liberté d'expression avec Manuel Bompard sur BFMTV.

Une conférence de Jean-Luc Mélenchon et de la militante franco-palestinienne Rima Hassan prévue le jeudi 18 avril a été annulée par l’Université de Lille, qui a estimé que «les conditions ne sont plus réunies pour garantir la sérénité des débats». L’Université de Lille a annoncé ce mercredi l’annulation de la conférence, dans ses locaux, du leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et de Rima Hassan, qui est candidate en 7e position sur la liste de LFI pour les européennes. Les représentants de LFI estiment que cette annulation vise à censurer leur ligne de « défenseurs de la paix » qu’ils défendent depuis de nombreux mois.

Au lendemain de l’interdiction par arrêté préfectoral de cette conférence, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un « abus de pouvoir » de la part du préfet du Nord. « Le préfet a fait un abus de pouvoir et il doit être sanctionné », a-t-il déclaré en estimant que l’« autorité de l’État » était « fort mal respectée dans le Nord ». « Rien dans mes propos ni dans ceux de Rima Hassan ne justifient que nos conférences soient interdites », a-t-il lancé. « Nous ne nous tairons jamais », a déclaré Jean-Luc Mélenchon.

L’annulation de cette conférence était au cœur d’un débat organisé sur BFMTV entre Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise et député des Bouches-du-Rhône, et le directeur de la publication d’Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou. Les échanges ont notamment porté sur la place de la politique au cœur des universités.

Jean-Sébastien Ferjou a estimé que la conférence de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan aurait dû être maintenue, au nom de la liberté d’expression :

« Comme le disait Rosa Luxemburg, « la liberté, c’est toujours celle de l’autre ». Il faut défendre la liberté. J’aimerais que La France insoumise défende les libertés et le pluralisme dans les universités. Je crois qu’il fallait laisser se dérouler cette conférence. […] La liberté d’expression doit prévaloir ».

Le directeur de la publication d'Atlantico s'est aussi confié sur les enjeux politiques et sur la proximité du calendrier entre cette conférence et la campagne des élections européennes :

« Il serait possible de se poser une autre question. Alors que nous sommes en pleine période de campagne électorale, effectuer une tournée des universités pour des conférences avec une candidate sur la liste LFI interroge. Mais cela est valable pour l’ensemble des différents partis. (…) Face à la problématique de la liberté des universités, de la liberté d’expression et du pluralisme, j’aimerais que La France insoumise soutienne ce principe-là. Cela me paraît être une hypocrisie phénoménale que de s’en plaindre aujourd’hui. Les mêmes militants d'extrême gauche ont soutenu certaines campagnes ou actions pour empêcher la venue de personnalités comme François Hollande, Sylviane Agacinski. […] Vous êtes aussi responsables de ceux qui vous suivent. La volonté de censure et la cancel culture sont portées aussi par La France insoumise ».

Le logo de l’affiche de la conférence de Jean-Luc Mélencon s'est retrouvé au cœur d’une polémique, comme l’a rappelé Jean-Sébastien Ferjou :

« Il y a beaucoup d’hypocrisie sur l’utilisation du fameux logo [représentant la Palestine]. Beaucoup de militants insoumis sur les réseaux sociaux emploient l’expression du Jourdain à la mer, ce qui veut dire qu’Israël n’existerait pas. Ce n’est pas la réalité de toute La France insoumise ».

Face à la pression vis-à-vis de la liberté d'expression et face aux menaces d’interdiction, Jean-Sébastien Ferjou estime qu’il ne faut pas céder :

« Une démocratie doit pouvoir entendre des opinions clivantes, qui nous choquent. Cela fait partie de la manière dont on se forge une opinion ».

Le directeur de la publication d'Atlantico souhaiterait que les responsables de La France insoumise défendent plus la liberté d'expression :

« En revanche, il y a un deux poids deux mesures absolu. Beaucoup de personnalités qui ne sont pas à gauche ou à la gauche radicale sont très contestées et des militants les empêchent de parler. Et là, nous n’entendons pas la gauche défendre la liberté d’expression. (...) En matière de liberté d’expression, il y a une campagne de presse pour la sortie d’un livre ["Transmania", de Dora Moutot et Marguerite Stern] qui s’intéresse à l’idéologie transgenre. Le premier adjoint à la mairie de Paris a décidé de faire retirer cette campagne au motif qu’il s’agirait de transphobie. Sur ce cas-là, êtes-vous prêts à défendre la liberté d’expression ? La liberté d’expression ne se divise pas. Eric Zemmour a le droit de parler. Jean-Luc Mélenchon a le droit de parler. (…) Est-ce que vous considérez qu’il y a des gens dont il faudrait interdire la parole parce que, par principe, vous considérez qu’ils risquent de dire quelque chose qui soit condamnable ? Donc, engagez-vous pour défendre la liberté d’expression et pour le pluralisme dans les universités », a demandé Jean-Sébastien Ferjou à Manuel Bombard.

Le débat sur BFMTV a aussi porté sur le potentiel trouble à l’ordre public posé par ces conférences politiques au sein des universités et face aux menaces des militants.

