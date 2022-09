Alain Chabat parodie le roi Charles III pour annoncer sa nouvelle émission sur TF1, « le Late Show »

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube / DR

Alain Chabat va animer une série d'émissions quotidiennes en deuxième partie de soirée sur TF1, sur le modèle des late shows américains, a annoncé la chaîne vendredi, sans préciser quand débutera la diffusion. Dans un spot diffusé sur les réseaux sociaux, TF1 promet un « late show avec Alain Chabat, tous les soirs à 23h00... à partir de bientôt ».

Dans cette vidéo humoristique, Alain Chabat et les comédiens Jamel Debbouze et Léa Drucker ont parodié la scène qui a été beaucoup commenté et relayé sur les réseaux sociaux : le nouveau roi d'Angleterre Charles III qui s'énerve à cause d'un stylo défectueux.

Dans ce clip, Alain Chabat évoque avec humour la difficulté de signer avec un stylo qui fuit :

« Si j’ai pas de stylo, je signe avec quoi moi ? Avec ma bite ? »

Célèbre pour ses sketchs et ses émissions au sein du quatuor comique Les Nuls sur Canal+ dans les années 80 et 90, Alain Chabat a marqué les esprits en animant l'émission Burger Quiz, à travers ses rôles au cinéma et en réalisant le film Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, devenu culte.