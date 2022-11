Accueil de l'Ocean Viking en France « à titre exceptionnel » et critiques envers l’Italie : le bal des hypocrites ?

Crédits Photo: VINCENZO CIRCOSTA / AFP

Le navire Ocean Viking a accosté au port militaire de Toulon ce vendredi.

Le navire Ocean Viking a accosté au port militaire de Toulon ce vendredi. La cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a dénoncé une réaction française « agressive, incompréhensible et injustifiée », après que Paris a annoncé des mesures de rétorsion envers Rome pour avoir refusé de faire accoster le navire.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé ce jeudi 10 novembre l’engagement de la France pour accueillir le navire qui transporte 234 migrants ce vendredi à Toulon. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé le « choix incompréhensible » de l'Italie de ne pas le faire.

L’émission Punchline sur CNews est Europe 1 est revenue sur ces enjeux et sur les réactions politiques en France. Laurence Ferrari et ses invités ont débattu et sont revenus sur les déclarations de Gérald Darmanin concernant l'Ocean Viking ou de figures de l’opposition.

Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d’Atlantico, Eric Naulleau, écrivain, Charles Consigny, Avocat, Linda Kebbab, Policière, et Jean-Philippe Tanguy, Député RN, ont participé à ce débat animé par Laurence Ferrari sur Europe 1 et Cnews le jeudi 10 novembre.

Le débat est notamment revenu sur l’hypocrisie des réactions politiques en France et sur l’attitude des pays européens vis-à-vis de la crise migratoire et de la situation de l’Ocean Viking.

Selon Jean-Sébastien Ferjou, « il y a une énorme hypocrisie européenne. Il y a une situation humanitaire que personne ne peut contester. Le sujet n’est pas de sauver ou non des gens en mer. En revanche, faire semblant de ne pas voir que ces choses-là sont organisées est parfaitement absurde. L’Italie a déjà largement pris sa part du problème au niveau européen. Beaucoup d’autres pays en Europe s’en lavent les mains (…) Giorgia Meloni s’est faite élire sur la promesse de gérer les flux migratoires (…) L’Italie a accueilli 90 000 personnes depuis le début de l’année ».

