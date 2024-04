À San Francisco, le Golden Gate Bridge bloqué par des manifestants pro-Gaza

Des manifestants pro-palestiniens ont bloqué lundi 15 avril le Golden Gate Bridge, pont emblématique de la ville de San Francisco aux États-Unis, un peu plus de six mois après le début du confit entre Israël et Gaza.

Des images aériennes montrent une longue file de voitures arrêtées. Les manifestants, qui empêchent les entrées ou sorties des véhicules, brandissent une banderole « arrêtez le monde pour Gaza ». Les manifestants ont bloqué la route pendant les heures de pointe, entraînant des gros bouchons. Ils ont été délogés à la mi-journée et le trafic a pu reprendre normalement, détaille le San Francisco Chronicle.

Mais les manifestant pro-Gaza ne se sont pas limitées au Golden State Bridge. Outre une manifestation à Los Angeles, ils ont perturbé l’aéroport de Chicago, ainsi que la ville d’Oakland, près de San Francisco, rapporte ABC. Ces manifestations font partie d’une initiative nommée « A15 Action », qui cherche à bloquer de nombreuses grandes villes dans le monde entier, « en solidarité avec la Palestine ».

Le site web des organisateurs recense une quarantaine de villes où des actions doivent se dérouler, dans de multiples pays, dont l’Australie, le Belgique, l’Espagne, la Colombie et la Corée du Sud. « Dans chaque ville, nous identifierons et bloquerons les principaux points d’étranglement de l’économie, en nous concentrant sur les points de production et de circulation, dans le but de causer le plus grand impact économique », expliquent les organisateurs sur leur site web.