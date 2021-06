6 juin 1944 : Léon Gautier, dernier survivant du commando Kieffer, raconte le débarquement

Crédits Photo: Damien MEYER / AFP

Ce samedi 5 juin 2021, Léon Gautier, âgé de 98 ans était présent aux cérémonies du 77e anniversaire du Débarquement, à Saint-Aubin-d’Arquenay (Calvados). Fusilier marin des Forces françaises libres, il est le dernier vivant des 177 Français à avoir participé au débarquement de Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce 6 juin 1944, Léon Gautier et ses camarades sont à bord des barges 523 et 527. À 7h23, ils débarquent sur la plage Sword Beach. 77 ans plus tard, celui qui "n'a pas pris la grosse tête" était présent sur la plage de Ouistreham, ce matin. "Même si je suis tout seul, j'irai sur la plage pour honorer mes copains", avait-il dit à LCI.