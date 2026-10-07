MOBILISATION LYCEENNE
7 octobre 2026
35.000 élèves ont répondu en 24h sur la plateforme mise en place par le ministère de l'Éducation nationale
Le ministre de l'Education nationale a annoncé, mardi 6 octobre, sur franceinfo, le lancement d'une consultation en ligne des lycéens, alors que le pays est traversé par un large mouvement de blocages et de manifestations. Ouverte depuis lundi soir, cette consultation prendra fin le 23 octobre.
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Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESMobilisation lycéenne , Lycées , manifestations , Éducation nationale , Édouard Geffray , plateforme
THEMATIQUESFrance
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.