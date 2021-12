Crédits Photo: Capture d'écran YouTube / Eric Zemmour / DR

La plupart des candidats à l'élection présidentielle, dont Eric Zemmour et Marine Le Pen, ont adressé leurs voeux aux Français, via les réseaux sociaux et les plateformes de vidéos comme YouTube.

2022 : Retrouvez les vœux des candidats à l'élection présidentielle avec Atlantico Rédaction