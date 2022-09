142 marins ont accompagné le cercueil d'Elizabeth II vers l'abbaye de Westminster

Le parcours a duré huit minutes. Ce lundi à 11h44 très précisément, le cercueil de la reine a quitté Westminster Hall pour prendre la direction de l'abbaye de Westminster, à 146 mètres de là.

Comme le veut la tradition, le cercueil a été déposé sur un fût de canon, plateforme habituellement destinée à transporter de l'artillerie militaire. Il a été tiré par 142 marins à l’aides de cordes.

La tradition de l'affût de canon remonte à une demande de la reine Victoria, disparue en 1901. En effet, la souveraine souhaitait être enterrée « comme une fille de soldat ».

La coutume des marins remonte elle aussi à l’enterrement de la reine Victoria, mais relève cette fois d’un « accident » : « En 1901, la Reine Victoria est enterrée en février. Son cercueil est alors tiré par des chevaux, mais ils paniquent, ruent et le cercueil manque d'être renversé. Ce sont alors les marins de la Royal Navy qui viennent en secours et qui tirent ce cercueil à dos d’homme », raconte Thomas Pernette, journaliste à Point de vue et auteur de « Elizabeth II, les Chapeaux De La Couronne ».

En 1965, Winston Churchill, figure incontournable de l’histoire du Royaume-Uni, avait également eu droit à cet honneur.