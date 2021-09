"Depuis 2017, les Français ont gagné entre 800 et 4.600 euros par an et par ménage", selon Jean-Baptiste Djebbari

Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, a répondu aux questions de Jean-Jacques Bourdin dans le cadre de la matinale de BFMTV et RMC ce mercredi 22 septembre. Selon Jean-Baptiste Djebbari, "depuis 2017, les Français ont gagné entre 800 et 4.600 euros par an et par ménage", suite aux mesures déployées par Emmanuel Macron et son gouvernement sur la question des taxes.