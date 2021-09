"98% des commandes se font en Chine" : en Bretagne, un fabriquant de masques au bord de la faillite

Lancé en juin 2020, alors que la France était en pleine pénurie de matériel de protection contre le coronavirus, le projet de coopérative des masques 100% français à destination des professionnels est en mauvaise posture. Plus de 6 millions de masques s'accumulent dans les hangars de La Coop des Masques, qui n'arrive pas à engranger de commandes face à une production chinoise privilégiée par les autorités. Les salariés craignent pour leur emploi. L’entreprise costarmoricaine en est réduite à brader ses stocks de masques chirurgicaux et FFP2 pour survivre.

Covid-19 : 10 mesures concrètes (et n’ayant rien à voir avec des restrictions supplémentaires de liberté) qui pourraient nous permettre de lutter efficacement contre l’épidémie

À Lire Aussi

Comment Claude Bébéar, Bernard Arnault et Vincent Bolloré ont cultivé le "French paradox" et l’amour du "Made in France"