Unes des Hebdos People

Mais aussi : Khloé Kardashian commande un bébé, Laura Smet en couve (peut-être déjà) un; Yannick Noah se rabiboche avec son ex; Karim Benzema gère son « top gate » et Julien Doré déclare son amitié à Clara Luciani.

Cette semaine, les People sont en vacances et à chacun son programme :

Monaco est au Bal de la Rose, mais pas Charlène : toute la lumière est pour Caroline. Point de Vue, Match et Gala ne parlent même pas de l’absente mais s’ébaubissent devant le travail de la soeur du souverain. Le thème des années folles, le velouté de chou-fleur en entrée, les danseurs sans genres, Stéphane Bern et Christian Louboutin : Tout était parfait ! Les photos font largement la part belle aux Casiraghi/Hanovre et le Prince Albert ferait presque office de « plus 1 » de la Princesse Caroline. Seul Public ose la question qui fâche : Mais où est Charlène ? « Son retour en forme ces derniers jours laissait penser qu’elle ferait au moins une apparition. Peine perdue, encore raté » conclut le mag. Et pour la réponse, on repassera…

Valérie Trierweiler lance une bouteille à la mer : « ephémère Première Dame recherche poste de journaliste. Disponible de suite ». « Je suis inscrite à Pole Emploi » a t-elle déclaré à la radio, « avec le nom que je porte et la vie que j’ai eue, c’est compliqué ». Et comme elle n’a pas d’offre pour l’instant, l’ex de François Hollande fait comme tous les désoeuvrés : de la télé-réalité. Elle a participé à Pékin Express et regrette déjà d’avoir refusé « Danse avec les Stars ». Au pire, elle pourra surement entrer dans la "Maison des coeurs brisés" .

Yannick Noah se rabiboche avec son ex sur la plage. Séparé d’Isabelle Camus depuis 2 ans, les ex sont partis roucoulés de concert au Brésil et le disent à tout le monde. En tout cas, c’est ce que croit savoir le magazine Elle qui les a grillé publiant des photos de vacances chacun sur son compte, mais du même endroit ! 18 ans après leur rencontre, leur histoire avait capoté pendant le confinement et la productrice « d’un gars, une fille » avait déclaré qu’un « couple pour qu’il marche, il faut l’arroser ». Alors, même s’il apparait qu’ils étaient tous les deux invités au mariage de Joackim Noah, le fils de Yannick, on veut bien croire avec « Elle » que c’est exactement ce qu’ils sont partis faire…

À Lire Aussi

Charlène de Monaco patine Albert en Norvège; Maïwenn épouille Johnny Depp (et plus si affinité); Eva Longoria et Victoria Beckham se zoom saoulent; la Reine d’Espagne se bistourise sec; Laeticia Hallyday stéphaneplazzise à hue et à dia

David Guetta se fait livrer des pouffes par poignées directement sur son yacht. Elles sont toutes minces et bronzées, elles ont toutes probablement moins de 30 ans et portent toutes de très très petits maillots de bains. Dans Public on peut voir l’arrivée de ces dames sur un zodiac, accueillies littéralement à bras ouvert par le DJ préféré d’Ibiza. Mais rien de sulfureux là-dedans, l’ex de Cathy est très chaste, fidèle au mannequin, Jessica Ledon. Distance appropirée, bras le long du corps, regard porté plutôt vers le front, il n’est même pas trahi par son « body language ». Un saint…

Karim Benzema crame du gasoil et tente d'éteindre le "Toe Gate". Le retour en grâce de l’attaquant français va de paire avec la scrutation avide de ses postes Internet et donc, de vagues récurrentes d’indignation. En cause d’abord, ses postes «virils » où tous les bolides 100% pollueurs de la planète sont bons à tester - ne vous trompez pas, la nouvelle frime, c’est de montrer qu’on a assez d’oseille pour remplir tous les réservoirs du quartier. Le voilà au volant d’une Ferrari puis d’une Lamborghini ou faisant du jet ski avant de poser devant son jet privé et d’embarquer pour traverser le continent. Bref moins écolo, tu meurs ! Mais s’il n’est pas du genre discret du porte-monnaie, Karim Benzema l’est beaucoup plus côté coeur. Aussi, les internautes se sont mués en véritables détectives quand ils ont découvert un orteil féminin qui se tapait l’incruste dans une photo sur twitter. Le joueur est photographié endormi à bord d’un avion privé, devant une assiette de mignardises. Et les gourmands qui ont observé les fraises à la loupe ont aperçu juste derrière, le membre qui appartient à n’en pas douter à la personne assise en face du joueur et qui prend la photo. Qui était-ce ? Une ex ? une maitresse ? En tout cas, la photo a fait le tour de la toile avant d’être effacée pour être recardée sans doigt de pied…

À Lire Aussi

Laeticia Hallyday éblouidente la Tour Eiffel; Paris Hilton largue Joe Biden pour Britney Spears; Michel Drucker se fait empépéouté; Brad Pitt, Marc Lavoine et Sandra Bullock en pleine quinqualoose; le mari de Diam’s est celui d’une autre

Alessandra Sublet rayonne d’avoir récupérer ses enfants à temps plein. Selon une information de Closer, la désormais actrice aurait trouvé un nouvel accord avec le père des petits : alors que jusqu’ici, ils vivaient à Paris, leur mère venant les voir une semaine sur deux, à la rentrée, ils s’installent chez elle, dans le sud pendant que Monsieur mènera sa carrière entre Paris et LA. L’école serait déjà trouvée et à voir la paparazzade tout en joie, maillot de bain et sable chaud près de Saint Tropez, c’est une très bonne nouvelle ! L’ex Jordan faisait même aussi partie du tableau comme une cerise sur gâteau.

Julien Doré et Clara Luciani se font des déclarations d'amitié à distance : D’abord, il y a Clara qui réussit à faire entonner « Joyeux anniversaire Julien », pour les 40 ans du chanteur : partage sur les réseaux, émotion, remerciements appuyés… Puis, quelques jours plus tard, Julien Doré a pu rendre la pareille : pour faire une surprise à la chanteuse à l’occasion de ses 30 ans, il a déployé une grosse banderole sur le passage de son tourbus. De grosses lettres noires et un coeur rouge qui disent « Bon anniv Clara - coeur rouge - Bisous, Juju. ». Réaction filmée, partagée, c’est chouette l’amitié !

Brad Pitt fait des milliers de kilomètres pour passer une demi-journée avec ses enfants. En tournage à Rome, son ex, Angelina Jolie y a installé tous ses marmots. Pour les apercevoir, même quelques petites heures, l’acteur a donc fait le voyage, comme un pèlerin pénitent. Il est arrivé avec sa guitare, s’est rué pour la matinée dans la villa que Maléfice avait fuit, bien sûr, a dormi une nuit dans un palace de la capitale italienne, puis est reparti dès le lendemain. Sur les genoux ?

À Lire Aussi

Carla Bruni joue la rosière à rosé; Stéphane Plaza se fait larguer par les deux femmes de sa vie, Ricky Martin amber-heardiser par l’homme caché de la sienne; Cyril Lignac primo-papaïse, Laeticia Hallyday mérindignise; Karine Ferri grandémissionne

Khloé Kardashian, 38 ans, confirme qu’elle va avoir un deuxième enfant incéssament sous peu. Elle n’est pas enceinte, non puisque c’est une mère porteuse qui l’est pour elle, depuis le mois de Novembre. Le père ? C’est l’homme avec qui elle partage déjà une petite fille, True (c’est son prénom) qui a quatre ans. En revanche, ils sont séparés depuis le mois de Janvier, car, c’est à ce moment là que Monsieur a annoncé qu’il était le père de l’enfant tout juste né, de sa maitresse.

Si j’ajoute que la star anglaise Ed Sheeran a appelé sa fille Jupiter, et que de notre côté de la Manche, le chanteur Amir, a choisi de nommer son fils Or, est-ce que vous aussi vous entendez la voix de Philippe Meyer vous dire « Nous vivons une époque moderne » ?

Tom Cruise vampirise les Cambridge. Selon Paris Match, l’acteur américain aurait un gros faible pour le couple héritier de la couronne britannique et ne décollerait plus de leurs baskets. Après la Première de Top Gun, la prise de parole au Jubilé de Grany, voilà qu’il accompagne Kate à Wimbledon. Et la photo est à ne pas piquer des hannetons : assis deux rangs derrière la royale Madame William, il la regarde d’un air épanoui et transporté, comme s’il avait (enfin !) retrouvé l’amour. La fusion est telle que la presse britannique multiplie les commentaires à ce sujet mais certifie qu’il s’agit là d’une amitié « chaleureuse et professionnelle ».

Pour finir voici le nuancier Aperow&boules : Les Beckham ont fêté leurs 23 ans de mariage, avec un diner romantique à Paris puis un voyage en Orient express, pour atterrir dans une gondole à Venise, avec leurs quatre parents. Ivana Trump a été retrouvée morte dans ses escaliers à New York. Elle était la première épouse de Donald Trump et la mère de leur trois ainés. Public voit Laura Smet à nouveau enceinte, et se base sur les photos de Match de la semaine dernière - nous, on n’avait rien vu. Charlotte Valendrey n'a pas survécu à sa troisième greffe du coeur, elle est morte à 54 ans. Johnny Depp a versé près 800.000 euros à des associations à la place de son ex : Amber Heard avait promis des dons pharaoniques avec l’argent des procès qu’elle n’avait jamais honorés. Florent Pagny reprend du poil de la bête : shooté par Voici dans les rues de Paris, le chanteur s’est remplumé et les « effets de la chimio se sont estompés ». La diva Adele prépare un documentaire «intime» pour expliquer l’annulation de son show à Vegas. Mick Jaegger, 78 ans, ne réclame plus que du thé, du miel et des biscuits dans sa loge.