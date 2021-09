Une longue mission sur Mars serait impossible pour les humains ; Il est temps de se poser sur Mercure, même si cela ne sera pas simple

Seule planète tellurique du Système solaire sur laquelle aucun engin ne s'est encore posé, Mercure fait aujourd'hui l'objet d'un très grand intérêt. D'une part parce que la sonde BepiColombo de l'ESA vole pour la rejoindre et aussi parce que le Planetary Science Decadal Survey (rapport décennal sur les sciences planétaires) est en cours de préparation pour la décennie 2023-2032. Une équipe de scientifiques du JHUAPL travaille sur un concept audacieux de lander et pousse pour qu'un atterrissage sur Mercure fasse partie des priorités.

Une longue expédition humaine sur Mars serait impossible, voire irréalisable selon une étude publiée le 7 août. Les chercheurs ont soulevé le problème des radiations émises par les rayonnements solaires et cosmiques, qui deviendraient mortelles sans la protection de l'atmosphère terrestre et compromettraient une colonisation à long terme de la Planète rouge.

Une puissante tempête solaire pourrait couper Internet plusieurs semaines

Pas de connexion pendant 5 minutes et vous voilà perdus ? Alors, imaginez ce que serait votre vie si le réseau internet mondial était coupé pendant plusieurs semaines ! Selon des chercheurs, c'est le risque que nous encourrons en cas de tempête solaire majeure. Un risque auquel il faut nous préparer.

Ariane 6 : un étage capable d’amener les satellites jusqu’au dernier kilomètre de leur position

Découvrez l'astucieux étage Astris qui va rendre Ariane 6 plus polyvalente et attractive. Ce « kick stage » sera capable d'amener les satellites jusqu'au dernier kilomètre de leur position orbitale finale et placer des charges utiles sur des orbites différentes lors d'un même vol. Les explications de Pier Domenica Resta, responsable à l'ESA de l'équipe en charge du Système de lancement Ariane 6.