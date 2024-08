Ariaan Purich est maître de conférences à la School of Earth, Atmosphere and Environment de l'université Monash. Elle s'intéresse à la compréhension des interactions couplées entre l'océan, l'atmosphère et la glace de mer dans l'hémisphère sud, et plus particulièrement à la variabilité et aux changements climatiques dans l'Antarctique et l'océan Austral.