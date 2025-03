Revue de presse des hebdos

Trump sauve Macron mais plombe l’économie américaine; Challenges voit le retour des Gilets jaunes, Marianne doute de celui de Villepin, EPR de l’avenir d’Attal; Démocratie dévoyée : Gauchet donne raison à Vance; Retailleau, éminence grise de l’Elysée

Et aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : Le Point fait l’état des lieux des troupes européennes, tandis que L’Express fait l’addition. Tout ça à cause du Mad in Usa, explique le Nouvel Obs. En attendant la guerre, un nouveau scandale de l’eau apparaît : celui de l’amiante. Ouf, Macron a tout de même le temps de s’occuper du Louvre !