Tom Cruise se découplise en douceur, les Bieber crisent, Sophie Marceau emménage avec un homme; Leonardo DiCaprio abat de la pelle-mate; Kanye West promène Bianca nue, Khloé Kardashian filtre sa chatte; de folles rumeurs courent sur Kate Middleton

Le retour en grâce de Stéphane Plaza n’est pas pour tout de suite. Le présentateur, accusé de violence conjugale par trois femmes, a pris la température de l’opinion public en postant une photo de son double de cire, en préparation pour le Musée Grévin. « Un rêve d’enfants, je vais être avec les plus grands » s’est-il émerveillé en commentaire. L’accueil a été volcanique : des centaines de réactions outrées sont tombées, « le vieux monde impudent a encore du souffle » a même répondu Hélène Devynck qui témoigne contre PPDA. Le musée s’est défendu, arguant que la décision de faire entrer l’agent immobilier avait été prise avant les plaintes et à insister sur le fait que pour le moment aucune date n’était prévue pour l’exposition.

Closer déclare Tom Cruise à nouveau célibataire. La love story avec la russe Elsina Khayrova serait déjà finie. Selon une source, la star hollywoodienne a tenu à faire les choses en douceur, car ils habitent le même immeuble. « Finir sur une mauvaise note aurait été gênant s’ils s’étaient croisés dans l’ascenseur. » Pas faux. Trois petits mois et quelques sorties auront donc suffi à faire le tour de la relation.

Et Public voit Sophie Marceau casée. C’est la paparazzade de la semaine et la une du mag : notre Vic se promène dans les rues de Paris avec un homme, l’acteur et réalisateur Frédéric Quiring. Alors, oui, on voudrait bien y croire aussi mais il faudrait se persuader qu’ils marchent bien main dans la main (et la photo n’est pas vraiment explicite), que l’accolade n’est pas si chaste malgré les têtes (et les bouches) très éloignées et puis il faudrait faire abstraction de leur amitié de 30 ans, puisque les deux comédiens se sont rencontrés, il y a un bien longtemps sur un tournage. Pas très convaincant. La seule info qui semble tenir la barre, c’est que l’actrice a décidé de déménager et s’installe au cœur de Paris et que le Monsieur l’aide…

Gisele Bündchen serait-elle une petite cachotière ? C’est en tout cas, ce que voudrait faire comprendre l’entourage de son ex-mari, Tom Brady. « si elle veut faire croire qu’elle ne sort avec Joaquim (son prof de ju-jitsu) dque depuis son divorce, grand bien lui fasse ». En fait, elle serait avec lui depuis bien avant la fin de mariage et « Tom l’aurait accepté ». Mouais, ici non plus, ce n’est pas super convaincant…

Leonardo DiCaprio embrasse comme un pied, ne veux pas entendre gémir ses partenaires et n’a pas l’habitude de prendre des vents. C’est ce qu’affirme une charmante Playmate de 22 ans qui a flirté récemment avec l’acteur dans un club privé de Los Angeles. Après un rapide contact visuel, la star de Titanic s’est approchée d’elle et l’a embrassée, mais quand elle a refusé de le suivre à la maison, il a eu l’air outré, a répondu laconiquement « ok, je respecte », puis s’est tourné vers une autre jeunette qui elle a accepté l’invitation. « Trop bizarre et trop vieux », beaucoup de ses amies auraient eu une brève aventure avec lui. L’une d’elle aurait même raconté que pendant l’acte, il avait gardé ses écouteurs tout du long, ne voulant pas l’entendre… Bizarre en effet.

Kanye West et son public (de gogos) se sont bien trouvés. La critique ambivalente à l’arrière-gout dithyrambique du dernier show du rappeur est à lire dans Closer. Pas un concert, non, « une listening party » dans une énorme salle à Paris, pour la modique somme de 150 euros. Mon confrère précise bien que pas « une parole n’a été rappée » et à peine mimer en playback mais les 15 titres du dernier album ont été « crachées sur les enceintes ». Une heure et quart d’attente, un T-shirt noir floqué d’un « 1 » à 40 euros en guise de souvenir, et un triomphe à North West, la fillette de 10 ans (qui a fait une apparition sur scène (mais, y a pas école aux États-Unis, ou quoi ?) et un chanteur cagoulé quasiment du début à la fin et ils en redemandent ? Un mystère.

Et puis, voilà, c’est fait : Bianca Censori a franchi le rubicond. La femme de Kanye West a fini par tout montrer et elle a choisi la Fashion Week de Paris pour ce faire. La pauvrette portait un collant et rien en dessous avec même pas une peluche ou un coussin pour cacher ses petites affaires. Devant, derrière, les tabloids anglais floutent à gogo tandis que son père voudrait confronter le rappeur à propos de cette nudité constante imposée à sa fille : « Ce n’est pas de l’amour » selon lui.

De son côté, Khloé Kardashian filtre même sa chatte. La petite sœur de Kim, non contente de s’appliquer 100% de retouches photo à chaque fois qu’elle prend la parole sur ses réseaux, a choisi de faire subir le même sort à sa chatte. L’animal, une femelle gris claire est apparue avec de grands yeux éclaircis et élargis par le logiciel. Tss tss tss.

La reine et la reine d’Angleterre, bientôt une réalité sur le trône ? Une petite cousine de Charles III vient de se marier avec une femme. Alors, d’accord, Ellen Lascelle n’est que 72ème dans l’ordre de succession au titre de souverain; elle ne le sera donc probablement jamais, mais le scénario parait de plus en plus crédible si l’on considère toutes les familles royales.

Voici shoote à son tour George Clooney dans le Var. L’acteur en polo bleu, en France, l’acteur et sa femme au resto en France, les enfants scolarisés dans un établissement top secret en France. Que de fierté cocorico dans cet emménagement ! Mais pour le mag, on est pas prêt de voir Jojo et Amale Clounet, en tongs, à l’Inter de Brignoles pour faire le plein de pastis l’été prochain. Leur première tentative a créé une émeute et depuis, ils auraient tendence à se faire tous petits.

Hailey et Justin Bieber, respectivement 27 et 30 ans sont en pleine crise de couple. Premier acte : le super bowl. La compétition de football américain est l’occasion pour chaque star de se montrer. La mannequin et le chanteur n’ont pas fait exception, sauf qu’il a bien été remarqué que Madame avait ignoré son mari toute la soirée. Elle le trouve « immature et collant » nous dit-on. Deuxième acte : le père de Hailey, Stephen Baldwin a demandé, via Instagram, aux fans de leur adresser « une petite prière » pour les aider à trouver « sagesse et protection ». Acte III : elle est furieuse que papa se mêle de ses affaires mais s’est tout de même précipitée, avec son collant, quelques heures plus tard à l’église, pour le service du soir. La messe est dite ?

Cristina Cordula, la reine du « Stÿÿÿle magnifaïke » sur M6 perfectionne sa réputation de peau de vache en participant à « Danse avec les Stars ». Face caméra, elle est tout en sourire et en attitude positive mais dès que le voyant rouge s’éteint, « Elle râle sur tout. Elle en arrive à saouler son danseur et est invivable avec sa journaliste. » Il lui arriverait même « d’engueuler » son partenaire quand elle n’est pas satisfaite. Un bien joli portrait qui se rajoute à l’image hautaine et dénigrante que la présentatrice traine depuis quelques années déjà.

L’attitude de Diva va peut-être aussi coller aux basques de Marion Cotillard qui n’a pas adressé un regard et encore moins un merci à son assistant à la cérémonie des Oscar, alors qu’il venait de ramasser sa boucle d’oreille, tombée sur le tapis rouge. Moche.

Mais qui veut la peau du mari de Gerry Halliwell, ex Spice-Girl ? A peine quelques heures après avoir été blanchi dans une enquête pour « comportement inapproprié » et alors que les moteurs des F1 vrombissent déjà au Bahrein pour le démarrage du premier grand prix de la saison, un mail anonyme vient relancer l’affaire Christian Horner. Des dizaines de personnalités de ce sport ont reçu un un lien vers des photos intimes et des captures d’écran de messages explicites. Le directeur de l’écurie Red Bull aurait-il bel et bien été trop loin ? Geri Halliwell a été mise au courant alors qu’elle posait le pied dans l’émirat pour assister à la compétition. Restera-t’elle pour soutenir son mari ou est-elle directement remonté dans son jet pour rentrer à la maison ? Réponse sur la ligne de départ !

Kate Middleton, invisible depuis maintenant deux mois serait au choix : au fond du seau avec une dépression carabinée, en train de négocier son divorce, aurait changé de visage après une opération de chirurgie esthétique, aurait la maladie de Crohn ou serait défigurée par des violences conjugales. Merci les tabloïds anglais d’illustrer une vérité : l’absence d’infos rend fou.

Pour finir avant de relire les Malheurs de Sophie : Madonna a fait une lourde chute sur scène, à Seattle, alors qu’elle faisait une choré avec une chaise : belle joueuse, elle s’est relevée, rigolarde, pour reprendre le show. Le chanteur de Coldplay, Chris Martin fait des salutations à la mer avant d’aller à l’eau : pour preuve la photo de sa méditation, accroupi en maillot devant l’océan, les mains jointes et les yeux fermés. C’est acté : la justice a entériné cette semaine que le Prince Harry et sa famille (c’est-à-dire Méghan) n’aurait pas le droit à une protection policière d’état s’ils venaient sur le sol britannique. Bradley Copper est du genre nudiste : l’acteur être très souvent nu chez lui.

