Sophie Marceau déprime, Britney Spears délire; Brigitte Macron royal-cancane, Stéphane Plaza se Pierre-Palmadise; Céline Dion ne supporte plus sa famille, Kourtney Kardashian saoule ses sœurs; Clara Lucian accouche, Rihanna strassise ses enfants

Unes des hebdos People

Mais aussi : l’ex-compagne d’Alain rend les coups aux Delon; Calogéro est célibataire et cuisine bien; Elon Musk est abonné aux amours toxiques; Harry et Meghan secrètement au Portugal et Taylor Swift a une nouveau flirt

Rihanna présente le minois de son nouveau rejeton. Adorable, évidemment. La star a publié des clichés de sa biotiful famille seulement quelques semaines après la naissance du dernier alors qu’elle avait attendu près de 7 mois, pour l’ainée. Un portrait à 4 plus une photo en action alors que le papa, Asap Rocky (Rakim de son prénom) porte l’ainé sur ses épaules et Riri Maman, un peu en retrait porte Riot Rose, le dernier né (qui porte su rose, d’ailleurs). Le tout est curieusement shooté la nuit, simplement flashé à l’iPhone, presque moche, comme un gros appel à la normalité. Évidemment, quand on distingue la montre en diams de la chanteuse, la ceinture en (espérons-le) strass de RZA et les vêtements de couturiers, le côté Monsieur et Madame Tout-le-Monde en prend un coup. Et ça ne s’arrange pas quand Paris-Match nous raconte que le couple a visité des apparts à Paris entre 3 et 5H de matin lors de leur dernière visite, et pourrait avoir craqué pour un « immense pied à terre à Montmartre ». Enormalité plutôt.

Public voit Sophie Marceau en pyjama et déprimée. En une du magazine, l’actrice porte un long manteau en maille, au-dessus d’un pantalon à gros carreaux vichy rose, qualifié pudiquement de « tenue d’intérieur ». Et comme elle se rend à la boulangerie, le pas à franchir pour imaginer une sortie au saut du lit est allègrement franchi. Pour le coup de blues, il suffit d’observer la mine, la moue. Et le mag nous apprend que les répétitions et les débuts sur scène sont usants : notre Vic éternelle est très tendue, « hyper stressée ». « La note » qu’elle joue avec François Berléand était censée être le projet de la réconciliation avec son homme, Richard Caillat. Mais rien n’y fait. Après la première, chacun est rentré chez soi.

À Lire Aussi

Mobilisation renforcée des forces de l'ordre cette semaine avec les visites en France du pape François et du roi Charles III

La boue continue de remonter pour Stéphane Plaza. Voici et Closer font leur une sur le « face cachée » de l’animateur » de M6 et Public sur sa « descente aux enfers » après l’enquête de Médiapart. En plus des 3 ex-compagnes qui l’accusent de violence et de manipulations, les mags font ressurgir ses comportements bien malaisants et surtout particulièrement excessif. L’enquête de Voici, est cash : « Dès le début, on a vu qu’il avait de gros problèmes d’alcool. Il arrivait parfois sans avoir dormi, avec des taches sur ses vêtements. » Apparemment, il était aussi déjà TRES porté sur les filles. « Il parlait tout le temps de sexe » et consommait fréquemment jusque dans les toilettes de la boite de prod. « Incontrôlable depuis 15 ans », la coke se serait ensuite mêlée au cocktail déjà destructeur. Dans Closer, on découvre ses réflexions de gros lourds - répliqué « tiens ta femme, parce qu’en général, je repars avec » à un mari exaspéré par exemple. La seule qui avait encore un peu d’emprise sur lui, c’est sa grande copine Karine Lemarchand : la seule à lui remonter lui bretelles et la seule, à régulièrement le ramasser à la petite cuillère et à tenter de le remttre sur pied. Mais il parait que même elle n’a plus de nouvelle de lui depuis des semaines.

Céline Dion est saoulée par ses frères et sœurs. Fini la belle entente fraternelle que nous vendait la star : ils n’arrêtent pas de jacter à sa place et ca « l’irrite » sacrément. Claudette surtout, l’ainée, occupe le terrain et balance les effets de sa ménopause, décrit une «petite jambe toute tordue » pour parler de sa maladie. L’un de ses frères préparerait un livre. «Tout cela l’irrite » selon une source citée par Public. Il est loin le temps, où René Angelil réussissait à mener les 13 frères et sœurs à la baguette : il leur imposait fermement le silence face aux journalistes et ça marchait.

À Lire Aussi

Thimothée Chalamet & Kylie Jenner se Bey-langoulent; Charlène de Monaco clignote aux côtés d’Albert; Rihanna baptise son fils Emeute-Rose, Virginie Efira le sien Hiro; Pamela Anderson s’embourgeoise, Lourdes Leon s’apoilise; Paris Jackson boude ses frères

Retour sur la Visite du Roi Charles III : les hebdos People ont attendu la dernière goutte pour faire le récit intégral de la visite du souverain. Ainsi, une bonne semaine après son départ, Match, Gala et Point de Vue font leur une sur le sujet. Manque de bol, on sait déjà tout ou presque. Charles III a discuté Val-de-Loire avec Mick Jagger et animaux en tout genre avec sa compagne. Charlotte Gainsbourg est arrivée en solo, toutes jambes dehors à cause du vent fripon. Les tabloïds britanniques ont trouvé Brigitte Macron très « douce » avec la Reine, quand elle l’a aidé à remettre sa magnifique cape Dior à Versailles. Selon eux, toujours, notre Première Dame est fan de Kate Middleton et particulièrement cliente des hebdos people – comme nous ! Et pour finir la visite en beauté, Camilla a bécoté Emmanuel sur les deux joues, ni une, ni deux, Brigitte la Tigresse en a fait de même avec Charles. Allez hop, au diable le protocole, pas de jaloux et à la prochaine !

Le fils à naitre de Kourtney Kardashian va s’appeler Rocky. La nouvelle a fuité lors d’une fête à thème surdimensionnée dont le clan raffole. La maison a été entièrement pimpée aux couleurs de Disney et les goodies ont inondé les invités (et les réseaux sociaux, bien sûr). Gâteau en forme de biberon, sucettes en forme de Mickey, arbre à pommes d’amour, stand à pop-corn, capuccino personnalisé, quatuor façon Mary Poppins… Tout était (trop) parfait alors même que les sœurs au gros K entretiennent un psychodrame autour du soi-disant changement de comportement de la future mère. « Tu n’es plus la même, et d’ailleurs, nous en parlons toutes, même tes enfants. » Sous entendu, surtout dans ton dos, et pour preuve, les chipies ont créé un groupe de chat par textos, sans l’interressée, qui s’appelle « Not Kourtney » pour pouvoir baver tranquille. Ambiance.

À Lire Aussi

Charlène de Monaco rit à Marseille, Stéphane Plaza morfle à Bali, Anne-Elisabeth Lemoine & Bertrand Chameroy vélovent à Paris; Britney Spears vit nue, Alain Juppé danse la Country; Jen Aniston se fait décelluliter; Miley Cyrus lune de miélise avec sa mère

Les pâtes que cuisine Calogéro sont meilleures que celles de Lino Ventura et c’est Claude Lelouch qui le dit. Et au passage, dans une longue interview de Paris Match, on apprend que le chanteur est célibataire depuis peu. La musicienne et parolière Marie Bastide, avec qui il a eu deux enfants est partie après 14 ans de relation.

Amber Heard prend cher dans une biographie à paraitre d’Elon Musk. « Toxique », « fauteuse de trouble » ou « mauvaise », l’entourage du patron de Tesla détestait l’actrice. Et c’est une caractéristique commune à nombre de ses relations. Pour son frère, qui témoigne dans le livre, « C’est vraiment triste de le voir tomber amoureux de ces personnes qui sont très méchantes avec lui. » Et pour l’ex de Johnny Depp qui a également été sollicitée ? « Elon adore le feu. Et parfois, il se brûle. » C’est dit.

Le divorce vire au carnage pour Joe Jonas et Sophie Turner. L’illusion d’un « découplement » facile et sans haine à la Gwyneth Paltrow et Chris Martin n’aura duré que quelques jours. L’actrice de Game of Thrones veut la garde exclusive des gosses (deux fillettes de 3 et 1 an) et elle est prête à tout. Elle a accusé le père « d’enlèvement d’enfants », tandis que lui garderait bien précieusement les passeports, pour éviter que les gamines ne quittent le sol américain. Œil pour œil et coups pour coups, ça sent le long fleuve judiciaire.

Pour finir avant de faire du thé, Harry et Meghan ont rendu visite à la cousine Eugenie d’York au Portugal : la petite virée avait été organisée dans le plus grand secret, mais on ne sait pas (encore) pourquoi. Christophe Mae a été pâtissier aux côtés de ses parents, pendant 3 ans. Lors de sa venue à Marseille, le pape a dormi dans la chambre d’ami de l’archevêque, sur un matelas neuf (pour éviter les punaises de lit ?). « C’est pas moi, c’est eux ! » Hiromi Rolin se défend pied à pied des accusations de la famille Delon dans Closer. Albus Dumbledore, le directeur de Poudlard à l’écran est mort d’une pneumonie : l’acteur Sir Michael Gambon avait 82 ans. L’état de Bruce Willis s’aggrave : atteint de « dégénérescence fronto-temporale », l’acteur ne pourrait désormais plus du tout parler. Taylor Swift, chanteuse star et serial loveuse, fricote avec un joueur de football américain, Travis Kelce. La police s’est rendue chez Britney Spears pour vérifier que tout allait bien : la star avait posté une nouvelle chorégraphie lunaire avec de gros couteaux de cuisine – des faux selon l’intéressée. Clara Luciani a accouché de son premier enfant, un garçon.