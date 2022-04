Seules à la maison : Brigitte Macron & Marion Cotillard sont dégoûtées de la laïfe (mais Sophie Marceau repeuple la sienne); La Reine d’Espagne danse la Macarena assise, Rihanna sort en chair et en plumes, Lenny Kravitz déambule en talons aiguilles

Unes des Hebdos People

Cette semaine, l’actualité People est dissolue, « archipellisée » pour être à la mode.



Selon Voici, Brigitte Macron est au bout de sa vie. Paparazzée à la Lanterne (Mais au fait, on peut vraiment planquer devant la maison de campagne des présidents français ?), notre première dame avait pourtant l’air ravie de passer quelques jours au vert, de respirer avec son mari, voire de le forcer à souffler. Pendant ces week-ends, le président fait du vélo, de la boxe avec son garde du corps, « se défoule bien ». Mais c’est raté ! Cette fois-ci, Emmanuel Macron à peine arrivé était déjà reparti, et sa femme n’aime pas ça, « elle trouve qu’il a maigri… Elle s’inquiète vraiment pour sa santé. » Alors imaginez à l’idée que le manège redémarre pour cinq ans…



Public déclare la guerre ouverte entre Guillaume Canet et Marion Cotillard. Selon l’hebdo, les deux acteurs ne s’adresseraient plus la parole depuis des mois, et se relaient dans leur maison en proche banlieue parisienne pour s’occuper des enfants. Et décidément bien renseignés, mes confrères pensent aussi savoir que contrairement à ce qu’on pensait, c’est lui qui a mis un terme à la relation de quinze ans, « lassé par ces remarques répétées qu’un jour, on finit par ne plus accepter… ». Dommage !



Sophie Marceau s’installe à Marseille par amour. Parce que oui, en fait, avec Richard Caillat, s’est reparti sur les chapeaux de roues. Closer les photographie main dans la main, décontracté, lui en short, elle en manches courtes - c’était sans doute pendant ce pré-printemps qui s’est achevé récemment. Il est dit dans le mag que l’actrice « abandonne tout » pour le directeur de théâtre. Tout quoi, on ne sait pas, en tout cas, elle est ouverte au déménagement, et ils cherchent une maison sous le soleil phocéen.



Lenny Kravitz est-il sur le point de faire un coming out transgenre ? L’ex de Vanessa Paradis, plutôt bien viril dans les années 90 apprécie de plus en plus une (pas si) petite « feminin’s touch », comme ses confrères Harry Styles et Jared Leto. Aux Grammy Awards, ses gambettes de sauterelles et son top lamé, dos nu ne sont pas passés inaperçus. Et désormais, il assume surtout son envie de « prendre de la hauteur », comme l’écrit pudiquement le site américain Page 6 : il ne porte plus de boots, ou de talons biseautés comme les cow-boys, non. Il a dessiné lui-même le modèle qu’il portait ce soir-là : des bottes noires montantes, en cuir, bouts carrés et talons hauts, façon escarpins ! Poupoupidou.



Boris Becker coupable d’avoir caché son magot. La justice anglaise vient de trancher : il pourrait faire 7 ans de prison. En 2017, le champion allemand était déclaré en faillite personnel, il aurait dû alors éponger une dette de près de 50 millions de livres et apparement il aurait tout fait pour ne pas rembourser ses créanciers. Deux maisons en Allemagne ? Jamais vues. 800 000 livres récoltés après la vente de certains de ses trophées ? Non, non, ça ne lui dit rien. Un appart à Londres ? Vous êtes srs ? Et les coupes gagnées à Wimbledon ? Perdues…Boum boum Becker nie tout, mais il va quand même sans doute devoir rendre le grisbi…



Gala voit l’avenir du petit George d’Angleterre sombre comme une maison hantée. « Le temps d’insouciance touche à sa fin », « le pacte avec la presse, se tenant à distance, ne sera pas reconduit. ». L’héritier de la couronne numéro 3 a 8 ans, « un tournant chez les WIndsor », il est temps qu’il embrasse destin, c’est à dire, selon l’hebdo : grandir sous l’oeil impitoyable des médias. Une tache à laquelle Dieu merci, ses parents semblent déjà le préparer au mieux. Au point qu’ils peuvent partager des tuyaux d’éducation positifs (et très énervants pour quiconque s’est déjà essayé à élever des enfants). Chez les Cambridge, on essaye de pas trop faire de différence entre George et Charlotte, et de ne pas trop les laisser choper la grosse tête. Par exemple, au parc, on fait mine qu’ils sont des enfants comme les autres, malgré les gardes du corps et une maman habillée en couture par tous les vents. On isole « l’enfant récalcitrant pour lui éviter l’humiliation. il est invité à s’assoir sur un sofa pour discuter de ce qui le contrarie. On proscrit les éclats de voix et on recadre individuellement. Gnin gnin gnin gnin gnin. « Tu t’assois, tu te tais et tu manges ! » : de mon point de vue, c’est plus productif…



Toujours outre-manche, après le c.. le fric ! Le Prince Andrew est embarqué dans un nouveau scandale selon Closer et cette fois, le fils maudit aurait touché un pot de vin pour aider une vieille millionnaire turque à placer son argent au Royaume Uni. Ca ne finira donc jamais ! Un « cadeau » de 750.000 livres, soit près de 900 000 euros lui a été versé pour avoir facilité les formalités administratives ou l’obtention d’un passeport selon les sources. C’était il y a deux ans, et depuis, l’argent aurait été rendu, mais le mal est fait…



Les Beckham ont eu la peur de leur vie : ils se sont fait cambrioler alors qu’ils étaient sur place ! Ca s’est passé à Londres, en pleine journée. David et Victoria Beckham était au rez-de-chaussée, avec leur fille de 1à ans, Harper tandis que les voleurs sont entrés par une fenêtre à l’étage. Une visite éclaire dans une seule pièce qui a délesté le couple de bijoux, d’accessoires et d’appareils électroniques… Un butin de plusieurs milliers d’euros « sans aucune valeur sentimentale » ! Un coup dur que le footballeur et la modeuse sont allés soigner sur leur yacht en Floride avant de débuter les festivités ce week-end du mariage de leur fils ainé avec l’héritière d’une immense fortune, Nicola Peltz. Vivement la semaine prochaine, qu’on puisse discuter de la couleur des fleurs, de la robe Valentino, du gâteau rouge sang à plusieurs milliers d’euros, des sets du DJ Snoop Dogg. Et de savoir si Meghan Markle, invitée avec son mari, le Prince Harry a dansé sur les tables en faisant tourner sa cul.. pardon, sa serviette.



Demi Moore casse une décennie de célibat, et s’affiche avec le meilleur cuisinier du Monde. Daniel Humm (prédestiné !) a gagné ce titre en 2017, il est suisse, il a 46 ans et 3 enfants, comme GI Jane. Le couple s’est affiché pour la première fois ensemble à la Fashion Week parisienne. Une façon pour l’ex de Bruce Willis de faire mentir tous ceux qui la croyait devenue lesbienne, partageant sa vie avec une photographe d’origine serbe, Masha Mandzuka.



La belle fille de Macron se prend pour Jennifer Lopez. Laurence Auzière a remis le couvert avec un ancien amoureux. Son Ben Affleck à elle s’appelle Mathieu Gasser, il est artiste du côté de Strasbourg. Leur premier flirt remonte aux année 90, quand la fille de Brigitte Macron avait 16 ans et que lui se passionnait pour la techno et le Pop Art. Le retour de flamme aurait débuté, il y a peu, depuis la séparation d’avec le père des enfants, et ils se sont affichés tous les deux au dernier meeting de leur candidat de beau-père.



Après Victoria de Suède et son étalon la semaine dernière, voici la Reine d’Espagne qui s’entraine pour les dimanches dansants en Ephad. La photo loufoque de la semaine est à voir dans Point de Vue, on y voit Letizia d’Espagne, assise en pleine réunion de travail, esquisser un geste à mi-chemin entre un dab et le laladirladada des bronzés. Protocole oblige, l’assemblée et ses deux voisines, dont la ministre de l’Education tout aussi assise, l’ont imitée dare-dare, avec un peu moins d’assurance et de style. Resultat ? Une mauvaise imitation des biomans des années 80 en pleine séance de fake karaté. Ridicule ? Oui.



Et pour finir, Vittoria de Savoie s’engage pour aider les réfugiés ukrainiens. Rihanna fête Pâques avant l'heure : la chanteuse est sortie diner en habillant à peine son oeuf, euh pardon, son ventre : une sorte de maillot de bain violet avec une bande de plumes qui entourait son vente et ses fesses, et c'est tout. Un ravissement pour les yeux... La fille de Clotilde Courau et d’Emmanuel-Philibert de Savoie s’est rendue à la frontière en Hongrie avec une ONG pour distribuer des vivres. Pierre Arditi a une eu une aventure avec la chanteuse Barbara dans les années 70. Frédéric Mitterrand est à sec. Il n’a plus un Kopec pour payer son loyer, c’est son frère qui met la main à la poche. Après les grossesses et les divorces suivis heure par heure sur Internet, voici les cancers, mois par mois : Florent Pagny a annoncé être atteint d’un cancer en Février, avoir commencé la chimio en Mars, et en Avril, on sait déjà que la tumeur a diminué grâce au traitement. Kanye West annule sa participation au festival de Coachella (auquel il n’était plus vraiment bienvenu…) pour dit-il « se faire soigner », annonçant l’arrêt des hostilités envers son ex Kim Kardashian et son nouvel amoureux, Pete Davidson.

