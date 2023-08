Russie : poids des dépenses militaires + sanctions, l’équation qui asphyxie le rouble

Vladimir Poutine

Article initialement publié sur Riddle Russia, traduit et republié avec leur aimable autorisation

En l'absence de défaites décisives similaires aux opérations contre-offensives ukrainiennes à Kharkiv l'année dernière, les récits fatigués des médias sur l'échec des sanctions ont refait surface dans la couverture médiatique récente. La semaine dernière, un article du Wall Street Journal s'est appuyé sur plusieurs points qui risquent de devenir des faits établis. Premièrement, la résistance de la Russie aux sanctions en raison de ses dépenses militaires peut être considérée comme une forme de "keynésianisme militaire" simplement en raison d'une forte augmentation des dépenses de défense. Deuxièmement, l'incapacité des sanctions à paralyser l'économie russe constitue un avertissement quant à leur viabilité limitée. Dans les deux cas, l'attention est détournée d'une série de dynamiques et de compromis difficiles et douloureux auxquels sont confrontés les décideurs politiques russes.

Pourquoi le keynésianisme ?

Le keynésianisme militaire est une étiquette commode pour un phénomène facilement observable en Russie : les dépenses de défense sont en hausse, et la demande globale semble augmenter avec elles. À la fin du mois de juin, les dépenses budgétaires en matière de défense et de sécurité devaient dépasser les 9 000 milliards de roubles, soit 6,2 % du PIB à la fin de l'année et près d'un tiers de l'ensemble des dépenses publiques. Les dépenses auraient augmenté de 282 % en glissement annuel pour les seuls mois de janvier et février. Les dépenses de défense pour janvier-juin ont atteint 5,6 trillions de roubles, soit 12 % de plus que les dépenses budgétées pour l'ensemble de l'année. Il s'agit de sommes colossales, y compris un paiement plus que doublé des salaires des militaires ; la part du PIB pourrait dépasser le chiffre de 6,2 %.

Le keynésianisme "militaire" théorique de la Russie repose en grande partie sur la formule suivante. La politique budgétaire, quelle qu'elle soit, a un "multiplicateur de demande", c'est-à-dire un volume attendu d'investissements, d'emprunts et de consommation supplémentaires générés par chaque rouble dépensé. Le niveau de l'emploi total dans une économie est donc dicté par le niveau des dépenses d'investissement dans la production et les biens d'équipement, les biens de consommation et les services. En cas de ralentissement ou de choc, les gouvernements peuvent dépenser pour maintenir les niveaux d'emploi et éviter ainsi les effets paralysants d'une déflation durable, qui entraînerait un chômage élevé à long terme, de faibles niveaux d'investissement et un mécontentement politique. L'économie russe ayant subi un choc négatif important en 2022 en raison des sanctions, de la perte des marchés européens d'exportation de gaz et d'une correction à la baisse des marchés pétroliers au second semestre, le gouvernement a eu recours à des niveaux plus élevés d'emprunt et de dépenses militaires pour stimuler l'investissement et la demande.

Le ministère des finances a admis que les objectifs budgétaires étaient des chiffres indicatifs et non exacts, mais les plans actuels visent à maintenir le déficit annuel à 2 % du PIB, ce qui revient à affecter toutes les dépenses supplémentaires à l'armée. Comme les dépenses continuent de dépasser les niveaux prévus, la solution proposée par le ministre des finances Anton Siluanov en juillet a été de réduire de 10 % les dépenses discrétionnaires "non protégées". Cette mesure offre une marge de manœuvre pour distribuer plus d'argent aux militaires ou aux retraités, mais elle va complètement à l'encontre de la logique des dépenses de relance "keynésiennes". L'invocation de ce concept ne tient pas compte du fait que l'orthodoxie macroéconomique en Russie a créé une économie fondamentalement fragile, incapable de soutenir une mobilisation à grande échelle sans que quelque chose ne se brise.

Le chien qui n'a pas aboyé

Dans un monde keynésien, il n'existe pas de loi d'airain selon laquelle une économie échappe naturellement aux périodes de stagnation dues à un cycle économique "naturel". Le comportement économique est social. Tout comme un traumatisme peut marquer émotionnellement un individu, les ralentissements prolongés ou les conditions de faible demande obligent les entreprises et les ménages à se concentrer sur leur survie, en conservant leurs bénéfices ou leur épargne de manière défensive plutôt que de les utiliser pour investir, rembourser des emprunts ou dépenser pour des biens et des services. À l'instar du chien de Pavlov, des écosystèmes entiers de producteurs, de détaillants, de grossistes et de consommateurs sont conditionnés sur le long terme en réponse aux chocs et aux environnements de marché façonnés par des choix politiques conscients.

Entre 2008 et 2022, le PIB russe ajusté aux PPA en termes constants n'a augmenté que de 13,4 %, un chiffre à peine supérieur à la croissance anémique de 11,9 % enregistrée dans la zone euro et très inférieur à la croissance mondiale du PIB ajusté aux PPA, qui est de 50 %. En utilisant des valeurs constantes du rouble, le budget consolidé a enregistré un déficit net collectif de seulement 0,7 % du PIB entre 2011 et 2022, malgré une récession importante, le choc des sanctions et la crise bancaire de 2014 à 2016, le choc COVID en 2020, et les sanctions supplémentaires et les chocs liés à l'exportation de 2022-2023. Le déficit de l'année dernière ne couvre qu'environ 17 % des dépenses nettes financées par le déficit au cours de cette période. Le déficit de cette année peut, bien entendu, représenter une contribution plus importante. Au cours de la même période, les données officielles indiquent que les revenus réels ont augmenté de moins de 8 %, ce qui signifie que la consommation et la demande intérieure connexe sont restées à la traîne de l'expansion de la production. Une grande partie de l'augmentation enregistrée avant l'invasion provenait des secteurs extractifs, qui, avec le pétrole, le gaz et le charbon en tête, sont maintenant confrontés à un déclin à long terme.

Dans l'ensemble, l'économie a été systématiquement privée de demande pendant 15 ans par l'application de mesures d'austérité punitives au nom de la "stabilité", au détriment de la productivité, de la capacité de production et du bien-être public.

L'augmentation relative des dépenses de guerre observée au cours des 18 derniers mois souligne une crise de sous-consommation à plus long terme, qui s'apparente au dressage d'un chien affamé pour le voir se goinfrer à la première vue de la nourriture. Les dernières données indiquant une croissance du PIB de 4,9 % en glissement annuel pour le deuxième trimestre témoignent de cette dynamique, et pas nécessairement d'une expansion sous-jacente de la capacité de production de biens de consommation et de services, malgré la hausse du chiffre d'affaires des grossistes.

Les partisans de la thèse du "keynésianisme militaire" oublient qu'une politique de soutien de la consommation et d'investissement dans l'industrie pour favoriser la croissance dépend de la disponibilité des ressources réelles. La "frénésie" associée à la demande croissante de métaux, d'électronique, de véhicules à usage militaire, de projets de construction et de biens de consommation fonctionne si la capacité de production de l'économie s'accroît. Mais des décennies de sous-consommation et de sous-investissement, l'aggravation des effets de la guerre sur la main-d'œuvre et les coûts directs et indirects des sanctions font de cet objectif une gageure. Les économies sont des écosystèmes complexes et, après une période prolongée de sous-performance de la demande et de l'investissement, leur capacité à accroître rapidement la production ou à s'adapter à des niveaux plus élevés sans brusques poussées d'inflation peut s'atrophier.

Les ressources humaines pour l'économie de guerre

Les pénuries de main-d'œuvre sont un problème. Même si nous faisons le saut très controversé de supposer qu'il y a suffisamment de travailleurs, la main-d'œuvre n'est pas parfaitement fongible. Un mécanicien de Tioumen ne va pas soudainement travailler sur une chaîne de montage à Nijni Novgorod si son entreprise fait faillite, etc. Les enquêtes de la Banque centrale montrent que la perception qu'ont les entreprises de la disponibilité de la main-d'œuvre est au plus bas depuis 25 ans, que plus de 1 % de la main-d'œuvre a été mobilisée ou délocalisée à l'étranger, que la main-d'œuvre disponible âgée de 16 à 35 ans a diminué de 1,3 million en 2022 et que, l'année dernière, plus de 18 % de tous les retraités travaillaient encore et vivaient de leur salaire, un chiffre qui a probablement augmenté en dépit de certains ajustements des paiements de pension en raison de la hausse du coût de la vie.

Comme les salaires augmentent parce que les entreprises se font davantage concurrence pour la main-d'œuvre, il y a une période de transition au cours de laquelle de nombreux Russes peuvent voir leurs revenus augmenter en termes réels par rapport à 2022.Pourtant, l'année dernière, la baisse des revenus réels a certainement été plus importante que les 1 % publiés par Rosstat, étant donné que le chiffre d'affaires du commerce de détail a baissé de 10 % pendant la majeure partie de l'année. Les revenus sont toujours inférieurs en termes réels à ce qu'ils étaient en 2013.En avril, le nombre de personnes employées dans l'économie informelle avait chuté de 1,3 million, soit moins qu'au pire de la pandémie. Si cette baisse peut s'expliquer en partie par l'attrait plus fort du travail formel lié à la pénurie de main-d'œuvre, elle reflète également une plus faible demande de services au niveau local.

Par ailleurs, des efforts sont actuellement déployés pour multiplier par quatre le coût des avances versées par les travailleurs migrants pour l'obtention d'un permis de travail, le faisant passer de 1 200 roubles à 4 800 roubles. Cette augmentation ferait passer le coût annuel d'un permis de travail à Moscou de 6 600 roubles à plus de 26 000 roubles, avec des augmentations d'une ampleur similaire dans chaque région en fonction des coefficients déterminant le coût final. Cela poussera sans aucun doute les travailleurs migrants à reconsidérer leur venue en Russie ou à prendre en compte les coûts liés à la violation de la loi. Cela risque de poser problème, d'autant plus que la nature de la croissance actuelle du PIB est souvent tirée par des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre tels que la construction.

Qu'est-ce qu'un chiffre ?

Le PIB est une mesure globale de l'argent qui change de mains dans une économie, un moyen de saisir la valeur collective des dépenses, des investissements et de la production à un niveau élevé. Il s'agit d'une construction sociale. Comme Yegor Gaidar l'a dit un jour en plaisantant, citant l'économiste anglais Arthur Pigou, "si vous divorcez de votre femme et qu'elle continue à laver vos chemises, [le PIB] augmentera. Si vous vous remariez, il chute". Pour cette raison, la croissance du PIB liée aux dépenses déficitaires est une condition nécessaire, mais non suffisante, du "keynésianisme militaire" en Russie.

Des chocs économiques négatifs peuvent créer des indicateurs "positifs" liés à des hausses de dépenses. Prenons au sérieux les chiffres de Rosstat concernant la croissance de 4,9 % en glissement annuel au deuxième trimestre. Les transferts budgétaires annuels vers les quatre nouvelles régions de l'est de l'Ukraine représentent environ 0,3 % du PIB (en supposant qu'ils soient maintenus à 410 milliards de roubles). Ces dépenses ont été concentrées en début de semestre, de sorte qu'environ 75 % de ce montant ont déjà été dépensés. Pour la seule période janvier-juin, les dépenses de défense ont atteint 5,6 trillions de roubles, soit environ 3,5-3,7 % du PIB, alors que les dépenses totales s'élèvent à un peu moins de 15 trillions de roubles, soit près de 10 % du PIB.

Sans surprise, ces sommes indiquent une forte augmentation de la demande de munitions, de nourriture, de vêtements et d'autres produits de base nécessaires pour équiper l'armée afin qu'elle puisse poursuivre ses opérations, ce qui souligne une poussée de croissance.

Cela signifie qu'un plus grand nombre d'usines et de fournisseurs de munitions fonctionnent à plein régime pour répondre à la demande de l'État, en payant plus, en embauchant plus, en achetant plus d'intrants dans leurs chaînes d'approvisionnement respectives. Cela permet de soutenir la consommation, mais d'une manière qui réoriente régulièrement les ressources des utilisations civiles vers la guerre elle-même. En outre, nous devons nous demander quels sont les effets de la poursuite de l'autarcie, des sanctions et des réductions marginales de l'efficacité.

Briser les vitres

Pour reprendre une analogie keynésienne, un gouvernement peut théoriquement stimuler la demande en brisant des vitres. De nouvelles fenêtres sont fabriquées, des entrepreneurs sont payés pour les installer, les assureurs souscrivent des polices, etc. Mais les fenêtres sont toujours cassées, et le processus de réparation peut être négatif pour la croissance face aux contraintes de ressources. Prenons l'exemple du secteur pétrolier. Les activités de forage dans le secteur pétrolier ont augmenté de 8,6 % entre janvier et mai, et certains analystes estiment que la demande d'équipements de fracturation hydraulique augmentera de 30 % par an jusqu'en 2030.Mais cette activité s'accompagne d'une baisse relative de la production et d'engagements continus de réduction "volontaire" coordonnés avec l'Arabie saoudite pour tenter de faire remonter les prix du pétrole. Si ces équipements sont importés, ils n'augmenteront pas le PIB. S'il l'est, il le sera à court terme. Dans les deux cas, cela signifie qu'il faut davantage de travail pour maintenir les niveaux de production ou remplacer les pertes dues au vieillissement des champs pétrolifères.

Au premier semestre 2023, les constructeurs automobiles ont produit près de 30 % de moins d'automobiles légères qu'au premier semestre 2022, avec une baisse plus importante pour les camions et les autobus. De nombreuses usines ont effectivement suspendu leurs opérations d'assemblage en raison d'un manque d'intrants importés, sans qu'une fin soit en vue, remplacés par des importations croissantes en provenance de Chine. De janvier à mai, les coûts des intrants importés pour les médicaments ont augmenté de 40 à 100 % d'une année sur l'autre, selon le produit. Le remplacement des importations par une production locale peut stimuler la croissance à court terme, mais il se fait aussi au détriment de la qualité et entraîne une augmentation des prix pour les consommateurs. La production nationale de vêtements a augmenté de 44 % en glissement annuel au premier semestre, mais le remplacement des marques occidentales par des équivalents nationaux crée également des risques de coûts si les entreprises ont du mal à trouver à l'étranger autant de partenaires disposés à fournir des intrants clés en raison des risques de réputation ou de sanctions potentielles à l'avenir. Si l'on fabrique davantage dans le pays, cela nécessite encore plus de main-d’œuvre. Lorsqu’un producteur de biens souhaite construire une nouvelle usine, il s'appuie généralement sur des machines-outils et des biens d'équipement importés pour produire sur le territoire national, ce qui accroît encore la pression sur les importations. La construction reste le principal indicateur du déséquilibre de la croissance actuelle. La demande de services de construction au deuxième trimestre a augmenté de 149 % par rapport au premier trimestre. En juillet, le nombre de prêts hypothécaires avait augmenté de 69,5 % en glissement annuel. Malgré un certain rebond du chiffre d'affaires du commerce de détail, les Russes sont de plus en plus nombreux à se ruer sur le marché du logement pour placer leur argent dans un actif sûr - une maison - qui n'est pas exposé à un risque de ruée sur les banques ou à d'autres chocs. L’année dernière, la construction a représenté près de 10 % du PIB et cette année, elle devrait apporter une contribution similaire, voire supérieure, en fonction de l'importance des dépenses militaires qui soutiennent effectivement l'activité de construction et stimulent la demande en Russie.

Le regain d'intérêt pour l'accession à la propriété s'accompagne de craintes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt, la Banque de Russie s'inquiétant de l'inflation et du rouble, ce qui rendrait inaccessibles des logements déjà bien plus chers aujourd'hui qu'il y a quelques années. Le fait qu'un nombre croissant de Russes se tournent vers des structures de prêt mixtes - contractant des hypothèques en même temps que des prêts commerciaux personnels - ainsi que les préoccupations réglementaires concernant les préventes d'unités pour financer l'achèvement des bâtiments soulèvent également des questions quant à savoir qui sera le perdant lorsque les taux d'intérêt augmenteront à nouveau, sans compter que si quelqu'un veut meubler ces maisons, il est probable qu'il achètera des appareils électroménagers importés.

Le piège de l'autarcie

Le problème de la gestion de l'inflation est essentiel. Au cours de l'été, le rouble s'est affaibli pour atteindre environ 100 roubles pour un dollar. Cette situation n'est que le résultat de la perte des exportations de gaz vers l'Europe ou de la baisse des prix des exportations de pétrole brut, mais aussi de l'effet que la stimulation de l'économie a sur les importations. Avant l'invasion, 75 % de la valeur monétaire des biens de consommation utilisés par les ménages russes étaient importés. Un rouble plus faible se traduit rapidement par des prix plus élevés pour les biens de consommation ainsi que pour les entreprises industrielles russes qui dépendent souvent de composants ou de machines importés. La hausse de l'inflation oblige alors la Banque de Russie à augmenter les taux d'intérêt, ce qui a pour effet de comprimer le prétendu "boom" qui a propulsé l'économie russe vers la reprise, jusqu'à ce que l'économie revienne à un équilibre où la demande est plus faible et les investissements moins importants.

Le "keynésianisme militaire" nécessite une structure de politique fiscale et monétaire coordonnée qui n'existe pas à l'heure actuelle, compte tenu de ces impératifs politiques concurrents.

Certains secteurs peuvent être mieux protégés que d'autres en remplaçant la demande d'exportations russes par des dépenses intérieures. Par exemple, la demande d'acier a augmenté de 8 % en glissement annuel au premier semestre, ce qui offre un peu de répit par rapport aux rabais fréquents consentis par les importateurs depuis l'invasion. Le charbon a également bénéficié d'une plus grande utilisation intérieure pour la production d'électricité. Cependant, la plupart des produits ne le peuvent pas. Le fait que l'inflation ait baissé autant qu'elle l'a fait, si l'on en croit les données officielles, suggère que la consommation des ménages est plus faible qu'il n'y paraît, en particulier dans l'économie informelle.

Ces formes de consommation sont surtout motivées par le soutien politique, les dépenses devant rivaliser avec les besoins croissants de la guerre, ou dépendant de poussées d'importations qui affaiblissent le rouble. Depuis le mois de juin, les entrepreneurs en construction routière font pression sur le gouvernement pour qu'il retarde les exigences en matière de marchés publics, stipulant que les entreprises qui utilisent des équipements fabriqués dans le pays pour moins de 30 % de leurs besoins ne seront pas éligibles aux contrats d'État à partir du début de l'année 2025. Ces arguments ressemblent étrangement aux tentatives antérieures de substitution des importations par le biais d'un fiat réglementaire pour la construction navale et d'autres secteurs stratégiques avant COVID. Les préférences combinées des élites russes et les sanctions nécessitent un niveau plus élevé d'autarcie pour éviter les pièges de ces compromis, mais il est impossible d'atteindre cette autarcie sans une combinaison de baisse importante des niveaux de vie, d'inflation élevée et de coercition pure et simple.

Les dépenses déficitaires en Russie ne sont pas strictement "keynésiennes" simplement parce que l'État emprunte et dépense davantage. Il n'existe pas de stratégie cohérente ou d'appareil politique permettant de développer efficacement la capacité de l'économie à produire des biens industriels légers et des biens de consommation à l'intérieur du pays ; il n'y a pas assez de main-d'œuvre pour le faire, les investissements à forte intensité de capital dans le secteur manufacturier dépendent toujours des importations, et les entreprises n'ont aucune raison de croire au potentiel de croissance à long terme de l'économie. Même si l'économie russe "revient à la normale" en 2024, elle connaîtra une croissance annuelle inférieure à 2 % et, avant l'invasion, la Banque de Russie envisageait de revoir ses propres hypothèses concernant le niveau de chômage nécessaire pour juguler l'inflation.

Plus l'activité économique dépend des dépenses de guerre, plus le coup sera rude si la guerre prend fin ou si la mobilisation diminue, à moins que ces dépenses ne soient maintenues et transformées. Rien ne prouve que cela soit possible, étant donné que le système politique préfère constamment utiliser la dépendance économique ou la précarité comme outil pour discipliner le public et certaines parties du régime. Au lieu de cela, les déficits actuels favorisent les importations et la réaffectation des ressources à des fins qui ne créent pas de croissance durable, mais donnent lieu à une poussée d'activité à court terme qui semble "positive" sur la base de la comptabilité du PIB avant de devenir un frein net à la consommation et à l'investissement.

