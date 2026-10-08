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"Machin, t'es foutu, la jeunesse est dans la rue !"
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LES DESARROIS DE L’ELEVE TORLESS

8 octobre 2026

Révoltes lycéennes : emplois du temps, Covid, TikTok, smartphones... où sont les racines du malaise ?

Si les lycéens se plaignent aujourd'hui de conditions d’études insupportables, une enquête menée auprès de 15 000 d’entre eux il y a trois ans suggérait plutôt le contraire. D'où vient ce paradoxe ?

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MOTS-CLES

lycées , Éducation nationale , manifestations

THEMATIQUES

Education
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 