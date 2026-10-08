LES DESARROIS DE L’ELEVE TORLESS
8 octobre 2026
Révoltes lycéennes : emplois du temps, Covid, TikTok, smartphones... où sont les racines du malaise ?
Si les lycéens se plaignent aujourd'hui de conditions d’études insupportables, une enquête menée auprès de 15 000 d’entre eux il y a trois ans suggérait plutôt le contraire. D'où vient ce paradoxe ?
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MOTS-CLESlycées , Éducation nationale , manifestations
THEMATIQUESEducation
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