LES DESARROIS DE L’ELEVE TORLESS

Révoltes lycéennes : emplois du temps, Covid, TikTok, smartphones... où sont les racines du malaise ?

Si les lycéens se plaignent aujourd'hui de conditions d’études insupportables, une enquête menée auprès de 15 000 d’entre eux il y a trois ans suggérait plutôt le contraire. D'où vient ce paradoxe ?