Quelle sera la nouvelle mission de Thomas Pesquet dans l'espace ? ; Espace : les premiers touristes de SpaceX voleront autour de la Terre cette année

Le spationaute Thomas Pesquet.

Quelle sera la nouvelle mission de Thomas Pesquet dans l'espace ?

Thomas Pesquet a annoncé qu'il retournera dans l'espace le 20 avril. Il rejoindra la Station spatiale internationale à bord du Crew Dragon de SpaceX pour une mission d'une durée de plus ou moins six mois. Dans le cadre de sa mission Alpha, il réalisera plusieurs dizaines d'expériences dont douze pour le compte du Cnes et du Cadmos.

Les astronomes n'avaient jamais vu un magnétar au comportement aussi bizarre

Des magnétars, les astronomes en connaissent aujourd'hui, en tout et pour tout... 31 ! Et l'un d'entre eux, a priori le plus jeune d'entre tous, a montré, pendant quelques petits mois -- un clignement d'œil, à l'échelle du cosmos -- un comportement très étrange. Une occasion, pour les scientifiques, de creuser un peu plus les secrets de ces objets mystérieux.

Ondes gravitationnelles : la chasse aux cordes cosmiques est en cours avec Ligo et Virgo

Les collisions de trous noirs ne sont pas les seules sources possibles d'ondes gravitationnelles. Des théories au-delà de la physique du modèle standard des hautes énergies suggèrent l'existence de filaments d'énergie extraordinairement denses et pouvant être longs de centaines de millions d'années-lumière. Ligo et Virgo sont partis à la chasse aux ondes que peuvent générer ces objets exotiques et le dernier bilan à ce sujet vient d'être rendu public.

Espace : les premiers touristes de SpaceX voleront autour de la Terre cette année

Étonnante SpaceX... L'entreprise d'Elon Musk s'apprête à ouvrir un nouveau marché, celui du tourisme spatial. En fin d'année, quatre touristes devraient tourner autour de la Terre pendant plusieurs jours dans le cadre de la mission d'Inspiration 4 de Jared Isaacman, fondateur et patron de l'entreprise Shift4 Payments.

La France rejoint « le plus grand instrument de recherche en radioastronomie »

Consciente des enjeux scientifiques et technologiques, des avancées et retombées, que représentent la construction et l'exploitation du radiotélescope SKA, la France a décidé de se joindre à ce projet des plus ambitieux qui consiste à réaliser un observatoire d'une surface collectrice équivalente à un kilomètre carré ! Les explications de Guy Perrin, directeur adjoint scientifique astronomie et astrophysique à l'Institut national des sciences de l'univers du CNRS.

