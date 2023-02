Pourrait-on survivre si la Terre arrêtait de tourner ? ; Une start-up franco-allemande va construire une capsule spatiale européenne

La Terre pourrait-elle s'arrêter de tourner ?

Pourrait-on survivre si la Terre arrêtait de tourner ?

Dans ce nouvel épisode de Swipe Into Space, on explore certaines théories loufoques sur la Terre... Serait-il possible qu'elle soit plate ? Ou qu'elle s'arrête de tourner ? Quelles en seraient les conséquences ?

Une start-up franco-allemande va construire une capsule spatiale européenne

La start-up The Exploration Company, basée à Bordeaux et à Munich, vient de lever 40 millions d'euros de fonds privés pour construire et faire voler un premier démonstrateur de capsule spatiale.

Pourquoi la Chine a du mal à trouver des partenaires pour ses missions spatiales ? Analyse

Un temps sérieusement envisagé, l’envoi d’astronautes européens à bord de la station spatiale chinoise n’est plus à l’ordre du jour. Faut-il y voir une des conséquences indirectes de la guerre en Ukraine et du renforcement de la coopération spatiale et militaire qui s’est ensuivi entre la Chine et la Russie ? Notre analyse.

Un « volcan » exotique serait entré en éruption à la surface solide d’une étoile à neutrons

Certaines étoiles à neutrons possèdent des champs magnétiques particulièrement intenses qui leur valent le nom de magnétar. L'un de ceux présents dans la Voie lactée, SGR 1935 + 2154, a eu un comportement bizarre en 2020 avant de produire un FRB. Un groupe de chercheurs pense qu'une sorte d'éruption volcanique s'est produite à la surface solide de cet astre, ce qui expliquerait les événements de 2020.

La Voie lactée est vraiment atypique : seule une galaxie sur un million lui ressemble !

Les filaments galactiques appartiennent aux plus grandes structures de l'Univers. Ils se composent de dizaines de galaxies se mouvant avec une vitesse similaire, et s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière. Mais, petit problème soulevé par une étude récente : la Voie lactée semble bien trop atypique pour la zone du filament à laquelle elle appartient.

