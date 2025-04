CHRONIQUES MUSKIENNES

Pourquoi Musk perd son sang-froid ?

Le clash entre Peter Navarro et Elon Musk met en lumière les tensions internes du camp Trump. À l’heure où les droits de douane refont surface dans le débat politique, l’opposition entre le stratège protectionniste et le magnat de la tech révèle une fracture idéologique majeure entre nationalisme économique et libre-échange. Une querelle d’ego, certes, mais surtout un test pour l’équilibre déjà fragile de la coalition MAGA.