Petits conseils pour choisir les meilleurs capteurs de fréquence cardiaque

Les bracelets et montres connectés mesurent votre activité physique quotidienne et sont des accessoires souvent utiles pour nous aider à garder la forme

En ce qui concerne l'électrocardiogramme, son rôle dans nos montres connectées est surtout préventif, pour déceler d'éventuels signes de dysfonctionnements cardiaques. Les montres purement sportives sont encore rares à intégrer cette fonction. Quand elles le font, elles peuvent proposer de réaliser un électrocardiogramme après une séance de sport, période propice pour déceler un problème cardiaque. Les capteurs optiques de fréquence cardiaque au poignet utilisés dans les montres connectées et capteurs d'activités ont beaucoup progressé ces dernières années. On trouve désormais des modèles fiables, qui toutefois peuvent atteindre assez vite leurs limites pour certains sports. Les mouvements du poignet lors d'une séance de musculation ou ne serait-ce qu'en cyclisme (plus encore en VTT), par exemple, peuvent en effet perturber l'acquisition des signaux et ainsi provoquer des erreurs de mesures plus ou moins critiques. Une couleur de peau foncée ou des tatouages peuvent aussi diminuer la fiabilité des résultats, bien que les fabricants s'améliorent aussi sur ce point. Toujours est-il que pour une mesure la plus fiable en toutes circonstances, nous recommandons toujours aux sportifs attachés à la fiabilité des résultats cardio l'usage d'une ceinture pectorale (Polar H10, Garmin HRM...), voire d'un brassard cardio, également plus précis qu'un capteur au poignet.

De nombreuses marques se disputent le marché de la montre de sport. De nos jours, n'importe quelle montre connectée intègre des modes sportifs, mais toutes ne sont pas aussi douées dans le suivi de nos performances. Parmi les montres connectées dites "lifestyle", de tous les jours, l'Apple Watch fait figure de bon élève, et ce dès le modèle "SE" le plus abordable. La montre d'Apple brille en effet par la précision de ses capteurs, ses fonctions sportives sont suffisantes pour un sportif occasionnel et ses nombreuses applications spécialisées peuvent satisfaire des sportifs un peu plus aguerris. Elle ne concerne toutefois que les possesseurs d'iPhone. Les alternatives pour smartphones Android ne déméritent pas, avec notamment des Samsung Galaxy Watch plutôt bonnes élèves, tandis que la Pixel Watch de Google et autres montres sous Wear OS peuvent satisfaire un public modérément sportif.

Pour les sportifs réguliers en revanche, on conseillera assurément une montre de sport dédiée avec GPS intégré. Nous avons créé un compratif pour aider les consommateurs à mieux s'y retrouver . Leader du secteur, Garmin propose une large gamme de montres pour toutes les pratiques sportives. Ceux qui veulent une montre à tout faire peuvent s'orienter vers les modèles Venu 2, tandis que les coureurs assidus opteront plus pour une Forerunner, par exemple. Sur les segments spécialisés, il ne faut cependant pas négliger les concurrents de la marque américaine tel Suunto, Polar ou encore Coros, qui proposent de nombreuses références intéressantes. Dans les premiers prix, Decathlon est également un acteur à prendre en compte, grâce à son récent partenariat avec Coros qui lui permet de proposer des montres complètes (GPS 500, GPS 900).

Un mot sur les capteurs d'activité, peu à peu supplantés par les montres, mais qui peuvent suffire pour une activité sportive occasionnelle si l'on a un budget limité.