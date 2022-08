Pamela Anderson sort en crocs-madame, l’amant mystère d’Elisabeth Borne en marcel-banane, la chatte de Karl Lagarfeld en jet privé-champ’; Kim Kardashian dénoncée pour potomanie; Vianney se bora-boure, Sh’ym se découple dans la joie, Nagui se végétropize

Unes des hebdos People

Cette semaine, les People sont dans leur rôle, un peu les mêmes mais toujours excentriques.

Le « plus un » d’Elisabeth Borne porte la banane à merveille. Closer a choisi de nous révéler « l’amour secret » de notre Première Ministre - dont le mag ne dévoile rien, si ce n’est les initiales de son prénom - J.C (Jesus César ?) et qu’il vit en Bretagne. Le couple est photographié en tenue de sport soit marcel/baskets, apparement en pleine séance de footing - bien que Madame porte un petit sac élégant en bandouillière qui ne parait pas très adapté à son activité (un dispositif de sécurité imposé par le service d’ordre peut-être ?). Si je vous dis que le tout fait nettement moins sexy que le jet-ski, me direz-vous que je ne suis jamais contente ?

Nagui travaille les abdos à Saint trop’. Le chouchou du PAF qui possède une maison là-bas, s’est offert aux paparazzis lors d’une journée en bateau. Le paddle, les palmes, la méga bouée flamand rose : ses enfants et sa femme, Mélanie Page ont rentabilisé la location du yacht à mort, en utilisant tous les joujoux à disposition. Le couple parait toujours aussi épanoui, toujours aussi jeune. D’ailleurs, le mag nous apprend que le présentateur est devenu végétarien et qu’il fait beaucoup de sport. La vie saine, le couple et la carrière qui durent ? Michel Drucker sort de ce corps !

Madonna galoche des copines pour ses 64 ans. En vacances en Sicile, la star a multiplié les soirées délurées et filmé le tout pour Internet. Il y a eu un grand banquet pour l’anniversaire de Rocco, son fils ainé, puis une fête costumée sur le thème du Surréalisme où « rien n’était logique… et souvent dérangeant… » nous a dit la maitresse de maison sur Instagram, et enfin cette virée en voiture, pour son propre anniversaire, avec « ses bitches », embrassées goulûment à tour de rôle. Sur sa droite une jeune femme portant un loup semble beaucoup apprécier, et à gauche, une autre en robe bleue apparait un peu moins volontaire et offre à la grosse langue de Madonna, des lèvres pincés et bien serrées. C’est sûr, ce n’est pas elle qui remplacera le toyboy…

Kim Kardashian aura bientôt les cheveux gras et des traces de transpi sous les aisselles. Pourquoi ? Parce que sa consommation d’eau est tellement excessive qu’elle pourrait être réduite au strict minimum par les autorités. Près de 2000 personnalités de Californie ont ainsi été épinglées par le Los Angeles Times pour avoir outrageusement dépassé la quantité autorisée par temps de sécheresse. Sylvester Stallone, par exemple, qui talonne Kim K dans ce classement aurait aussi explosé les compteurs avec un dépassement de plus de 500%. Peut-être a-t’il tenté de noyer son récent divorce dans un torrent de douches et d’arrosage automatique ?

Et c’est reparti pour un voyage de noces ! Madame Affleck et son mari ont décollé vers l’Europe pour un second voyage de noces (on en parle de l’emprunte carbone, ou pas ?). Direction l’Italie, et le lac de Côme, plus précisemment. Le couple a été photographié en plein shopping et le marié semblait plus détendu qu’à Paris où il n’avait pas vraiment desséré les dents. Ouf ! Le plus gros est derrière eux ! La cérémonie du week-end dernier s’est à peu près bien passée, malgré un aller-retour de la mère de Ben Affleck à l’hôpital - la pauvre femme s’était cassée la margoulette depuis un ponton et s’est méchamment entaillée la jambe. Tout était blanc, la tente, la déco, les allées, les tenues des invités. La mariée portait une robe à près de 400 000 dollars avec une traine (ridicule) de près de 6 mètres et c’est un ancien moine bouddhiste qui a reçu les voeux des deux stars devant un parterre pas trop bling bling, sans méga star à part Mat Damon, témoin du marié. A lire Voici, Public, Closer ou Match, on pourrait presque dire que l’ensemble fut assez plan-plan, limite boring. Peut-être que Casey Affleck, le frère et Jennifer Garner l’ex qui s’étaient fait porter pâles l’avaient pressenti ?

« Non ta mère ne va pas bien ! Elle détruit cette famille. Elle est folle ! » Voilà en substance ce qu’avait dit Brad Pitt, tout bourré dans l’avion qui les ramenaient de vacances, à Angelina Jolie, avant de se battre avec elle. Public et Closer reviennent sur l’affaire qui avait précipité leur divorce, car Maléfique a choisi de rendre l’épisode publique. La stratégie viserait à accabler Brad, mais attention au retour de bâton façon Amber Heard, car aucun des mags n’abordent cette question : que pouvait bien reprocher Brad à la mère de ses gosses ? On sait que l’altercation avait commencé à propos de Maddox, l’ainé des enfants. Voici une autre partie du dialogue, révélée, et pour le moins glaçante : « Il ressemble à un putain d’ado de Columbine ! Quand il tuera quelqu’un, tu seras contente ? ». Un amour pour les armes à feu ? Trop de laxisme dans l’éducation ? Des conversations permissives avec un ado déconstruit ? Certes, s’emporter quand on boit trop et s’en prendre physiquement à un autre être humain n’est jamais la bonne solution, mais le fond du problème a l’air plutôt inquiétant, n’est-il pas, docteur Watson ?

Après les filles qui se font appeler Monsieur et les trouples, voici les découplés heureux : ces ex qui restent en très bons termes et partagent des vacances comme au bon vieux temps. A l’instar de David et Cathy Guetta, d’Alexandra Sublet et son ex, ou les précurseurs, Gwyneth Paltrow et Chris Martin, cette semaine, c’est au tour de Sh’ym d’exposer son découplage. La chanteuse semble parfaitement heureuse avec son fils et le père de celui-ci - Tanel Derard, le fils d’Hélène Noguera, au Cap Ferret. On est torses nus, on se sourit, on pousse la poussette de concert mais ne vous fiez pas aux apparences : ils sont séparés. Public nous explique que tout est comme avant, barbecues, promenades dans les pins, et huitres à l’apéro avec les potes, mais tout est fini, car la passion n’est plus là, un an et demi après la naissance du petit Tahoma. Oh boy ! Les psys vont ramer pour se mettre à la page !

Patrik Bruel accepte « The Voice « pour le fric. Public ne tourne pas autour du pot : le chanteur qui avait refusé sept fois déjà le poste de jury dans l’émission de chant devrait prendre la place laissée vacante par Florent Pagny. Son tarif ? Un million. Quand on sait que son prédécesseur touchait 600.000 euros et qu’il était la figure la pieux payée du show, ça laisse sans voice.

Les années passent et la chatte de Karl Lagarfeld ne prend pas une ride. Choupette a célébré ses 11 ans et vit toujours dans le luxe absolu. Pour son anniversaire, la gouvernante avait organisé un évènement (?) : une séance de pose dans un jet - qui reste au sol, faut pas charrier, des cadeaux - des fleurs, du mobilier et du parfum nous dit Closer, une tarte au citron et une bouteille du meilleur champagne. Oui, c’est ridicule, voire indécent, alors espérons que l’humaine qui se charge de tout ça en profite plus que le chat !

Arthur est un vrai loup de mer, et ne le dit à personne. C’est la révélation de Public qui revient d’abord sur le geste de l’animateur qui a prêté main forte en mer à plusieurs bateaux en perdition après la tempête en Corse. Avec son yacht, le Silencio, il a pu remorquer des voiliers qui avaient perdu leurs mâts. Et de rappeler qu’il se passionne pour la voile depuis plus de 10 ans et qu’il parcours le globe pour faire des régates, plusieurs mois dans l’année. Hisse et Oh !

Et avant que la cloche ne sonne la fin des vacances, sachez que selon Public, le Prince William va tout faire pour éviter son frère qui arrive en Angleterre la semaine prochaine. Que de son propre aveux, Vianney, en vacances en Polynésie finit ses soirées « Bora-Bourré ». Que Jade Hallyday passe ses vacances à Saint -Barth avec la fille de Calogero. Que après « Friends », « Berverly Hills » ou « Sex and the city », c’est peut-être au tour de la mythique avocate « Ally McBeal » de revenir à l’écran. Que Pamela Anderson a presque réussi à être chic : la bimbo de 55 ans est sortie en combi blanche avec un joli panier en osier comme sac à main, manque de bol, elle avait au pied… des crocs… et à talons en prime. Et même signée baptisées « crocs madame » et signées Balenciaga, (495 euros la paire, quand même), c’est moche.