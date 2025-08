Revue de presse des hebdos

L’Obs et le Point voient des arnaques à tous les coins de web, Marianne von der Leyen trahir le fédéralisme européen; Catherine Vautrin veut responsabiliser les malades (ou les punir…?); Lombard n’aide pas Bayrou, Wauquiez rate les marches

A la Une de vos hebdos cette semaine : Valeurs et l’Express sont en vacances, et Le Point fait comme si : il met le running à l’honneur. Alors si vous voulez courir un marathon, n’oubliez pas… votre estomac ! Il faut lui aussi l’entraîner, parait-il, pour éviter les vomissements et préparer votre organisme à absorber tous les glucides que vous engloutirez la veille et le jour de la course : votre intestin ne peut pas absorber plus de 60 grammes de glucides par heure d’effort…. “Mais pour l’atteindre, six à huit semaines d’entraînement du tube digestif sont nécessaires”. Non entraîné, l’organisme ne peut pas puiser ses calories dans les graisses, d’où le risque d’hypoglycémie…