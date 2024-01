Objectif Chine : jusqu’où ira la croissance indienne ?

le Premier ministre indien Narendra Modi serre la main du président chinois Xi Jinping lors du 10e sommet des BRICS à Johannesburg en 2018.

Catherine Bros est professeure d’économie et spécialiste de l’Inde. Elle travaille depuis près de 20 ans sur l’économie indienne tant dans ses aspects microéconomiques et sociaux (autonomie des femmes, système de castes) que dans ses aspects macroéconomiques (agriculture, marché du travail, commerce extérieur de l’Inde et politique industrielle).

Atlantico : Au cours des deux mandats de Narendra Modi, l'Inde a été l'une des grandes économies à la croissance la plus rapide. Entre 2014 et 2022, le PIB a augmenté de 5,6 %. Le taux de croissance était à plus de 6 % entre 2000 et 2010. Des chiffres qui auraient fait rêver certains pays européens. Jusqu'où l'Inde peut aller en termes de croissance économique ? Quelles sont les recettes du succès indien ?

Catherine Bros : Les recettes du succès indien reposent sur le secteur des services qui est très productif. Mais de grosses faiblesses structurelles demeurent et ont encore une influence sur la croissance indienne. Cela concerne le marché de l'emploi qui est un sujet très compliqué. Il y a une spécificité de l'économie indienne. Une très grosse partie de la main-d'œuvre est encore dans l'agriculture (44 %) pour une contribution au PIB qui est de 16 %. Enormément de gens sont dans l'agriculture et vivent avec des revenus qui sont très modestes. La pauvreté a quand même beaucoup reculé. Mais il n'y a pas d'explosion de la classe moyenne. Beaucoup d'Indiens parviennent à peine à dépasser le seuil de pauvreté car il y a énormément de gens qui sont dans l’agriculture et qui vivent grâce à leurs exploitations agricoles, qui sont relativement modestes. L’Inde est confrontée à la nécessité de transférer cette main d'œuvre qui est surnuméraire dans l'agriculture vers d'autres secteurs. Le problème est que la croissance indienne a été très tirée par le secteur des services qui sont extrêmement productifs, qui emploient assez peu de main d'œuvre.

L’Inde arrive à la fin de la transition démographique. Il y a 10 millions de nouveaux entrants sur le marché du travail par an auxquels il faut trouver des emplois. Et la croissance indienne est principalement tirée par des services qui sont extrêmement exigeants en termes de qualifications, mais assez peu en termes de quantité de main-d'œuvre.

La croissance indienne ne génère pas suffisamment d'emplois pour pouvoir absorber petit à petit les personnes qui arrivent et encore moins pour faciliter le transfert de main d'œuvre.

L'objectif du gouvernement indien, depuis très longtemps, est d'essayer de développer l'industrie. Les gouvernements indiens ont très longtemps eu des difficultés sur le développement de l'industrie. Or, l'avantage de l'industrie est qu’il s’agit d’un exutoire assez naturel pour la main-d'œuvre qui sort de l'agriculture.

L’Inde est donc très performante dans le secteur agricole, des nouvelles technologies et dans le tertiaire ?

Dans l’agriculture, ils sont particulièrement performants en volume de production, mais ils ont beaucoup de travailleurs sur ce secteur. Par contre, pour l’industrie, il y a un gros point noir. Pour de meilleures performances, pour avoir une croissance florissante et pour moderniser le pays et par conséquent leur économie, il faut absolument que les Indiens continuent à faire progresser les revenus.

La croissance est peut-être là, mais pour que la croissance soit durable, il faut qu'elle se transforme en emplois afin d'augmenter les revenus et pour qu'effectivement une classe moyenne dynamique puisse se mettre en place et initier par la consommation un processus vertueux de la croissance. Il y a de la croissance en Inde, mais elle n'est pas de nature à créer suffisamment d'emplois.

Donc il est impératif d’atteindre l'objectif de Modi, le statut de pays développé d'ici 2047. Qu'est-ce que doit faire l’Inde pour y parvenir ?

L’Inde doit développer une croissance économique qui soit porteuse et contributrice d'emplois. Cela va permettre de faire sortir les Indiens de la pauvreté.

Selon un article du Financial Times, l'Inde était désormais une destination séduisante pour les entreprises cherchant à réduire leur exposition aux courants politiques de Pékin. Quelles sont les ambitions de l'Inde de devenir un géant de l'Asie, de « détrôner » la Chine ?

Pour les ambitions économiques, l'idée est effectivement de devenir un relais et d'essayer de récupérer le plus possible de déçus de la Chine. L’Inde n'est pas la seule à faire ça. Il y a notamment l'Indonésie, le Vietnam et d'autres pays qui cherchent à faire ça et ils maintiennent leurs investissements en Inde quand même. De plus en plus de capitaux étrangers affluent en Inde.

L'Inde n'est pas un pays ouvert au point de vue du commerce international et des investissements directs étrangers comme a pu l'être la Chine.

L'ambition de l'Inde est d'être une grande puissance mais elle ne suit pas le modèle chinois de croissance par les exportations et d'insertion rapide dans le commerce mondiale.

Jusqu'où peut aller la croissance indienne ? Elle est à son maximum ?

Si vous regardez sur les deux ou trois prochaines années, il y a peu de chance que la croissance indienne baisse significativement. A plus long terme, cela pourra tenir uniquement si elle crée des emplois.

Tout le monde a dans l'esprit qu'effectivement on cherche un relais de croissance et que ce relais de croissance est là. L’économie chinoise a des grosses difficultés structurelles et du coup, la quête pour un relais de croissance a débuté. L’Inde représente une importante économie, un cinquième mondial, et qui croît de 5 à 7% par an.