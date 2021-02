Muriel Robin mariée, Paris Hilton fiancée, Loana defoncée; Sonia Rolland furieuse que Jalil abandonne leur fille pour Laeticia H. Kanye West que Kim menace de le priver des enfants; David Guetta exhibe ses abdos, Orlando B. & Katy Perry leurs bourrelets

Revue de presse du 27 février 2021.

Mais aussi le défi d’Emmanuel Macron, Pamela Anderson reste au lit, Harry et Mégan, la Reine dit Basta ! et le Phocéa s’en va par le fond.

Cette semaine, Février oblige, l’actu people reste très marquée par l’Amour ! Contrarié ou consommé, il reste le moteur de nos stars préférées !

Muriel Robin est une femme mariée ! Après quinze ans de relation, l’humoriste a dit oui, à sa compagne, Anne Le Nen. La sortie de la mairie de Rueil, sous une pluie de pétales de rose est en couverture de Après quinze ans de relation, l’humoriste a dit oui, à sa compagne, Anne Le Nen. La sortie de la mairie de Rueil, sous une pluie de pétales de rose est en couverture de Voici . L’hebdo nous décrit une cérémonie simple, en jean, qui a réuni une vingtaine d’invités autour d’un diner chez Line Renaud. La comédienne avait d’ailleurs été choisie comme témoin du mariage. Vous verrez, sur les photos, on peut se demander si le coiffeur de Rueil n’a pas fait un prix de groupe pour les coupes courtes, à mèche en pétard, pour les mariées et leurs invitées. "I love your coiffure New creation Bonjour ! »

Le phoenix Loana se consume à nouveau dans les flammes. La lofteuse a été admise à l’hôpital pour une overdose au GHB. Elle se trouvait dans le sud, où une équipe de tournage la suivait pour un documentaire. Le réalisateur a trouvé qu’elle changeait de comportement chaque fois qu’elle avalait une gorgée d’Oasis. Atterrie d'abord aux urgences, puis transférée 48H plus tard en unité psychiatrique, ses bonnes résolutions, ‘rester clean » et « être heureuse » n’auront pas tenu deux semaines. Et cette fois, ce n’est plus l’ex Fred Cauvin qui serait la personnalité toxique à évincer de son entourage mais Sylvie Ortega. Amie, agent, fidèle assistante, la jeune femme est la cible des ex-lofteurs et de Benjamin Castaldi qui voient en elle une « mytho », une « pique-assiette » ou encore un « parasite". L’ex du fils de Sheila aurait isolé Loana et fourni la drogue. Des coups de griffe et de gueule qui se règlent à grand renfort de posts et de stories Instagram. Que voulez-vous, les cendres sont connues pour être un terreau fertile…

Paris Hilton dit oui. Encore une fois. La pionnière des influenceuses a délivré des photos de sa demande en mariage : « sooo cheezy" comme on dit en anglais, traduisez « dégoulinant comme du fromage à raclette", ou romantique gnangnan. Une plage, un cabanon rempli de fleurs pour l’occasion, tous les deux habillés de blanc, elle un diadème sur la tête et une robe fendue jusqu’aux hanches, lui, un genou en terre, une bague à 1,6 million dans la main, et bien entendu, un photographe qui rode autour. Tout y était : elle a dit oui ! Mais nos hebdos se font poison, et rappelle que c’est la quatrième fois que la miss de 40 ans se fiance et que les trois précédentes demandes ont fini à la baille… Alors, oui, jusqu’au bout cette fois ? Parce que vu la mise en scène de cette épisode, le wedding promet d’être gratiné…

Dans quoi s’est fourré Emmanuel Macron ? Notre président va-t’il être obligé de participer à un concours d’anecdotes ? C’est ce qui lui pend au nez après avoir lancé un défi au tandem d’humoristes MacFly et Carlito qui rassemble près de 6 millions d’abonnés sur Internet, parmi la tranche la moins réceptive aux politiques, les 17-35 ans. C’est le chef de l’état, tout seul, qui s’est plongé dans cette galère : « vous faites une video pour rappeler l’importance des gestes barrières et si vous dépassez les 10 millions de vues, vous venez tourner à l’Elysée." Défi accepté ! La vidéo a été tournée fissa : Au pied de la défense ou dans des champs enneigées, il s’agit d’un clip vite fait pour une chanson vite faite pas vraiment drôle, intitulée « Je me souviens » (Refrain : je me souviens d’un monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches… ou de brebis (!)). L’opus a été posté il y a moins d’une semaine et il a été visionné… 12 millions de fois. Bon, peut-être que Gerard Collomb, Sibeth Ndiaye et Gabriel Attal ont cliqué plusieurs centaines de milliers de fois à eux seuls, mais le résultat, c’est que Emmanuel Macron va devoir se plier aux règles du jeu : lui d’un côté, le duo de l’autre : chacun à son tour raconte une anecdote, l’autre camp devant deviner si elle est vraie ou fausse… « Le président des Etats-unis s’est retrouvé enfermé dans mes toilettes, vrai ou faux ? » « A quinze ans, je suis sortie avec une prof de mon lycée, mère de trois enfants, vrai ou faux ? » « Un soir où j’avais trop bu, j’ai donné les codes nucléaires à Kim Jong-Un, vrai ou faux ? » La campagne 2022 s’annonce poilante…

Gillian Anderson a récupéré son mec. Son ex meilleure amie qui le lui avait piqué est dégoutée. Le monsieur, Peter Morgan, avait accepté de s’installer avec sa maitresse, le mannequin Jemima Khan. Mais à peine deux semaines plus tard, il aurait retrouvé la star de X-Files en tournage, à Prague.

Jalil Lespert est finalement arrivé à LA, son ex, Sonia Rolland ronge son frein. Qui va s’occuper des enfants, pendant que Monsieur roucoule avec Laeticia Hallyday ? Pour Public, l’ex-Miss France est furax : la garde partagée de leur fille de 10 ans, est tombée dans l’océan Atlantique. Alors qu’il est censé la garder une semaine sur deux, le réalisateur s’installe durablement à Pacific Palissades. Le passage de relai du dimanche soir parait effectivement difficile dans ces conditions. Dans un long entretien accordé à , son ex,. Qui va s’occuper des enfants, pendant que Monsieur roucoule avec Laeticia Hallyday ? Pour Public, l’ex-Miss France est furax : la garde partagée de leur fille de 10 ans, est tombée dans l’océan Atlantique. Alors qu’il est censé la garder une semaine sur deux, le réalisateur s’installe durablement à Pacific Palissades. Le passage de relai du dimanche soir parait effectivement difficile dans ces conditions. Dans un long entretien accordé à Gala , l’actrice de « Tropiques Criminels » tacle même discrètement son ex : « j’ai beaucoup interrogé mon rapport aux hommes depuis ma rupture avec Jalil. Je faisais rentrer dans ma vie des personnalités très viriles et orgueilleuses. Ca n’a pas forcément été une bonne idée» et paf !

Pamela Anderson fait sa crâneuse, pour changer. La naïade d’Alerte à Malibu a accordé une interview depuis son lit à la télé anglaise. Elle est apparue sans maquillage, accrochée au cou de son 5ème mari, et tout sourire, s’est vantée de n’avoir pas quitté son plumard depuis Noël, date de son mariage. Espérons qu’elle se soit lavée les dents quand même…

Orlando Bloom et Katy Perry sont moches à Hawaï. Voici, Voici, Public et Closer se lachent sur la même séance photo : la chanteuse et l’acteur en couple depuis près de 5 ans, se sont autorisés une escapade à Hawaï. Seuls sur le sable, les yeux dans l’eau, ils ont laissé leur enfant avec une nounou. « Un repos bien mérité » pour les deux tourtereaux selon chacun des hebdos. Et bien, oui, on est contents pour eux, et on est contents aussi de voir que contrairement à Laetiticia Hallyday, Kim Kardashian, ou Vincent Cassel pour qui la plage est le milieu naturel, et bien Orlando et Katy, ils nous ressemblent : des touristes blanchâtres et replets sous le cagnard !

A qui est le corps qu’habite David Guetta ? Le DJ a posté une photo de lui, torse nu, sur Instagram tout en muscles et en gonflette. Au point qu’on dirait sa tête posée sur le corps d’un culturiste accro aux stéroïdes. Botox et implants ? Maybe et le résultat n’est pas mal.

Megan et Harry restent en Amérique. Et si ça continue, on ne pourra même plus les appeler Sussex : Plus de patronage ni de titre honorifique, la Reine d’Angleterre a dit Basta ! Elle a retiré à son petit fils jusqu’à ses distinctions militaires, auxquelles il tenait tant. "Alors que nous sommes tous peinés par leur décision, le Duc et la Duchesse restent des membres bien aimés de la famille. » Voilà ce que dit le communiqué de Buckingham, vous aurez bien noter qu’il n’est pas écrit « Royale » à la fin de la phrase. Alors que le couple infernal a décidé de se livrer dans une Interview fleuve à la diva du divan cathodique Oprah Winfrey, la Reine prendra la parole, en compagnie de Kate, sur la BBC le même jour. Il parait qu’Harry balance enfin sur les raisons qu’il l’ont poussé à partir. Rendez-vous le 7 Mars.

Le divorce entre Kim et Kanye est enfin officiel. C’est elle qui en fait la demande, et selon les sources, c’est au choix, la guerre ou l’entente parfaite.

Pour Closer, la star des Kardashian « est prête à en découdre », et « elle ne laissera rien passer », ouvrant la possibilité de revoir le mode de garde des enfants, si les choses dérapent (les choses, comme des crises de larmes en public ou des posts désobligeants). Et pour Voici et Public, le divorce « amical » a été réglé au millimètre, grâce au « prenup » en béton, et aux avocats redoutables. Elle garde la maison et tous les cadeaux, et ne versera ni ne touchera de pension alimentaire. Eh, oui, les ex-époux sont trop riches pour ça… Dans Voici, une source indique quand même que Kanye est furieux et frustré et dans « Elle », on apprend aussi que le rappeur pris en flag’ de vouloir revendre des bijoux offerts à sa femme, aurait indiqué « ne plus vouloir aucun lien avec la marque Kardashian ». Jusqu’à quand Kim sera capable de tout contrôler, comme sur ses réseaux ? Vas-y Kanye, libère-toi !!

Le Phocéa n’est plus. Le mythique quatre mats de 72 mètres qui avait appartenu à Bernard Tapie puis à Mouna Ayoub a coulé en Thaïlande. Il a d’abord pris feu, pour des raisons inconnues et malgré la circonscription de l’incendie, la coque n’a pas résisté. Le bateau a pris l’eau et sombré laissant 3 de 4 ses mats émergés. Réaction de l’homme d’affaire : « J’en ai chialé tellement c’est triste » . Tout est dit !