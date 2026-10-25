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Une infirmière sert de l'eau à un patient au service des urgences de l'hôpital Toulouse-Purpan, à Toulouse.
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ATLANTICO-GREEN

25 octobre 2026

Morts et milliards perdus : la facture des canicules de l’été 2026 se précise

Deux nouvelles études détaillent l'ampleur des pertes subies par l'Europe après l’été de canicules meurtrières. Ces températures extrêmes ont entraîné des dizaines de milliers de décès et, selon de nouveaux calculs de Bloomberg Economics, ont amputé le PIB du continent de plusieurs milliards d'euros.

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MOTS-CLES

canicule , morts , décès , environnement , vague de chaleur , fortes chaleurs , réchauffement climatique , hausse des températures , économie , PIB , impact , conséquence , Étude , Bloomberg Economics , Imperial College London , europe , Union européenne , nouveau bilan

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Jérôme Mathis

Jérôme Mathis est professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine et auteur de Combien vaut une vie ? (Le Tremplin des idées, 2021).