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Morts et milliards perdus : la facture des canicules de l’été 2026 se précise

Deux nouvelles études détaillent l'ampleur des pertes subies par l'Europe après l’été de canicules meurtrières. Ces températures extrêmes ont entraîné des dizaines de milliers de décès et, selon de nouveaux calculs de Bloomberg Economics, ont amputé le PIB du continent de plusieurs milliards d'euros.