ATLANTICO-GREEN
25 octobre 2026
Morts et milliards perdus : la facture des canicules de l’été 2026 se précise
Deux nouvelles études détaillent l'ampleur des pertes subies par l'Europe après l’été de canicules meurtrières. Ces températures extrêmes ont entraîné des dizaines de milliers de décès et, selon de nouveaux calculs de Bloomberg Economics, ont amputé le PIB du continent de plusieurs milliards d'euros.
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MOTS-CLEScanicule , morts , décès , environnement , vague de chaleur , fortes chaleurs , réchauffement climatique , hausse des températures , économie , PIB , impact , conséquence , Étude , Bloomberg Economics , Imperial College London , europe , Union européenne , nouveau bilan
THEMATIQUESEnvironnement
A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Mathis est professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine et auteur de Combien vaut une vie ? (Le Tremplin des idées, 2021).
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A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Mathis est professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine et auteur de Combien vaut une vie ? (Le Tremplin des idées, 2021).