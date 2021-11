Stéphane Plaza est enfin recasé (avec une copine de Laeticia H.); Paris Hilton a servi des patates en or à son mariage, Céline Dion ne pèse plus que 40kilos; Voici voit Charlène de Monaco internée en Suisse; Match détaille les mensonges de Meghan Markle

Meghan Markle et Charlène de Monaco a la une cette semaine

Cette semaine, l’actu People tourne autour de « l’outing », ces secrets dévoilés malgré soi…

Tss-tss-tss, Meghan Markle, qu’allons-nous faire de toi ? La duchesse de Sussex raconte n’importe quoi et c’est désormais prouvé ! Vous vous souvenez de la lettre envoyée à son père que le vilain Monsieur avait étalé dans la presse ? La pauvre duchesse, désespérée par la pression exercée sur elle, avait gagné un procès pour sa divulgation jugée alors « excessive et illégale ». Oui, mais voilà, le journal a fait appel et cette fois, l’ancien conseiller « com » du couple a décidé de témoigner. La lettre était calibrée pour être diffusée : le style, l’écriture, l’utilisation du mot « Daddy » pour fair plus sensible, tout était calculé « pour faire pleurer dans les chaumières » balance Paris Match. Et il y a plus : la biographie « Finding Freedom » qui encensait le couple, sa démarche d’exil et dont ils ne savaient rien ? Faux ! Les mails montrés à la cour le prouvent : Harry comme Meghan ont répondu aux questions des auteurs, donné des pistes de réflexion et des éléments de contexte. Et comme ça ne suffisait pas, l’actrice américaine continue de nous prendre pour des truffes. Elle a présenté des excuses « pour ne pas s’être souvenue de ces échanges. ». La liste des griefs contre la « difficile duchesse » s’allonge et vous en trouvez un exemple dans chacun de vos hebdos…

L’autre sujet brûlant, cette semaine encore, est la santé mentale de Charlène de Monaco.Gala, le plus soft nous apprend que la Princesse a choisi de se ménager, quand Public, le plus trash, la dit carrément internée. Au milieu réside peut-être la vérité : Voici nous apprend que l’ancienne nageuse olympique a décidé d’elle-même de rejoindre un centre huppée de désintoxication en Suisse. Elle devrait y rester un mois sans autre visiteur autorisé que son mari. En tout cas, elle n’est pas apparue en public pour la fête nationale, et un communiqué officiel du Palais parle d’une période « de calme et de repos » nécéssaire à sa Princesse.



Stéphane Plaza est casé ! En une de Closer, l’agent immobilier cathodique s’est fait paparazzer en tête à tête avec une jolie jeune femme, grande, mince, brune. Après un verre en terrasse, le couple se promène main dans la main dans les rues de Paris. Le mag est déjà bien renseigné sur la miss, puisque l’idylle dure depuis le début de l’été : on apprend qu’elle s’appelle Marylin Issartier et que c’est une proche du clan Hallyday ! Elle a été la petite amie de Gregory Boudou, le petit frère de Laeticia et gardait Jade et Joy quand elles étaient petites. Et pour rester dans sphère paillettes, chère au coeur de l’animateur/acteur, la rencontre des tourtereaux a eu lieu lors du mariage d’un collaborateur de Laurent Ruquier. La classe !



Kim Kardashian, 41 ans, officialise avec son nouveau boyfriend de 28 ans. Les rumeurs couraient, mais l’influençeuse numéro 1 et le comédien Pete Davidson n’avaient rien dit. C’est chose faite, via un post Instagram, évidemment. Le site américain « Page 6 » raconte qu’après avoir partagé un diner seul à seul, sans garde du corps, sur le toit d’un resto à New York, ils ont été vus main dans la main à Los Angeles. Le comédien, ex d’Ariana Grande, a accepté de poser avec Kim, et sa mère, dans leur fief de Palm Springs. « Il la couvre de compliments, et Kim adore ça ».



Laeticia Hallyday n’a pas une minute à elle. Et Closer trouve que ce n’est pas sympa pour Jalil Lespert et titre sur « des retrouvailles douces-amères ». Ok, l’actu est mince cette semaine, mais à voir les photos, on pense plutôt « douces » seulement… Le couple qui fêtait ses 1 an ces jours-ci, a profité d’un long week-end à Lisbonne, « en jet privé » et « avec quelques amis ». « Rien de bien romantique ». Ah, oui, ça vraiment, une balade sur la plage, au soleil, en se tenant la main, c’est vraiment prosaïque… Les pauvres amoureux sont repartis bosser aux Etats-unis sans souffler. Et ho ? L’hebdo doit être en manque des photos de bisous en maillot, la mer jusqu’aux cuisses, le chapeau de Laeticia dans l’oeil de Jalil…



Jeff Bezos est jaloux. Mais le milliardaire a aussi de l’humour. Alors qu’il assistait à un gala avec sa compagne, le couple échange quelques mots avec Leonardo DiCaprio. Un non évènement qui serait passé inaperçu si l’entrevue furtive n’avait pas été filmée et montre la fiancée dévorer l’acteur des yeux. Pour ne pas laisser la vidéo, vue plus de 17 millions de fois, sans réponse, et soigner ainsi son égo meurtri, le patron d’Amazon a répliqué avec un cliché sur les réseaux sociaux : il est accoudé en pleine jungle sur un panneau qui dit « Falaise abrupte, chute fatale ». Et en légende : « Viens Léo, j’ai un truc à te montrer ». Un sourire un peu jaune quand même peut-être ?



Le mariage de Paris Hilton : du faste au mauvais goût, il n’y a qu’un (tout petit) pas. Nous en parlions déjà la semaine dernière, l’héritière des palaces Hilton a dit « Oui » à Carter Reum, un entrepreneur de 40 ans. Et la fête a bien duré 3 jours dans une débauche de frime et de froufrous. Jour 1, que du classique : le tralala, le voile blanc, la robe longue, une avalanche de roses blanches, du caviar à la cuillère, du steak et des pommes de terre dorées à la feuille d’or, une pièce montée de deux mètres, les demoiselles d’honneur en meringue et le marié en pleurs de bonheur. Jour 2, une fête foraine : toutes les attractions étaient privatisées, bien sur, et les lots à l’effigie de Paris, une peluche Paris, une sucette Paris, un porte-clé Paris… Que du rose, du dégoulinant et du clinquant. La mariée portait un tutu et le mari un jogging. Allez ! Et puis le dernier jour, au petit matin, c’est un camion MacDo qui a régalé les invités en pleine gueule de bois… Chic ? « Mais pas choc » pour Closer qui déplore le manque de fantaisie de ce show millimétré. Voici souligne « pour le meilleur et pour le kitch » et Closer ramène un peu de brutalité dans ce monde gnangnan en rappelant qu’une personne manquait étrangement à la noce : la propre fille du marié. Elle a neuf ans, son père l’a reconnue mais se contente de verser la pension alimentaire et ne l’a vu qu’une fois dans sa vie. Il parait moins sympathique ce type du coup, non ?



Pierre Niney ne décroche pas son téléphone. Comme vous et moi, quand il ne reconnait pas le numéro, il ignore l’appel. Donc quand il a vu un 001 281 quelque chose s’afficher sur son smartphone, il a cru que c’était un vendeur de fenêtres qui voulait lui fourguer une véranda vérolée. Manque de pot, c’était l’ISS. Thomas Pesquet a pu voir le dernier film de l’acteur, « Boite Noire » depuis l’espace et voulait le féliciter. Allo Pierre ? Ici Houston !



Demi Moore est-elle en couple avec une femme depuis 9 ans ? Les rumeurs sont relancées après un post Instagram de celle qui pourrait être l’heureuse élue. La styliste Madza Mandshuka envoie une photo de l’actrice en robe blanche bohème avec cette légende : « Bon anniversaire mon ange. Merci pour ces 9 ans de toi. » Il n’en fallait pas plus pour affoler les internautes qui se demandent s’il ne s’agit pas là, d’un « outing » en bonne et due forme.



Pamela Anderson a écrit à Boris Johnson pour demander le remplacement des fameux bearskin caps des gardes de la Reine d’Angleterre. Ces hauts bonnets d’apparat sont fabriqués en véritable fourrure d’ours, et l’actrice américaine rappelle qu’il faut souvent plus d’un animal entier pour obtenir un seul chapeau. La Brigitte Bardot version US prône l’utilisation de fausse fourrure à la place et insiste donc auprès du Prime Minister pour qu’il honore sa promesse : alors maire de Londres, il avait évoqué le sujet « si ça pouvait sauver quelques ours »…



Et notre mélange d’automne pour finir : « Je suis arrivée à la télé-réalité en mode Bimbo, j’ai eu envie de me réinventer. j’ai une image plus chic. » Nabilla (No comment). Jean-Louis Trintignant a menti sur son cancer. Selon son ex, Nadine Trintignant, il n’aurait jamais souffert de cette maladie, et c’est l’ennui qui l’aurait poussé à raconter ça à un journaliste crédule. Stephane Bern s’installe dans le Perche à temps plein. Pour le journaliste, Paris est devenu « trop sale, violent et bruyant ». Céline Dion est au plus mal : la chanteuse souffre de dégénérescence musculaire. Ses difficultés à déglutir l'empêche de s'alimenter correctement. Clouée au lit, elle ne pèse plus que 40 kilos. Britney Spears a bu sa première coupe de champagne en 13 ans, pour célébrer la fin officielle de sa tutelle et c’était « le plus bel jour de sa vie ». Jane Birkin va mieux. La muse de Serge Gainsbourg est remise de son AVC et reprendra sa tournée en Janvier.

