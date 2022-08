Marion Cotillard & Guillaume Canet se retrouvent en mode Adam & Ève, Laeticia Hallyday & Amber Heard sur la paille; Emmanuel Macron fait son papy gâteau; Sophie Davant & William Leymergie ploucoulent; Arthur & Mareva Galanter se sont mariés en secret

Revue de presse people du 13 août 2022.

Marion Cotillard et Guillaume Canet passent des vacances au poil

C’est une image qu’on ne pensait pas revoir un jour, et qui est cette semaine en une de Closer et de Voici (qui revendiquent chacun « l’exclu » de l’information) : Marion Cotillard et Guillaume Canet, dont les relations étaient tendues depuis leur séparation, se donnent une nouvelle chance. Ils ont savouré des vacances au Cap-Ferret : les photos des deux magazines les montrent tantôt entourés d’amis, tantôt seuls au bord de l’eau, dans le plus simple appareil. Car rien de mieux que de se mettre à nu pour se rabibocher. Ils ont aussi été vus faire de longues balades en bateau avec leurs enfants, Marcel (qui, à 11 ans, sera au casting du prochain Astérix, dans lequel il tient un petit rôle) et Louise, 5 ans, près de leur maison familiale.

PPDA profite de son été avant ses ennuis judiciaires…

Voici n’y va pas de main morte avec PPDA dans une double page titrée « Les vacances de Monsieur Culot ». « Accusé du pire par vingt-sept femmes, le journaliste continue à se pavaner publiquement », écrit le magazine, racontant ses vacances non loin de Cannes avec sa compagne, Nina. « Une méduse ? Presque, un prédateur qui se rafraîchit », balance le mag sous une photo de l’ex-roi du JT.

… Et Laeticia Hallyday du sien avant ses ennuis financiers

Laeticia Hallyday s’éclate avec ses filles et son compagnon Jalil dans la douceur de Saint-Barth. Mais Public prévient : le bonheur sera peut-être de courte durée. Car Laeticia doit vendre Marnes-la-Coquette en urgence, après le désistement d’acquéreurs potentiels. Si elle ne trouve pas d’acheteurs, le Trésor public pourrait la mettre aux enchères pour effacer l’ardoise du Taulier, quitte à la brader.

Emmanuel Macron fait le plein de détente

La semaine dernière, c’était jet-ski et bateau pour le couple présidentiel, au grand dam des écologistes. Les photos publiées cette semaine dans Closer devraient moins faire causer. On y voit le couple présidentiel, toujours à Brégançon, mais cette fois en famille et loin des moteurs. « En famille, fini le costume présidentiel. Emmanuel Macron redevient un simple « grand-père » attentionné » pour les enfants de Tiphaine et Laurence, les deux filles de Brigitte, écrit le mag.

Sophie Davant et William Leymergie roucoulent à la plage (ploucoulent, pourrait-on dire)

Un duo romantique inattendu fait la une de Paris Match : Sophie Davant et William Leymergie apparaissent en pleine séance de paddle, lors de leurs vacances à Ramatuelle. Le magazine rappelle qu’ils se sont rencontrés à Télématin, que Leymergie a présenté pendant plus de trente ans. Dans son équipe, une certaine Sophie Davant. « En 2020, c’est elle qui empêchera William de sombrer après son veuvage. Contre toute attente, la vieille amitié s’est métamorphosée en jeune romance », écrit Paris Match. Mais attention : ils ne partagent pour l’instant que les weekends et les vacances !

… mais aussi pour Jade Hallyday et son boyfriend (eh oui, déjà !)

Vous voulez un petit coup de vieux ? Allons-y. Jade Hallyday, la fille de Johnny et Laeticia, a fêté ses 18 ans le 3 août. Et la jeune femme passe un été parfait avec son petit-ami Michael-Sean Klemeniuk, avec qui elle file le parfait amour depuis un an et demi. Joy, de son côté, a fêté ses 14 ans le 27 juillet et semble aussi passer un bel été, nous précise Public, « elle qui semblait secouée par une crise d’adolescence » ces derniers temps. C’est de son âge…

Bad romance dans le clan Kardashian

Kim Kardashian est de nouveau célibataire. Elle s’est séparée de Pete Davidson après neuf mois de relation. Raison officielle : leurs emplois du temps surchargés. Raison officieuse : l’humoriste serait « spontané et impulsif », rapportent Closer et Voici. Comprendre : immature. Et en termes d’ados attardés, Kim a déjà donné… D’ailleurs, le jour de l’annonce de la rupture de Kim et Pete, l’ex-mari de cette dernière, Kanye West, a annoncé la mort de Pete. Il s’agirait de grandir, maintenant. Public, de son côté, voit une autre raison à cette rupture : Pete Davidson voudrait devenir papa quand Kim, déjà mère de quatre enfants, voulait juste un peu de fun.

Kim n’est pas la seule maman désormais célibataire du clan : sa petite sœur, Khloé, vient de dire « bye bye » au businessman qu’elle fréquentait depuis janvier. Et ce, quelques semaines avant l’arrivée de son second enfant, né d’une mère porteuse. La procédure avait débuté alors qu’elle était encore avec le basketteur Tristan Thompson. Vous suivez toujours ?

Jean Dujardin s’offre une villa de rêves…

Les habitants de Soulac-sur-Mer vont bientôt voir débarquer un enfant du pays. Selon Closer, Jean Dujardin – qui y passait ses vacances étant enfant, car une partie de sa famille y habite – y a acheté une jolie maison de 230 m² datant de la fin du XIXe siècle, avec une vue imprenable sur l’Atlantique. Son coût : 1,6 million d’euros. Sans compter les travaux à prévoir, même si les photos publiées par Closer montrent déjà tout le charme du lieu.

… Et Amber Heard vend la sienne pour rembourser ses dettes

Condamnée à verser plus de 10 millions d’euros à son ex-mari Johnny Depp, Amber Heard a dû mettre en vente sa maison située dans la Yucca Valley, près de Los Angeles. Une jolie oasis de trois chambres au milieu du désert, qui lui a permis de récupérer un million d’euros. Plus que neuf millions à trouver.

Pas de répit pour les princesses, de Madrid à Londres

C’est l’été des infantes au parlais de Marivent, où le roi Felipe VI a retrouvé sa mère, sa tante et ses sœurs, mais aussi la reine Letizia et leurs filles Leonor et Sofia. Un été de baignades et balades pour les deux sœurs inséparables, mais pas seulement : c’est aussi l’occasion pour Leonor d’apprendre son futur métier de reine sur le terrain. Mais Point de Vue nous rassure : Sofia tient son rang sans frustration et avec le sourire. Sourire qui s’affiche en grand : c’est la première fois depuis le début de la pandémie que la famille pose à visage découvert. Ca fait du bien !

En parlant de princesses, le magazine des têtes couronnées nous propose un article sur Charlotte, qui rafle la vedette à ses parents William et Kate. L’enfant de sept ans a enregistré une vidéo en soutien à l’équipe anglaise de football féminin, le jour de la finale de l’Euro, qui a fait fondre les cœurs des plus Britanniques, même les plus républicains (d’accord, on exagère un peu). Ses mimiques lors des épreuves de natation des Commonwealth Games ont achevé de la transformer en mascotte de toute une nation.

Dans le même temps, le Prince Harry fait une nouvelle fois la une outre-Manche : il s’est lancé dans un second procès contre le gouvernement britannique pour retrouver le niveau de protection policière dont il bénéficiait avant de quitter le Royaume-Uni. Ce n’est pas une question d’argent (lui et Meghan ont signé de juteux contrats avec Netflix et Spotify), souligne Public, mais « de principe », Harry étant toujours sixième dans l’ordre de succession au trône.

Nikos Aliagas profite de sa maison familiale (en Grèce)…

Autre break familial, celui de Nikos Aliagas, qui comme chaque été a embarqué sa femme Tina, leurs deux enfants et un photographe de Voici dans le village de ses origines, près du golf de Patras (Grèce).

…Et Richard Berry doit fuir Paris

Accusé il y a plus d’un an de « viols et agressions sexuelles sur mineur » par sa fille aînée Coline Berrt-Rojtman, Richard Berry a passé de long moment au tribunal ces derniers mois, son ex-compagne Jeane Manson ayant attaqué Coline en diffamation. Une pression médiatique et judiciaire difficile à supporter pour sa femme, l’actrice Pascale Louange. Le couple a donc décidé de s’éloigner de Paris – où leur immeuble a été tagué d’insultes – pour s’installer au vert, en Normandie, dans une « très jolie demeure des années 1920 » qu’ils se sont offerts pour quelques millions d’euros.

Kev Adams odieux dans Mask Singer

C’est Public qui nous le dit : « c’est un secret de polichinelle dans le milieu : Kev Adams est parfois difficile mais là, on a touché les étoiles… C’était horrible ». D’après le mag, qui cite des techniciens de Mask Singer, l’humoriste serait odieux avec certains candidats et veut toujours avoir le dernier mot. A tel point « qu’on espérait qu’il ne soit plus là » cette année, soufflent les équipes techniques. Raté : ultra-populaire, le jeune homme est chouchouté par TF1 qui l’aurait payé 300.000 euros pour la saison 3, contre 100.000 euros pour ses collègues du jury. A ce prix-là, il pourrait au moins être poli.

Et aussi :

- Elisabeth Borne, très discrète sur sa vie privée, est-elle en couple avec une femme ? "Si c'est le cas, je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas dit » , a rétorqué la Première ministre dans le magazine Têtu. Logique. Elle verrait en fait « de temps en temps » un « mec qui vit en Bretagne » , mais elle ne veut pas « qu'on l'emmerde » . Voilà qui est clair.

- Arthur et Mareva Galanter se sont dit « oui » en secret ! C’était un 3 août, ont-ils publié sur Instagram… sans préciser l’année. Ils sont ensemble depuis dix ans.

- Kevin Federline, qui ne s’était plus exprimé dans la presse depuis dix ans, a déclaré début août dans une interview rapportée par Voici que les enfants qu’il a eu avec Britney Spears (Sean Preston et Jayden James, 16 et 15 ans) ne veulent plus voir leur mère pour le moment. Les deux ados n’apprécieraient pas qu’elle s’affiche à moitié nue sur les réseaux sociaux. On les comprend.

- Halle Berry fiancée ? Elle est apparue aux côtés de son compagnon, Van Hunt, avec une bague à l’annulaire…

- Celle que De Gaulle surnommait « la plus belle reine du monde », Sirikit de Thaïlande, a fêté ses 90 ans ce vendredi 12 août. Bon anniversaire !

- Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont dit « oui » dans le décor féérique de Trancoso, au Brésil, rapport Point de vue. « Félicitations à ces deux belles âmes », a réagi son père, Yannick Noah.

- A 73 ans, la star de « Grease », Olivia Newton-John, est décédée. Après un premier cancer du sein en 1992, deux récidives ont eu raison de celle que le monde retiendra pour son rôle de Sandy, jeune fille sage transformée en bad girl.

- Tiger Woods a refusé le chèque de 700 à 800 millions d’euros proposé par le PDG du LIV Golf pour être l’ambassadeur d’un nouveau circuit. La raison ? Le champion ne veut pas promouvoir ce circuit car il est financé par des fonds saoudiens.