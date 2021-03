Mais qui est la maman du bébé surprise de Julien Doré; Kanye West se la joue Angelina Jolie-Furie face à Kim Kardashian; Laeticia Hallyday quitte Jalil Lespert pour des questions d’argent; Tom Cruise se barricade; William Sheller avoue tout et même plus

Mais aussi, l’enfant non genré d’Emily Ratajkowski, la fin des haricots pour le couple de Jennifer Lopez; Karine Ferri a le blues dans Voici mais pète la forme dans Closer et Simon Baker dévoile son plan Q

Cette semaine, l’actu des people est plurielle, comme un éventail, un arc-en-ciel de printemps… (C’est le lyrisme du confinement qui revient…)

Julien Doré le cachotier, est devenu papa : A 38 ans, le chanteur à cheveux a reconnu un petit fiston, né début Mars à Nice, dans la même maternité qu’un des rejetons de Brad et Angelina. L’info est à la Une de Public, qui ne dévoile pas grand chose, voire rien du tout de la Maman. Sur les photos, on distingue à peine une chevelure brune et un bout de front. On ne connait pas encore non plus le prénom de l’enfant. Mais si les chiens s’appellent Simone et Jean-Pierre, alors on peut imaginer, Scoobidoo, Milou ou Snoopy ?

On connait en revanche le prénom du rejeton d’Emily Ratajkowski, vous savez cette influenceuse qui exhibait son ventre rond depuis des mois (enfin, 9, du coup) : « Sylvester Apollo Bear nous a rejoint sur terre » a écrit la maman, en toute simplicité, sur Instagram. Un garçon ? Une fille ? On ne le saura pas, car ce petit être devra choisir pour lui même à ses 18 ans, c’est le souhait des ses parents « d’élever un bébé non genré ». Ben, fallait l’appeler Dominique, ou Claude alors ! C’est moins Instagramable, sans doute, que « Sly » le surnom déjà adopté de ce pauvre enfant, mais ça aurait été un bon début !

Karine Ferri a le blues dans Voici mais pète la forme dans Closer. Selon les jours, et les séances photos, ou selon des infos contradictoires, la présentatrice de TF1 est soit au bout de sa vie, boudée par sa chaine, attendant sans fin l’arrivée d’un troisième enfant, soit aux anges, en famille les pieds dans l’eau, entre parties de foot et câlins sur la plage, avec un emploi du temps passionnant, jonglant entre l’écriture d’un livre, d’un scénario, des projets de radio, ou de comédie qui ne laisserait absolument pas de place à une nouvelle naissance. D’un jour à l’autre, femme varie.

Quand même ! Le divorce des Kimye prend un peu de couleurs ! Il s’en est fallu de peu pour que ce soit la séparation la plus ennuyeuse de la décennie ! Après avoir négocié les gros sous et la garde des mouflets, Kanye West a pris un coup de sang : se remémorant une rumeur d’infidélité (avec le chanteur Drake, il y a 3 ans), il a mis le tel de son ex sur liste rouge, et quand Kim Kardashian appelle, elle tombe sur le PC Sécurité de la villa ! Charge au préposé de juger s’il doit ou non transférer le coup de fil. Celui qui se prend pour Jésus ne voudrait même plus la croiser quand il vient prendre la relève des enfants. Ouf ! Au final, c’est pas mal, ils sont à mi-chemin entre le « uncoupling » boring de Chris Martin et Gwyneth Paltrow, et la guerre ouverte des Brangelina.

Pour Jennifer Lopez et Alex Rod, aussi ça sent le sapin ! La cérémonie de mariage plusieurs fois reportée et un confinement auront eu raison du couple de la bomba latina et du champion de baseball. Enfin, ils déclarent que ce n’est pas officiellement fini, mais qu’ils traversent « une période trouble ». Moi, je dis que quand on a déjà avoué avoir suivi une thérapie conjugale et exprimé clairement que l’une des parties (J.LO) aime bouger, la scène, les tournées, les tournages, et que l’autre (A.Rod) aime la maison, les petits plats et les charentaises, on a déjà commandé les clous du cercueil, non ?

Laeticia Hallyday a été aperçu par Closer, quelques jours à Paris. Trois exactement : elle a réussi à se déventouser sa bouche de celle de Jalil Lespert qui l'avait tout de même accompagnée à l’aéroport, pour venir signer des papiers au tribunal : une procédure de sauvegarde, négociée pour purger la dette fiscale de son mari qui a été ramenée à 30 millions d’euros. La maison de L.A vendue pour 11,5 millions, la baraque de Marne-la-coquette mis à prix 14… Je pose 3 et je retiens un, on se rapproche de la quille ! Le mag nous informe que la veuve de Johnny a visité l’esplanade de Bercy avec Anne Hidalgo, en vue de l’inauguration en Juin d’une statue du chanteur, puis hop ! Retour à Los Angeles, où il fait soleil, 20 degrés et où sa famille recomposée l’attendait pour fêter son anniversaire. #Réconfort !

Le plan Q de Simon Baker, l’interprète du Mentalist, a séduit nos trois hebdos du vendredi. Closer, Public et Voici nous exposent une magnifique séance photos dans les vagues, entre l’acteur australien de 51 ans, et une jeune créatrice de Mode très souriante. Un mois à peine après le divorce qui clôture 29 ans de mariage, qu’il est bon de batifoler dans l’écume… On joue, on s’enlace… Eh d’ailleurs, faites attention, les gars, parce que dans les rouleaux, on perd son maillot, c’est bien connu.

Matt Damon aime les photographes, sa fille non. Alors qu’il est en tournage en Australie, l’acteur américain n’en finit plus de vouloir distraire sa famille. Après un zoo, la semaine dernière, les photographes les ont suivis sur le Harbour Bridge à Sydney. Une construction qui se visite et s’escalade avec un attirail type accro-branche. Tandis que Matt, en pro de la com, salue aimablement les paparazzis de la main, sa fille, elle, a choisi un signe bien moins amical : derrière son père, la miss offre un bon gros doigt d’honneur vernis de noir, doublé d’un regard torve, lancés à tous ceux qui flashent. Ch’su à Sydney, ch’su obligée de suivre mes darons partout, j’ai l’seum ! Ah, le charme de l’adolescence.

C’est tout défoncé à l’alcool et au LSD, que j’ai fait ma première rencontre homosexuelle. La coke m’a aidé à tenir en tournée et l’acide comme les joints étaient régulièrement au menu dans ma jeunesse. Qui suis-je ? Mick Jagger ? Marylin Manson ? Miley Cyrus ? Non, William Sheller. L’interprète de « Un homme heureux » et du « carnet à spirale » a tout balancé à Paris Match. Son père qui n’était pas son père, la scène qui l’a vampirisé, et son amitié passionnelle avec Véronique Sanson, on en apprend de belles dans cette interview. Ca fait du bien le franc-parler !

Tom Cruise se barricade à Clearwater. La star américaine exaspère ses voisins en installant toujours plus de caméras de surveillance aux abords de son immeuble. A présent, elles détectent mêmes les mouvements et suivent les passants à la trace. Public nous montre aussi comment le penthouse grandiose acheté à deux pas du siège mondial de la scientologie a été transformé en bunker : la terrasse, le bar extérieur et la piscine sur le toit ? L’agent Hunt a tout muré et installé des fenêtres opaques. Pas facile d’attendre sereinement la fin du monde…

Et pour finir, le seul objectif de Meghan Markle, au fond, « c’est accéder à la Maison Blanche », et c’est son biographe qui le dit. Chloé Sevigny s’est mariée, en catimini, enceinte de 7 mois, et en robe noire. Le divorce de la chanteuse Adèle est réglé : pas de pension alimentaire mais la moitié de sa fortune, allouée à son ex. Rebel Wilson, la ronde de toutes les comédies américaines a perdu 35 kilos. La star du X, Clara Morgane a raconté avoir été confondue dans la rue avec Lorie Pester. « Pas tout à fait le même public » a t’elle ajouté. La fille de Beyonce, 9 ans, a reçu un Grammy Award, on ne sait pas très bien pourquoi. La catégorie mentionne « Meilleur Vidéo » pour le clip « Brown Skin Girl ». Effectivement, elle joue et chante dedans. Une petite fille souriante, avec un filet de voix pas très assuré. ? . Cendrine Dominguez est avec Cyril Eldin, le présentateur malheureux de la dernière saison du Petit Journal, sur Canal.