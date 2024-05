Macron en Nouvelle-Calédonie : Veni, vidi mais pas vici

Emmanuel Macron à Nouméa.

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond , Intervalles, 2022

Je dois encore croire un tout petit peu au père Noël parce que je m’étais vaguement auto-convaincu que Macron, en s’embarquant pour 25 heures dans son bel avion, avait préalablement enfourné dans sa hotte le plan secret qui réconcilierait tout le monde et son frère sur le Caillou.

Hélas, éloignez les enfants : le père Noël n’existe pas.

Oh, il a bien fait le job de base : il a rappelé que la violence était inacceptable et que du pognon serait trouvé pour réparer les dommages « colossaux » causés par les émeutiers une fois le calme revenu. Il a assuré qu’un accord qui associerait toutes les parties, indé­pendantistes compris, serait négocié « d’ici quelques semaines » avant d’être soumis à un nouveau référendum. Puis il est remonté dans son Air Force Un pour rentrer à Paris et se recolti­ner les affaires courantes.

C’est qu’on voit mal, pour toute la pensée magique du monde, comment le chef d’un État de droit aurait pu faire marche arrière sur le long parcours démocratique arrivé à son terme et décréter que oui, finalement, par souci d’apaisement, ce fameux « corps électo­ral » resterait au congélo et que les 20 % de Calédoniens nés ou arrivés dans l’archipel après 1998 continueraient d’être tricards au bureau de vote...

Pas plus qu’on ne pouvait s’attendre à ce que des indépendantistes prêts à cramer écoles et centres de dialyse au nom de leur souveraineté ethnique, déposent miraculeusement les armes et démontent leurs check-points sur la seule promesse d’un nouvel épisode dans un processus dont ils contestent les prémisses depuis 40 ans.

Et parce qu’on ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif, même l’objectif minimal du président —parvenir à réunir les uns et les autres autour d’une table pour qu’ils puissent au moins s’engueuler autrement qu’à travers une barricade— sera resté hors d’atteinte…

« Je considère avoir fait le maximum d’efforts possibles pour permettre un retour au calme, mais je n’ai reçu aucun engagement ferme en retour », a-t-il d’ailleurs confié, dépi­té, aux reporters qui lui demandaient si ce bref séjour avait débloqué quoi que ce soit :

— Donc, et maintenant, il se passe quoi ?

— Maintenant ? Ben j’attends...

Tu parles d'un père Noël. La prochaine fois, envoyons plutôt la p'tite souris.