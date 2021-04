Revue de presse people du 3 avril 2021

Mais aussi Jalil Lespert qui ne se désenglue plus de Laeticia Hallyday, Sharon Stone qui balance tout (et ça fait peur) ou Ernst August de Hanovre qui se fait virer de chez lui comme un malpropre.

Cette semaine, début du mois d’avril oblige, l’actu People est une nasse remplie de jolis petits poissons !

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert, tel un couple de poissons-anges monogames et inséparables, ont tout préparer pour rester collés jusqu’en septembre. , tel un couple de poissons-anges monogames et inséparables, ont tout préparer pour rester Closer nous donne même un emploi du temps détaillé, puisque l’on sait que les prochaines semaines vont être occupées à emménager dans la nouvelle maison achetée par Laeticia, qu’ils passeront ensuite l’été à Saint Barth et que peut-être, à l’automne, ils se rendront à Paris pour inaugurer la Place Johnny - l’évènement a déjà été repoussé. Les gardes alternées ? Kesako ? Jalil n’a pas prévu de retourner chez lui, même pas pour faire renouveler son visa de touriste. Il préfère passer 15 jours au Mexique ou au Canada pour régler cette formalité plutôt que prendre le risque d’être bloqué à Paris. Frais !

Azel ! C’est le fils de Louis Garrel et de Laetitia Casta. L’alevin de la semaine s’appelle Public a pris le trio en photo alors qu’il se rendait chez le pédiatre et c’est le papa qui porte le bébé, comme chez les hippocampes, alors qu’on devine la mère radieuse sous le masque et le manteau over-size. Le prénom du nouveau venu signifierait « Noble » en hébreu, selon le mag. Original ! En même temps à eux deux, ils ont déjà Sahteene, Orlando, Athéna et Oumy, dans ces conditions, c’était difficile de choisir François ou Vincent.

Sharon Stone raconte tout et prouve sa force de vieux saumon qui remonte la rivière coûte que coûte… Tous les hebdos reviennent sur la sortie et le contenu de la biographie de la star américaine. Une avalanche de révélations cauchemardesques : enfance martyrisée par des parents violents, inceste, une augmentation mammaire sans son consentement, un AVC qui la laisse 2 ans sur le carreau, sans pouvoir parler correctement et sa carrière qui s’est bâtie sur le mensonge d’un réalisateur : dans la fameuse scène de basic Insctinct, Paul Verhoeven l’avait convaincue d’ôter sa culotte parce qu’elle faisait apparaitre un reflet blanc à la caméra. Ce n’est qu’une fois le montage réalisé qu’elle a compris que le monde entier verrait l’origine de son monde. Et pourtant, elle est revenue de tout ça, s’engage aux cotés de Joe Biden, rigole, rayonne, porte des lunettes tchin tchin. Comme dirait Aretha, Respect !

l’anguille électrique Madonna ! La mère de toutes les provocatrices a posté une photo d’elle sur Instagram, très très déshabillée, prouvant qu’elle était encore fière de son corps. Une autre légende s’est mise à nu récemment, mais au sens littérale, cette fois :La mère de toutes les provocatrices a posté une photo d’elle sur Instagram, très très déshabillée, prouvant qu’elle était encore fière de son corps. Voici indique qu’il s’agit d’une réponse à une entourloupe révélée récemment : il y a quelques années, Madge avait publié une photo d’elle, assise sur un lit, dans un look d’écolière un peu rock. Problème : ce n’était pas son corps, mais celui d’un fan, sur lequel, la star avait photoshopé sa tête. Pour montre qu’elle n’a besoin du cours de personne, elle s’est prise assise sur une chaise, en contre-plongée, alignant dans un angle improbable, visage, seins, culotte. Résultat ? 100% synthétique !

Comme une tanche prise dans un filet, les séjours en HP se suivent et se ressemblent pour notre pauvre Loana. Nouvelle overdose de médicaments, cette fois à Paris. La lofteuse a été retrouvée par la propriétaire du Airbnb dans le quelle elle séjournait. Allongée sur un canapé, dénudée et inconsciente, au milieu des immondices. Son ami Nicolas, resté dans le sud a pourtant promis qu’elle était clean, mais pour lui, la solitude et le confinement l’ont sans doute fait replonger. Sa participation au 20 du loft en est même remise en question. Coup dur.

le Prince de Hanovre est dans une mauvaise passe. L’ex de Caroline de Monaco fait la une de Tel le roi de nos rivières, le brochet, pas toujours sympathique et un peu effrayant,L’ex de Caroline de Monaco fait la une de Gala , parce qu’il vient d’être condamné à 10 mois de prison avec sursis assorti d’une obligation de se soigner et de quitter la propriété autrichienne qu’il habite depuis 50 ans. Mais que s’est-il passé ? L’hebdo n’est pas particulièrement précis, et revient discrètement sur l’altercation qui, l’été dernier, avait opposé l’héritier de l’une des plus grandes familles aristocratiques d’Europe, un couple qui travaillait pour lui et des policiers. Difficile d’en connaitre le motif, on saura tout juste qu’il a blessé un agent et proférer des menaces de mort. Quand on ajoute à ça, le procès qu’il intente à son propre fils, accusé de vouloir prendre le contrôle des ses biens, on peut conclure sans se mouiller que leur marre, là-bas, est bien boueuse…

Et cette semaine, un autre prince s’est transformé en crapaud : Pete Doherty qui fait du gras en Normandie. Vos trois hebdos sont tombés sur la même série de photos. On y voit l’ex de Kate Moss, en mode bedaine qui sort du t-shirt, survet’ informe et claquettes, promenant son chien à Etretat où il réside désormais avec sa fiancée. Il était un rockeur sulfureux partageant des orgies de défonce avec Amy Winehouse, mais là, ça se voit, il n’a pas fait le carême… Et c’est pour le mieux apparemment, puisque les journalistes nous apprennent qu’il a arrêté l’héroïne et la kétamine, et que dorénavant, il aime manger du Comté sur des tartines. C’est beau un homme clean ! Enfin non, mais c’est bien !

Kim Kardashian, en bon esturgeon, prend soin de ses enfants, comme d’un caviar ! Pour atténuer les effets de son divorce d’avec Kanye West, sur leur moral, l’influenceuse et en train de leur faire construire une mini-ville dans un coin de la propriété de Los Angeles. Un Spa KKW Beauty - la marque de Madame, un café Starbuck, une caserne de pompier, un château lego avec toboggans intégrés, et même un distributeur de billets, le tout, à hauteur d’enfant, réparti autour d’une rue baptisé « P’tite Colline Cachée » avec guitoune de sécurité à l’entrée. Tout comme dans la vraie vie quoi ! Avec ce cadeau de Pâques, il est certain que North, Chicago, Saint et Psalm, demanderont à rester chez leur Maman tous les week-ends !

Frais comme des gardons, Vianney et sa gentille famille font la une de Voici. Le chanteur est photographié à Paris, à la sortie de la messe des Rameaux, portant une belle doudoune rouge et tenant sa femme et sa belle-fille par la main. L’occasion pour notre hebdo devenir sur les récentes révélations de l’interprète de «Je m’en vais » sur son futur : « je sais que le jour où j’aurais des enfants, je n’aurais plus envie de cette vie de chanteur »; Quoi ? Mais on a besoin de lui chez « The Voice » ! Marc Lavoine le regretterait beaucoup, lui qui a si gentiment évoqué l’intelligence du nouveau juré : « Les mecs qui ont un QI comme lui, c’est embêtant parce qu’ils s’ennuient vite. Et donc il faut qu’ils cassent quelque chose. Lui, il casse les couilles et les fauteuils… »

L’oursin Raymond Domenech et l’étoile de mer Estelle Denis, c’est fini ! L’info est donnée par Closer. Leur histoire aura duré près de 20 ans et deux enfants de 16 et 13 ans sont nés de cette union. Et alors autant, leur couple public avait commencé en fanfare : vous souvenez peut-être de la demande en mariage en plein directe, après une défaite des bleus à l’euro ? C’était en 2008, et elle s’était soldée par un bon gros râteau. Autant la fin est plan plan : ils ne se sont jamais mariés mais pacsés, et aujourd’hui, la présentatrice et l’ancien sélectionneur de l’équipe de France se séparent après une longue discussion selon le magazine, sans heurt ni bagarre.

Pour finir, comme il n’est pas question que nous nous fassions avoir, et qu’il est coutume de faire des blagounettes en cette période de l’année, voici un florilège des infos qui pourraient bien être des Poissons d’Avril tellement elles sont improbables : Dans Public, on apprend qu’une rognure d’ongle de Djibril Cissé s’est vendue sur l’appli « Vinted » à 250 euros. La relique aurait été retrouvée dans une basket ayant appartenu au footballeur. Dans Public encore : Faustine Bollaert qui a connu la mort de près dès son plus jeune âge vivrait dans une sorte de manoir hanté rempli de statuts de Dracula, de momies, de crânes et de corbeaux empaillés pour conjurer le sort. Dans Closer, le fils de Victoria -Posh Spice- et David Beckham, se serait vu offrir un bijou de toute beauté : les dents de sagesse de sa fiancée montée en collier. Et il dit qu’il a apprécié en plus… Dans Voici, Gwyneth Paltrow dit avoir envoyé un colis à Kim Kardashian pour fêter son célibat : des crèmes, un vibro et une bougie parfum « orgasme ». Et enfin dans Gala, Salma Hayek nous apprend qu’elle a offert récemment un animal domestique, à son mari, François-Henri Pinault. Un chat, un hamster, un poisson rouge ? Non, un Hibou. Nommé Kering, clin d’oeil au groupe de sa belle famille, le piaf passerait ses soirées sur la tête de l’actrice ou bien posté sur son iPad. Alors, à votre avis ? Y a t’il baleine sous gravillon ?