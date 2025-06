Christopher Ramezan est actuellement professeur adjoint de cybersécurité et de systèmes d'information de gestion au John Chambers College of Business and Economics de l'université de Virginie occidentale, où il donne des cours de premier et de deuxième cycle sur les communications de données, la cybersécurité, la cyberanalyse et l'apprentissage automatique, la gestion des risques liés à l'assurance de l'information et la sécurité des systèmes de contrôle industriel.