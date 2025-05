Panagiotis Vlachos est ingénieur et chercheur, titulaire d'un doctorat, spécialisé dans la sécurité du cloud et la cryptographie post-quantique. Fort de près de dix ans d'expérience dans le secteur, il a collaboré avec des organisations de tailles et de secteurs variés, des jeunes pousses aux grandes multinationales, acquérant ainsi une expérience polyvalente et solide.