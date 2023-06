Les intelligences artificielles peuvent-elle être aussi créatives que les humains ? ; Les trous noirs de Hawking ne seraient pas les seuls à s'évaporer par rayonnement quantique !

Et voilà que la question existentielle nous convoque pour différencier l'artiste de l'intelligence artificielle ?

Les intelligences artificielles peuvent-elle être aussi créatives que les humains ?

Et voilà que la question existentielle nous convoque pour différencier l'artiste de l'intelligence artificielle ? Jusqu'à présent, la créativité était l'apanage de l'esprit — humain, devra-t-on désormais le préciser ? — et l'art, sous toutes ses formes ne pouvait se nourrir que de l'imaginaire. Il nous faut réévaluer à l'aune de cette formidable aptitude à produire à la demande et instantanément, la notion de création. Il reste cependant une dimension qui reste le propre de l'être humain. Ouf !

Les trous noirs de Hawking ne seraient pas les seuls à s'évaporer par rayonnement quantique !

Stephen Hawking nous a quittés il y a maintenant cinq ans, nous ne saurons donc pas ce qu'il aurait pensé d'une intéressante théorie publiée qui semble étendre la notion de rayonnement quantique d'un trou noir à des objets massifs qui ne sont pas des trous noirs. Elle suggère que même des naines blanches finiraient par s'évaporer quantiquement dans un Univers en expansion pour l'éternité.

Quand se reconvertir dans les métiers du web donne un nouveau souffle à sa vie…

Quand il se présente, Pierre Masset fait résonner une voix chantante et enjouée. Peut-être parce que, pour cet ancien professeur de tennis de 36 ans, sa vie est désormais bien ficelée. En effet, fin 2019, Pierre décide de donner un nouveau tournant à sa vie professionnelle et décide d’embrasser une tout autre carrière en intégrant O’clock qui propose de former aux métiers du web.

La mission Shenzhou 16 vient de débuter à bord de la station spatiale chinoise

La Chine a envoyé ce mardi vers sa station spatiale Tiangong trois nouveaux astronautes, dont un civil pour la première fois. Cette mission marque donc un tournant dans le programme spatial chinois qui, jusqu’à présent, n'envoyait que des militaires dans l’espace.

Les fabricants de produits chimiques éternels ont dissimulé volontairement leur nocivité

Ceux que les chercheurs ont surnommés les « produits chimiques éternels », les PFAS, on en trouve un peu partout dans notre quotidien. Des textiles aux emballages en passant par les ustensiles de cuisine ou les cosmétiques. Ils sont incroyablement persistants. Et dangereux pour notre santé. Les fabricants le savaient. Ils l’ont soigneusement dissimulé pendant plus de 30 ans !

