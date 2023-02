Les escrocs usurpent l'identité de ChatGPT pour diffuser des logiciels malveillants et voilà comment les repérer

La popularité de ChatGPT attise la convoitise des pirates informatiques.

Des pirates informatiques, via de faux sites Internet utilisant ChatGPT, diffusent des logiciels malveillants et tentent de voler les données personnelles des victimes.

Atlantico : Alors que ChatGPT ne cesse de faire parler de lui, il attire les convoitises. Comment les escrocs essaient-ils de profiter du succès d’OpenAI ?

Benoît Grünemwald : Les escrocs ont toujours utilisé l’actualité aux dépend de leurs victimes, le cas de chatGPT n’y fait pas exception. Tout d’abord en profitant de la notoriété de chatGPT pour l’usurper, créant de faux sites de paiement qui promettent de débloquer la version complète de l’outil d’OpenAI, ou en déployant de fausses applications dont l’objectif est d’installer sur nos appareils des logiciels malveillants. Dans ces deux cas, les cybercriminels tentent de récupérer un paiement, nos informations de paiement ou encore nos informations personnelles. Mais chatGPT offre lui-même des opportunités pour les escrocs. Ses capacités à générer des textes dans diverses langues ou du code peuvent servir des objectifs divers, tels que ceux exposés ci-dessus ou encore des campagnes de désinformations. Les cas d’usages sont nombreux, et ne cesseront de croitre à mesure que les escrocs maitriseront les “prompts”.

Comment réparer les usurpations d’identité et se prémunir des malwares qu’elles peuvent apporter ?

Face aux escroqueries et en particulier celle provenant du monde numérique, il faut s’armer de vigilance ainsi que de technologie. En premier lieu, Notre sagacité doit s’exercer à chaque instant. Comme nous le faisons pour notre messagerie, instantanée, notre messagerie traditionnelle, voir même nos SMS. Dans notre monde Hyperconnectés, la vigilance et le bon sens permettent de déjouer les pièges qui tentent de nous subtiliser nos informations personnelles, nos moyens de paiement et l’accès à nos comptes en ligne.

Nous pouvons également compter sur l'appui de la technologie et en particulier, sur l’intelligence artificielle. Pour faire face au nombre croissant de menace, l’intelligence artificielle catégorisé, tri et traite les signes d’escroquerie, ainsi, un logiciel de sécurité, installé sur tous nos appareils, c’est-à-dire nos machines, Windows, nos Mac, ou encore nos smartphones, va agir comme un garde-fou et bloquer la menace à ses différents stades : lors de son arrivée, par messagerie, SMS, mais aussi lorsque nous cliquer sur un lien, et que celui-ci s’ouvre dans un navigateur, et pour finir pour contrecarrer l’installation d’un logiciel malveillant.

Pour lutter efficacement contre l'usurpation d’identité et la perte d’accès à nos comptes en ligne, il convient d’activer l’authentification Multi facteur, c’est-à-dire l’ajout d’un code au traditionnel login et mot de passe. Cette procédure relativement simple s’appuie sur la réception d’un SMS à six chiffres, ou sur la génération de ce code, au travers d’un logiciel installé sur nos machines, un smartphone.

Est-ce classique que les innovations à la mode soient des cibles privilégiées des escrocs ?

L’actualité tout comme les innovations sont sources d’inspiration pour les campagnes d’hameçonnage et les escroqueries. Ils galvanisent le grand public et attirent l’attention. La coupe du monde au Qatar fut l’occasion d’’escroqueries, à la fois aux faux billets mais également aux fausses retransmissions. Plus proche de nous, fin janvier 2023, seulement quelques mois après l’ouverture, très médiatique de chatGPT, plus de cent millions d’utilisateurs mensuels s’était inscrit sur la plate-forme. Cette notoriété est une aubaine pour les pour les cybers criminels qui cherchent à renouveler constamment les sujets et moyen d’attirer le plus grand nombre dans leurs filets.

