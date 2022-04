Les données de l'U.S. Space Command révèlent qu’un objet interstellaire a explosé dans l’atmosphère terrestre en 2014 ; Tchernobyl : la surveillance de la radioactivité depuis le site n’est plus possible

Selon les données de l'U.S. Space Command, un objet interstellaire a explosé dans l’atmosphère terrestre en 2014.

Les données de l'U.S. Space Command révèlent qu’un objet interstellaire a explosé dans l’atmosphère terrestre en 2014

Il y a presque trois ans, des chercheurs d'Harvard avançaient la thèse que 'Oumuamua n'était pas le premier objet interstellaire détecté par l'Humanité, en 2017, et que ce titre revenait à une météorite ayant explosé en 2014 au-dessus de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais comme cette explosion avait été suivie par l'armée des États-Unis, des données classifiées manquaient pour en être certain. Cela vient de changer.

Tchernobyl : la surveillance de la radioactivité depuis le site n’est plus possible

Depuis que la Russie a pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl le 24 février 2022, les instruments de mesure de la radioactivité ont cessé de fonctionner. Un fait inquiétant d'après les autorités même si la centrale a été depuis le 31 mars rendue aux Ukrainiens.

Retour de la Russie sur la Lune : les détails de la mission qui se posera en 2022

Lors d'une visite en Biélorussie, Vladimir Poutine exposait les volontés de la Russie concernant l'exploration spatiale. Le président russe annonçait un retour sur la Lune dès 2022 avec la mission robotisée Luna 25, de laquelle s'est désengagée l'ESA il y a quelques jours.

Voici comment la Lune s'est retrouvée avec deux faces si différentes

Une nouvelle étude de cratères à la surface de la Lune tend à associer l'asymétrie entre les deux faces lunaires à un impact météoritique massif au niveau de son pôle sud, en suivant l'hypothèse que ce dernier aurait ainsi motivé les processus volcaniques au niveau de sa face visible, tournée vers la Terre.

Hubble a déterminé la taille du noyau de la plus grosse comète jamais observée

La comète C/2002 VQ94 (Linear), avec ses 90 kilomètres de diamètre, était jusqu'à présent la plus grande comète jamais observée. Mais la comète 2014 UN271, aussi appelée la comète Bernardinelli-Bernstein, l'a détrônée. Les observations faites avec le télescope Hubble établissent aujourd'hui en plus que le noyau solide de cet astre est environ 50 fois plus grand que celui des autres comètes en moyenne.

