Le SpaceShipTwo de Virgin Galactic est interdit de vol le temps d'une enquête

Une supernova serait bien à l'origine du Système solaire

L'effondrement gravitationnel du nuage de gaz et de poussières à l'origine du Système solaire aurait bien été causé par l'onde de choc produite par l'explosion d'une supernova d'après de nouvelles études basées sur l'observation d'une célèbre région de formation d'étoiles dans la Voie lactée.

Pour avoir volé une centaine de secondes « hors des clous », l'agence américaine de l'aviation maintient au sol le SpaceShipTwo de Virgin Galactic ! En juillet, l'avion suborbital qui avait amené Richard Branson et cinq autres personnes a légèrement dévié de la trajectoire autorisée. Malgré une alerte de sécurité, les deux pilotes d'essais avaient décidé de poursuivre le vol. La FAA veut donc éclaircir le scénario de la mission et s'assurer que leur décision n'a pas mis en danger l'équipage et l'avion suborbital.

Des cosmonautes signalent des fissures à bord de la Station spatiale

Alors que la Station spatiale internationale accueille actuellement six personnes à son bord, un cosmonaute russe rapporte avoir trouvé des fissures dans le fuselage du module Zarya.

Mars : Perseverance a réussi sa seconde tentative de prélèvement d'échantillon

La Nasa a annoncé la réussite de Perseverance lors de son second essai de forage sur Mars, le 1er septembre. L'agence spatiale a publié des photos de l'évènement, qui devrait être le premier d'une longue série de missions destinées à rapatrier les roches martiennes sur Terre.

De nombreux trous noirs supermassifs errent entre les galaxies

Les trous noirs géants ne sont pas tous tapis sagement au cœur des galaxies. Certains sont nomades et on peut parfois les observer dans le domaine des rayons X, probablement à la suite d'une rencontre avec une étoile. De récentes simulations de collisions entre galaxies contenant ces trous noirs géants laissent maintenant penser qu'environ 10 % de la masse du cosmos contenue dans des trous noirs supermassifs l'est dans des astres de genre errant dans les halos de matière noire des galaxies.

