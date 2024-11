Revue de presse des hebdos

Le Nouvel Obs voit le parti démocrate comme un danger ; Boris Johnson voit Trump comme sauveur de la démocratie ; Marianne voit la récession venir ; L’Express calcule la note de la paix sociale à la SNCF ; Le Modem se gauchise ; FX Bellamy s’indigne de la COP29

A la Une de vos hebdos cette semaine, du beau monde ! Boris Johnson, dont L’Express veut retenir l’optimisme vis-à-vis de Trump, le nouveau président élu américain, naturellement, mais aussi Poutine, qui a les honneurs du Point. L’hebdo, non content de leur prêter à tous les deux une “bromance” et des liens financiers, voit carrément le président-élu comme un“idiot utile” de Poutine, qui le tiendrait… par la flatterie. Et leur prête un combat commun contre le wokisme…