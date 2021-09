XXX

La droite peut-elle battre Macron ? s'interroge Le Point avec une grande photo de Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Blanquer a-t-il échoué ? demande Marianne à l'heure de la rentrée. Les antivax ont tout faux estime L'Express. Tandis que L'Obs s'intéresse au procès des attentats de Paris en 2015 qui commence ces jours-ci. A Marseille, Trappes et Saint-Denis, Valeurs a enquêté sur le clientélisme, la drogue, la corruption et les violences à Marseille, Trappes et Saint-Denis.

La crise de l'éducation en France comparée aux autres pays

"Nous avons renoncé à l’éducation et à l’avenir de notre pays." Les mots sont forts constate le dossier du Point : "Ils viennent d’un poids lourd de la majorité d’Emmanuel Macron. Selon ce ministre, le quinquennat du président a été marqué par de belles réussites, mais il n’a pas été jusqu’au bout de la rénovation du système éducatif et de formation. Et la situation est tellement dégradée qu’elle met en péril l’avenir du pays…"

Le Point ajoute que "Le « meilleur jeune économiste de France » désigné par le Cercle des économistes, Xavier Jaravel, en fait, lui aussi, un enjeu « majeur » pour l’avenir économique du pays et, au final, le niveau de vie des Français. Pour lui, le déficit d’innovation par rapport à d’autres pays comme les États-Unis ou l’Allemagne prend racine dans un « déclin éducatif depuis vingt ans »".

"Déclin éducatif ? En mathématiques, cela ressemble à un effondrement. Publiés fin 2020, les résultats 2019 de l’étude Timss – l’évaluation internationale de référence permettant de comparer les élèves de différents pays en mathématiques et en sciences – font froid dans le dos. Les collégiens français de 4e ont obtenu, en moyenne, le plus mauvais score des pays de l’Union européenne et de l’OCDE qui ont participé, hormis… le Chili" ajoute Le Point.

L'hebdo souligne la baisse du nombre d'heures de cours : " Jusqu’en 1969, les écoliers français suivaient 30 heures de classe par semaine. À cette date, l’horaire est ramené à 27 heures pour libérer le samedi après-midi. En 2008, la semaine est tombée à 24 heures, afin d’allonger le week-end des familles recomposées. Multipliée par 36 semaines, la perte en primaire est colossale : les enfants ont perdu, en cinquante ans, l’équivalent d’une année scolaire complète."

Les macronistes inquiets face au duo Bertrand Pécresse

Macron parie que la crise sanitaire, qui s’éternise, peut jouer en sa faveur, escamotant tout autre débat. « Le Covid va le porter. Il a fait un bon été », reconnaît un élu LR, dépité cité par Le Point (8 pages). Le moral s’en ressent chez les Républicains, après une rentrée brouillonne qui a vu les candidatures pousser comme des champignons d’été.

Mais "Depuis que Laurent Wauquiez a déclaré forfait, l’Élysée a compris que le match se jouerait contre Bertrand ou Pécresse. Voire les deux… Et s’ils s’entendaient sur un ticket à l’américaine, l’un ou l’une à l’Élysée, l’autre à Matignon ? Si Macron affrontait une hydre à deux têtes ?"

Le Point ne s'avance pas pour autant à dire que la droite est une vraie menace pour Macron lors de la présidentielle.

Le musée de Sarkozy

Nicolas Sarkozy revient là où on ne l’attendait pas forcément : le domaine culturel. « Promenades » est le titre du nouveau livre qu’il publiera le 22 septembre : un ouvrage de 300 pages consacré à la manière dont il a appréhendé la culture et appris à apprécier les artistes et les écrivain mais qui résonne aussi comme un pied de nez à tous ceux qui aimeraient l’enfermer à jamais dans la seule case « affaires judiciaires » estime l'Obs.

Le programme de David Lisnard

Le Point (4 pages) s'intéresse à un libéral convaincu, David Lisnard, 52 ans, qui prépare activement l’alternance à droite. Il a lancé en juin dernier son mouvement baptisé "Nouvelle Energie" il veut présenter un projet de gouvernement.

Dans ses propositions on trouve : un contrat de travail unique pour les nouveaux emplois, fusionnant CDI et CDD, un plan massif de remise à niveau de la police nationale, victime du « rationnement budgétaire », un secrétariat d’État à la Sécurité intérieure pour piloter à la fois les agences nationales et la police territoriale, l’instauration de provinces qui remplaceront départements et régions, etc...

Lisnard est optimiste : "il est temps de refonder notre nation et pour cela de vivre une ambition commune, de retrouver le sens de notre civilisation, de sortir de l’impuissance de l’État en matière de sécurité, de justice et d’immigration, de mettre un terme au déclassement éducatif, industriel et scientifique. La France reste un grand pays, mais une telle refondation est urgente. Il y a dans la société une énergie créatrice, intacte malgré le Covid, qui est emprisonnée dans des carcans administratifs inutiles".

Blanquer tient le coup

"Qui est vraiment le bulldozer Blanquer, voué aux gémonies par les enseignants ? Critiqué dans le milieu éducatif pour sa raideur et son manque d’écoute depuis son arrivée en 2017 Rue de Grenelle, le ministre enchaîne les réformes. Ses idées séduisent toutefois toujours une partie de l’opinion" un portrait (8 pages) nuancé du ministre de l'Education dans Marianne.

"Pour la première fois depuis plus de cinquante ans, un ministre de l’Éducation nationale devrait réussir à se maintenir en poste pendant l’intégralité d’une législature. Un exploit en soi, tant ce ministère ne séduit pas les politiques. À gauche comme à droite, tous estiment qu’il y a surtout « des coups à prendre » Rue de Grenelle." constate Marianne, qui ajoute " Certes, les ministres de l’Éducation ont tous été copieusement détestés, chacun à leur tour. Mais Jean-Michel Blanquer semble tutoyer les sommets."

D'autant plus qu'il est fier, que, face au Covid-19, que la France a choisi de garder ses écoles ouvertes : "Plusieurs études ont montré que la fermeture des écoles dans le monde a creusé les inégalités sociales en accentuant les difficultés des élèves les plus défavorisés. L’Unesco a ainsi déclaré que la crise sanitaire aura fait perdre vingt ans de progrès dans les apprentissages et que, par exemple, 100 millions d’enfants vont passer au-dessous du niveau minimal de compétence en lecture. Le bilan mondial de la fermeture des écoles est catastrophique. En moyenne, les deux tiers d’une année scolaire ont été perdus dans le monde. Nous avons épargné ce désastre à la France" déclare Jean-Michel Blanquer au Point.

Le ministre publie École ouverte (Gallimard). Il soutient que la France peut encore devenir une grande puissance éducative souligne Le Point, qui consacre, par ailleurs, un dossier au déclin de notre système d'éducation.

Près de 50 jours entre présidentielle et législatives

Après l’annonce des dates de l’élection présidentielle et des législatives de 2022 (10 et 24 avril, 12 et 19 juin). Pour la première fois depuis 2002, il y aura quarante-neuf jours d’écart entre les deux scrutins, contre trente-cinq jusque-là constate Le Point.

Les Républicains espèrent qu'ils pourront en profiter pour gagner les législatives si Macron gagne la présidentiellle. Bref, ils rêvent de lui imposer une cohabitation.

Un accord entre Eric Ciotti et Xavier Bertrand

Ciotti et Bertrand se sont-ils mis d'accord pour que Ciotti se présente à la primaire de droite ? « Xavier Bertrand, qui veut bordeliser la primaire à laquelle il refuse de se soumettre, pensait gêner Laurent Wauquiez, qui n’avait pas encore fait connaître sa décision, avance un élu LR. Quant à Éric Ciotti, il a vu que la place de potentiel ministre de l’Intérieur était occupée chez Valérie Pécresse par Frédéric Péchenard. Alors il s’est entendu avec Bertrand. » croit savoir Le Point.

Julien Aubert et Eric Zemmour

Julien Aubert, député LR du Vaucluse, a pensé à inviter Éric Zemmour à la rentrée de son mouvement, Osez la France, le 18 septembre, dans le Luberon. Des contacts ont même été pris avec le possible candidat à l’Élysée, mais Aubert a reculé selon Le Point. Plusieurs parlementaires LR auraient fait savoir qu’ils n’appréciaient pas l’initiative…

Un nouveau parti de centre droit

Jean-Pierre Grand, sénateur LR apporte son soutien à Emmanuel Macron pour la présidentielle. Et selon Le Point il pourrait œuvrer avec l’ex-Premier ministre Édouard Philippe à la création d’un parti de centre droit, en cours d’élaboration.

L'extrême gauche quitte les manifs anti-pass sanitaire

« Ce n’est pas notre camp qui défile dans les rues », a expliqué l’Action collective antifasciste de Valence dès le 19 août. Une semaine plus tard, ce sont l’Action antifasciste d’Orléans, le syndicat Solidaires, l’Union communiste libertaire et le NPA qui, dans un communiqué commun, ont annoncé leur retrait des manifs pour organiser leurs propres rassemblements en semaine. D’autres organisations de la même mouvance n’appellent plus aux manifs anti-pass où l'extrême droite est présente et a agressé des militants d'extrême gauche selon l'Obs.

Le parcours d'Anne Hidalgo

L'Obs (6 pages) évoque le parcours d'Anne Hidalgo celui d’une petite-fille d’un Espagnol condamné à mort par les franquistes, réfugié dans un camp français en 1939. Celui d’une fille d’ouvrier qui a fui la misère de l’Espagne sous dictature et qui, grâce à l’école publique, a réussi à devenir inspectrice du travail, dirigeante politique, maire de Paris. Et rêve désormais d’être présidente.

"Avant de se lancer dans cette nouvelle aventure électorale, elle s’est ressourcée auprès de sa famille, dans son Andalousie natale. Sa maman, sa sœur, la mer, le soleil, les odeurs de l’enfance, sa langue maternelle. C’est des siens qu’elle puise sa force. Ses racines sont ses valeurs. Son histoire est son bréviaire pour la France. L’histoire d’une petite-fille d’un Espagnol condamné à mort par les franquistes, réfugié dans un camp français."

Un parcours retracé par Serge Raffy, journaliste à l'Obs, dans "Anne Hidalgo Une ambition qui vient de loin" une biographie qui sort le 15 septembre dont l'hebdo publie quelques extraits.

Attentats de 2015 : le mystère Salah Abdeslam

"Il est le seul survivant parmi les membres des commandos du 13-Novembre. Terroriste empêché d’agir ou ayant reculé ? Devant les enquêteurs et les magistrats, il est resté quasi mutique depuis son arrestation en mars 2016". Dans son dossier (28 pages) L'Obs s'intéresse à Salah Abdeslam, qui, en prison ne cesse de s'en prendre aux gardiens : " « Vous croyez que mon Dieu ne me voit pas ? Bientôt, il me vengera ! » En ce printemps 2017, Salah Abdeslam, 31 ans, seul survivant des commandos du 13-Novembre, s’en prend une nouvelle fois aux surveillants depuis sa cellule sécurisée de Fleury-Mérogis sous surveillance vidéo constante. Il les traite de « kouffars » (« mécréants »), les menace, éructe."

Et L'Obs ajoute "Régulièrement, il craint aussi d’être empoisonné. Alors, avec le savon ou l’eau de Javel diluée mis à sa disposition, il lave sa cellule de fond en comble. Sa chaise, sa table, son porte-manteau, son propre corps."

Dans ce même dossier, plusieurs victimes témoignent de leur parcours, de leur reconstruction depuis le drame qu'elles ont vécues.

L'Express ne ménage pas les anti-vaccin

"Faut-il s'inquiéter d'une frange d'agités, bruyante certes, mais très minoritaire, et qui évolue de plus en plus dans un monde parallèle? D'un point de vue sanitaire, assurément. Car il est aujourd'hui devenu impossible de le nier : les antivaccins ont du sang sur les mains. Si la formulation peut paraître brutale, la situation aux Antilles le montre dramatiquement" n'hésite pas à écrire l'Express (7 pages)

"La vague en Guadeloupe et en Martinique est bien plus forte que tout ce que nous avons connu dans l'Hexagone, avec des patients qui auraient besoin d'aller en réanimation pour lesquels il n'y a pas de place. Avec seulement la moitié de la population vaccinée, et non juste 20 %, cette situation aurait peut-être été évitée", déplore l'épidémiologiste Renaud Piarroux, chef de service à la Pitié-Salpêtrière (AP-HP). Même constat, dans une moindre mesure, à Marseille, où il faut désormais évacuer des malades vers d'autres régions. Le scepticisme affiché par des personnalités locales comme le réanimateur Louis Fouché ou, pis encore, Didier Raoult, a certainement joué dans les hésitations de la population." accuse l'Express.

"Certains refusent tout" : les malades du Covid-19 non vaccinés, nouveau casse-tête à l'hôpital. Dans les services, la présence majoritaire de malades non vaccinés perturbe les soignants" ajoute l'Express

Inquiétudes pour la fusée Ariane

Le nouveau modèle Ariane 6 doit être lancé l’été prochain. Mais, trop coûteux et dépassé techniquement par les Américains, le futur lanceur de satellite suscite le doute. Et un plan social de grande ampleur se prépare chez le fabricant français selon l'Obs (4 pages)