Le télescope spatial James Webb a quitté la Terre et vole à destination de son orbite opérationnelle.

Lancement du télescope spatial Webb : Ariane 5 réussit le vol le plus prestigieux jamais réalisé

C'est fait ! Le télescope spatial James Webb a quitté la Terre et vole à destination de son orbite opérationnelle L2, à quelque 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il a été lancé avec succès par Ariane 5 qui l'a placé sur une trajectoire optimale.

Des poches de vie dans l'atmosphère de Vénus ?

Malgré son apparence inhospitalière, Vénus pourrait être susceptible d'abriter la vie, notamment dans son atmosphère : des anomalies chimiques inexpliquées y sont détectées, dont l'éventuelle présence d'ammoniac. Des chercheurs du MIT proposent un enchainement de processus chimiques capables, à partir de la simple présence d'ammoniac (d'origine potentiellement biologique dans l'étude), de neutraliser l'environnement acide de l'atmosphère.

Voici tout ce que va observer le télescope spatial Webb la première année

Le lancement du télescope spatial James Webb est annoncé pour cet automne. Enfin ! Les préparatifs battent leur plein. Les responsables du projet viennent d'annoncer la liste des 286 projets auxquels ils ont souhaité attribuer du temps sur la première année d'observation de l'instrument.

Le premier champ magnétique d'une exoplanète découvert grâce à Hubble

Première mise en évidence d'un champ magnétique produit par une exoplanète, avec l'aide d'Hubble. À quand la première détection autour d'une exoterre ?

Une paire de trous noirs supermassifs aurait creusé des cavités géantes dans un amas de galaxies

Les observations en rayons X de Chandra dans l'espace et en radio du Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) et du EVN sur Terre montrent d'immenses cavités creusées dans le plasma au centre d'un lointain amas de galaxies. Elles suggèrent qu'elles ont été creusées par les jets perpendiculaires de deux trous noirs supermassifs dont la taille de l'orbite est la plus petite connue à ce jour pour ce type d'astres géants.

