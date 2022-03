Laeticia Hallyday prend un coup de vieux, Charlène de Monaco un retour de crosse; Vianney se fait revaliser la voiture; Fabien Galthié & Helena Noguerra sont amoureux; Rihanna veut accoucher en public, Nabilla 1 million & 1 palace pour Danse avec les stars

Unes des hebdos People

Mais aussi : les Bennifer emménagent dans une maison à 45 millions; Kanye West persona non grata sur scène; Stéphane Plaza sera-t-il le Keanu Reeves français ? Patrick Fiori et Louane sont jokers de jurés de The Voice.

Cette semaine, ce n’est pas la crise pour tout le monde. Mais pour certains, oui.

Laeticia Hallyday fait une courte Charlène à son retour en France. La veuve de Johnny a été hospitalisée en urgence un peu plus de 24H, pour un manque sévère de potassium et c’était suffisant pour faire une grosse frayeur à Jalil Lespert, venu la soutenir, ainsi qu’à sa mère qui s’est également rendue à son chevet. Ces problèmes de santé qui causent de la fatigue, des crampes et parfois une arythmie cardiaque, serait une conséquence de ses longues années d’anorexie et seraient aujourd’hui sous contrôle. Plus de peur que de mal, donc, mais si j’étais méchante, je dirais qu’en plus de faire une Charlène, elle fait aussi un peu une Madonna : en Une de Closer, sans les lunettes de soleil qui lui mangent habituellement le visage, Laeticia fait plutôt plus que ses 47 ans, qu’elle vient pourtant à peine de fêter. Grinch !

Helena Noguerra, sous le charme de Fabien Galthié depuis six mois. L’info est à retrouver dans Voici, avec la paparazzade d’usage : la promenade main dans la main dans les rues, les grands sourires et la tête sur l’épaule. Quinquas tous les deux et au sommet de leur art respectif, l’actrice et l’entraineur du XV de France font plaisir à voir. Peut-être simplement, Helena si vous pouviez glisser à votre ami que les énormes lunettes d’entrainement en plastique, il faut les garder pour… l’entraînement justement ! Parce que les soirs de victoire, voire de Grand Chelem, devant les caméras, ça ne lui rend vraiment pas justice !

Charlène de Monaco pensait avoir la paix à Roc Agel, mais les emmer… la rattrapent déjà ! En une de Public, on apprend qu’elle est mêlée à « un scandale de pédophilie ». Pendant 7 ans, elle a offert un poste en or à un prêtre américain, accusé d’être un délinquant sexuel. Il aurait accumulé des tonnes de photos pédo-pornographiques alors qu’il était «à disposition de la Fondation Princesse Charlène » dont l’objet est justement la protection de l’enfance. Une perquisition a eu lieu ces jours-ci dans les locaux pour tenter de retrouver le criminel en fuite depuis deux ans. La femme d’Albert II qui avait largement accordé sa confiance à l’homme d‘église doit se ronger les sangs : rencontré dans une paroisse anglophone à Monaco, il a assisté à de nombreux évènements familiaux, comme la naissance et le baptême des jumeaux.

Britney Spears continue de se la raconter sur les réseaux. Après le mariage qui n’a pas eu lieu, mais la grosse bague qui « laissait penser que », la chanteuse de 40 ans réitère avec une fausse annonce de grossesse. Récemment, elle a reposté plusieurs vidéos de femmes enceintes dont le ventre est déformé en direct par des coups de bébé. La légende dit « maman, sors-moi de là ! ». Les fans y ont évidemment vu une annonce, mais, en fait non. C’est une façon comme une autre d’utiliser la loi de l’attraction, me direz-vous.

Rihanna, qui elle est déjà (très) enceinte, se prépare un accouchement aux petits oignons. Closer nous révèle qu’elle a choisi La Barbade pour le jour J, qu’elle a fait aménager une pièce spéciale avec une piscine dédiée et a demandé à son amie d’enfance, médecin, de s’occuper de l’arrivée de l’enfant. Et Public rajoute que l’organisation va bien plus loin, puisque la chanteuse a booké une partie de sa famille et une poignée de proches pour lui tenir compagnie pendant les premières contractions. Massages et manucure au programme, et après, quand tout sera fini, place à la fête ! Rihanna et le père de l’enfant, Asap Rocky, prévoient de tout lâcher sur la plage, un évènement 5 étoiles, nous prédit le magazine. On lui souhaite de ne pas avoir besoin d’une césarienne. Ou d’une épisio…

La vie de Vianney n’est pas un long fleuve tranquille. Alors que Public était parti paparazzer le chanteur lors de sa classique sortie dominicale, le magazine en profite pour nous raconter la mésaventure lunaire qui lui est arrivé, un peu plus tôt dans les rues de Paris. Après avoir discuté tranquillement avec des amis, le juré de The Voice voit un type « qui avait dû bien galérer » adossé à sa voiture. En bon samaritain, Vianney dit bonjour et demande si tout va bien, car le type à l’air tout renfrogné. Voilà t’y pas, que le Monsieur s’excuse et lui dit, penaud, qu’il a volé tout ce qu’il y avait à prendre dans le véhicule, mais que pris de remords, il est resté sur la scène de crime et souhaite tout lui rendre. Peut-être est-ce la vue de l’enfant de 5 mois qui dormait dans son siège auto à l’arrière qui l’a amadoué ? En tout cas, Vianney, qui a raconté lui-même l’anecdote sur Instagram en est sûr, il n’a pas été reconnu et il s’est empressé de pardonner… Ce genre de chose, ça n’arrive qu’aux autres…

Les Bennifer ont un nouveau petit nid d’amour. Enfin petit… Les deux acteurs ont finalement trouvé une maison pour abriter leurs amours : 1800 mètres carrés, dix chambres, dix-sept salles-de-bains, trois cuisines, une salle de cinéma, un salle de sport… Le tout situé dans le chicissime quartier de Bel Air à Los Angeles. Chacun de vos hebdos expose qui, une photo de la baignoire en or, qui, du petit salon ou encore de la piscine à débordement avec vue sur toute la ville. Un petit paradis à 45 millions d’euros où on imagine bien une grande fête avec une dame en robe blanche…

Quand on dépasse les bornes, on se fait taper sur les doigts. Kanye West est désormais persona non grata chez les People. D’abord, il a écopé d’une exclusion d’Instagram de 24H, pour ces messages insultant le nouveau copain de Kim Kardashian, Pete Davidson. Puis il est maintenant blackboulé des scènes en vogue. Sa participation aux Grammy Awards, l’équivalent de nos victoires de la musique, est annulée et il est aussi la cible d’une pétition qui a déjà récolté 30.000 signatures pour l’empêcher de participer au festival estival de Coachella. Las, le rappeur bi-polaire a plus d’un tour maléfique dans son sac : il se murmure qu’il a demandé à son copain, Marylin Manson, adepte de la sorcellerie (et accusé de viol par 4 femmes), de jeter un sort à son ex.

Nabilla la Diva négocie sa participation à « Danse avec les stars », et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle est drôlement douée. Public dresse la liste des conditions qu’elle a soumises à la prod : il faut que son mari participe aussi pour qu’il ait également une rentrée d’argent pendant la durée du tournage. Accordé. Il faut que les répétitions aient lieu à Dubaï, car le deuxième enfant de la starlette nait en mai, et il est inenvisageable de le délocaliser dès cet été. Accordé. Durant la durée du tournage, le couple, les enfants et les nounous, qui résident à Dubaï, doivent être logés dans un palace parisien. Accordé. Jean-Paul Gautier doit faire partie du jury. Accordé. Reste le salaire à définir. La brunette qui s’est fait connaitre pour une histoire de shampoing réclame un million d’euros, quand Pamela Anderson n’en avait réclamé « que » 400.000… Alors, ça passe ou ça casse ?

Le cinéma mélange les genres dans une redistribution de rôles quelque peu déroutante. Joaquin Phoenix jouera Napoléon Bonaparte dans le nouveau film du réalisateur de « Gladiator », Ridley Scott. Peter Dinklage, le Tyrion Lannister de Game of Thrones, va lui, jouer Cyrano de Bergerac. Et plus proche de nous, Stéphane Plaza a annoncé qu’il allait jouer dans un remake de « Point Break » à la française. Les surfeurs seraient plutôt des skateurs et les plages californiennes plutôt des falaises bretonnes. L’agent immobilier préféré des français, habitué des blagues potaches et des gaffes à la Gaston, jouerait le rôle du beau Keanu Reeves. Cambriolage à la criée et braquage de crêperies ? J’ai comme un doute.

Et pour finir, piochez donc dans notre méli-mélo de Printemps : Elizabeth II ne lâche rien, pas question de se déplacer en fauteuil roulant comme le lui conseille pourtant son entourage. Joey Starr est un « petit chaton » pour Barbara Schulz, sa co-star dans la série « Le remplaçant ». En interview, Pépé Gala se lâche et demande à Lio si elle avait bien pensé à mettre des sous de côté pour sa retraite - la réponse est non. La première femme de Vladimir Poutine le voit comme un « vampire » et un « frigo ». La production de « The Voice » a prévu des jokers pour remplacer Florent Pagny, au cas, où il aurait besoin de repose et Amel Bent, dont l’accouchement est imminent : Patrick Fiori et Louane sont dans les starting blocks. Lou Doillon, 39 ans, attend son deuxième enfant : ce bébé aura 20 ans d’écart avec son grand frère, Marlowe. Kylie Jenner, la plus jeune du clan Kardashian, n’aime plus de prénom qu’elle avait choisi pour son fils de deux mois : Wolf est donc débaptisé, mais attend encore de savoir comment on l’appellera. Machin ?