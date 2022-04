La météorite interstellaire tombée en 2014 est-elle d’origine extraterrestre ? ; Nasa : un rapport très attendu recommande l’exploration d'Uranus et d'atterrir sur Encelade

La météorite interstellaire tombée en 2014 sur Terre est-elle d’origine extraterrestre ?

Lorsqu'il a pénétré l'atmosphère de la Terre en 2014, cet objet a illuminé le ciel de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais personne n'y a vraiment prêté attention. Personne. Sauf Avi Loeb, un astrophysicien de Harvard. Il y a vu quelque chose de puissant. De rapide. Quelque chose de mystérieux. Qui venait d'au-delà de notre Système solaire. Un engin extraterrestre ? C'est ce qu'il compte bien aller vérifier au fond de l'océan Pacifique.

Nasa : un rapport très attendu recommande l’exploration d'Uranus et d'atterrir sur Encelade

Les rapports décennaux du Conseil national de la recherche des États-Unis, qui flèche les stratégies de la Nasa dans les domaines de l'exploration et des sciences spatiales et lui recommande des missions, sont très attendus. Il y a quelques jours, le rapport sur les sciences planétaires et l'astrobiologie pour la période 2023-2032 a été rendu public. Il détaille les missions qui seront réalisées pendant cette décennie et les objectifs scientifiques à atteindre.

La Terre va envoyer un message aux extraterrestres d'un système planétaire proche

Les exoplanètes de Trappist-1 sont déjà des cibles pour le télescope spatial James-Webb qui pourrait donner de précieux renseignements dans un avenir proche sur certaines d'entre elles possédant peut-être une atmosphère avec des formes de vie. Mais, déjà cette année, il est prévu d'envoyer un message en direction de ces mondes, au-cas où ils posséderaient également une civilisation technologiquement avancée.

Des astronomes ukrainiens confirment la présence d'exocomètes autour de la jeune étoile Beta Pictoris

Les astronomes n'observent pas que des transits d'exoplanètes, ils savent identifier également des transits qui sont le fruit de l'existence d'exocomètes. Un groupe d'astronomes ukrainiens le montre à nouveau dans le cas de la toute jeune et célèbre étoile Beta Pictoris.

Cette lune de Jupiter a tout ce qu'il faut pour abriter une vie extraterrestre sous ses fissures

Si on sait depuis plusieurs années que le satellite de Jupiter Europe abrite un océan glacé, on ne sait pas encore ce qu'il renferme, ni comment il s'est formé. Des chercheurs ont effectué un parallèle entre sa surface et la glace du Groenland : leur étude suggère que des poches d'eau existeraient juste sous la coquille de glace d'Europe. Explications.

