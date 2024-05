La France, ce pays où l’on ne s’ennuie jamais

La une du Monde quelques semaines avant Mai-68

On peut faire pas mal de reproches à la France, de la gestion hasardeuse de ses fi­nances publiques à la fermeture de ses boulangeries le lundi, mais c'est un pays où il se passe toujours quelque chose. On ne s'y ennuie jamais.

Qu’une crise majeure se termine et, paf, une autre démarre juste derrière. Même pas le temps de souffler.

Parfois, comme avec le covid, les éruptions de volcans islandais ou la deuxième guerre mondiale, c’est à l’unisson du reste de la planète et ça nous donne l'illusion d’être un pays normal mais, dans l'immense majorité des cas, c’est un bordel aussi purement local que strictement auto-infligé.

Voyons voir : les bonnets rouges anti taxe carbone en pétard, les gilets jaunes anti toutes taxes en furie, les amateurs de retraites précoces en colère, les syndicats de chemi­nots courroucés, les coordinations d’agriculteurs en furie, les zadistes enragés des chantiers d’autoroutes et d’aéroports, les émeutiers déchaînés des banlieues, les ré­gleurs de comptes hargneux des points de deal, les bloqueurs de facs et de lycées exas­pérés par Parcoursup et le sionisme, les coupeurs de routes énervés de Mayotte, les dé­mocrates paradoxaux atrabilaires de Nouméa...

Une crise après l’autre, on vous dit. Enfin, du moins lorsqu’elles ne se chevauchent pas carrément...

Franchement, les Suisses doivent vraiment nous envier, avec leur manie de la négociation et du consensus mou. C’est sûr, les frontaliers romands qui captent les chaînes fran­çaises peuvent au moins se distraire en nous observant cramer des préfectures et piller des centres commerciaux au nom de l’équité et de la justice sociale, mais les autres, ceux qui ne chopent que les télés allemandes, qu’est-ce qu’ils doivent s’emmerder…

D’un autre côté, cette cascade ininterrompue de moments paroxystiques, si on se sent l’âme prophétique, annonce peut-être une nouvelle ère de calme et de sérénité. La der­nière fois qu’un journaliste s’était senti autorisé à philosopher sur la « France qui s'ennuie », en effet, c’était Pierre Viansson-Ponté en une du Monde et quelques semaines à peine avant Mai-68.

Alors, si cette France qui ne s'ennuie jamais devait se réinventer en Suisse placide dans les mois qui viennent, souvenez-vous que vous l’aurez lu ici en pre­mier.