La Françafrique est-elle en train de mourir ?

Des gens manifestant au Burkina Faso contre la présence française.

Avec le retrait des troupes françaises au Mali et au Burkina Faso, la France est confrontée au déclin de son influence économique et politique en Afrique.

I : Le déclin de l'influence économique et politique française

Dans un tweet récent, le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, s'est plaint de la représentation des troupes françaises dans le film populaire Black Panther : Wakanda Forever. Une scène du film dépeint un groupe de mercenaires, qui semblent être français, défilés pour avoir conspiré pour voler les ressources du mythique Wakanda. Le piquant de Lecornu à propos de la prétendue représentation négative des soldats français dans le film capture succinctement le moment actuel des relations Afrique-France.

L'influence de la France dans ses anciennes colonies d'Afrique est confrontée à son épreuve la plus sévère depuis des décennies. Les protestations contre le CFA, surnommé « la dernière monnaie coloniale », se sont intensifiées ces dernières années. Entre autres choses, l'arrangement monétaire nie effectivement la souveraineté de la politique monétaire de 14 pays africains et les oblige à déposer la moitié de leurs réserves auprès du Trésor français. Par conséquent, il est maintenant assez courant d'appeler à la fin du CFA. Les commentateurs raisonnables sur la question soulignent souvent le double problème du manque de souveraineté de la politique monétaire et des machinations politiques historiques de distorsion de la France (comme les coups d'État, la corruption, le soutien aux autocrates) pour maintenir la zone monétaire et la dépendance de ses membres.

Des rappels réguliers de l'histoire française du pillage colonial dans la région, comme des affaires judiciaires de corruption et de pots-de-vin impliquant des entreprises françaises (souvent partagées via les mèmes WhatsApp) ont renforcé les perceptions négatives de la France. Les commentaires dégradants sur les Africains par les dirigeants français n'ont pas aidé. Plus Paris intervient directement dans les affaires économiques, politiques et de sécurité de ses anciennes colonies, plus les publics de ces pays se souviennent du bilan postcolonial particulièrement déstabilisant (et pro-autocratique) de la France en Afrique.

À Lire Aussi

La fin de la Françafrique signe t-elle la fin de la puissance française ?

Source : Calculs de l'auteur à partir des données commerciales de la Banque mondiale

Il est important de noter que la France n'est plus la grande puissance incontestée en matière de relations extérieures des pays africains francophones. Les deux dernières décennies ont vu la Chine supplanter la France en tant que premier partenaire commercial de ces pays. La Chine est désormais un partenaire commercial plus important pour les États africains que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France réunis. Plus récemment, des pays comme la République centrafricaine (RCA), le Burkina Faso, la Guinée et le Mali ont noué des liens de sécurité plus étroits avec la Russie. Le commerce régional avec la Russie reste stable sur la même période.

La situation de la France semble encore pire si l'on considère sa part du commerce total vers/depuis ses anciennes colonies africaines. Parmi ces pays, la part française des échanges a chuté de plus d'un quart au début des années 1990 à un peu plus de 5 %. La domination française des économies francophones n'est tout simplement plus ce qu'elle était. Bien que le CFA puisse encore exister en tant que mécanisme de transmission d'influence important depuis Paris, le mécanisme commercial s'est considérablement affaibli au cours des deux dernières décennies.

Source : Calculs de l'auteur basés sur les données de la Banque mondiale

Les développements politiques dans un certain nombre de pays francophones ont aggravé ces changements économiques. Le Burkina Faso et le Mali, qui accueillaient jusqu'à récemment des milliers de soldats français dans la guerre contre les djihadistes au Sahel, ont ordonné à Paris de retirer ses soldats. Les deux pays, ainsi que la Guinée et la République centrafricaine (RCA), se sont depuis rapprochés de la Russie pour obtenir une assistance sécuritaire sans trop de conditions ni de bagage néocolonial français. Ces jours-ci, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est un visiteur régulier en Afrique de l'Ouest, avec le tristement célèbre groupe Wagner, qui émerge comme un partenaire de sécurité majeur pour ces États (restez à l'écoute pour un article sur ce qu'il faut faire des récentes incursions de la Russie en Afrique).

À Lire Aussi

Loup Viallet : « En Afrique, la Russie n’a pas les moyens des objectifs politiques qu’elle affiche »

Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et son homologue russe à Bamako en février 2023. Source : Al Jazeera

La structure changeante de l'alliance a introduit un problème de coin entre les États africains francophones. Dans l'état actuel des choses, le Tchad et le Niger sont les derniers avant-postes de l'influence française incontestée au Sahel. Si ces gouvernements tombent entre les mains de dirigeants révisionnistes, les gouvernements de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Sénégal et du Togo seront probablement confrontés à des pressions populaires pour manifester publiquement une distance (au moins symbolique) avec Paris.

II : Sa géopolitique, stupide

Les enjeux sont importants pour la France. Sans sa mainmise géopolitique sur ses anciennes colonies africaines, la France ne serait que l'Italie avec des armes nucléaires et un siège au Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU). Être maintenant une Italie dotée de l'arme nucléaire avec un siège au CSNU n'est pas une honte, mais cela signifierait néanmoins une dégradation significative de l'influence mondiale de la France (y compris au sein de l'Union européenne). Les pays africains francophones accordent à la France non seulement des voix aux Nations Unies et dans d'autres organisations internationales, mais aussi un poids stratégique sur la scène mondiale.

Le fait est que le plus gros casse-tête de la France n'est pas la perte de parts de marché. Après tout, les échanges avec l'Afrique ont toujours représenté une part infime des échanges français (moins de 3 %). Les échanges avec les anciennes colonies sont restés bien en deçà de 1 % du total des échanges français pendant la majeure partie de la décennie. Notez que le commerce entre la France et ses anciennes colonies de la région représente moins de la moitié du commerce total français en Afrique depuis le début des années 2000.

À Lire Aussi

Cette confondante naïveté dont la France fait preuve au Burkina Faso et en Afrique

Source : Calculs de l'auteur basés sur les données de la Banque mondiale

Source : calculs de l'auteur basés sur les données de la Banque mondiale

Plus que l'évolution de la structure des échanges, c'est l'érosion de la dépendance économique (part de la France dans le commerce des anciennes colonies) et l'arrivée de nouvelles grandes puissances concurrentes que sont la Chine et la Russie qui doivent le plus inquiéter Paris.

Les tendances dans les données de vote de l'Assemblée générale des Nations Unies renforcent la notion de déclin de l'influence française dans la région (voir ci-dessous). L'indice moyen de similarité des votes entre la France et ses anciennes colonies africaines est orienté à la baisse. Pendant 20 ans après la fin de la guerre froide, il y a eu une augmentation perceptible de la similitude des votes (un certain nombre d'États francophones penchaient auparavant vers l'Union soviétique). Cependant, depuis 2010 environ, la tendance est à la baisse vers des niveaux observés pour la dernière fois pendant la guerre froide.

Source : Calculs de l'auteur basés sur les données de Voeten, Erik ; Strezhnev, Anton; Bailey, Michael, 2009, "Données de vote de l'Assemblée générale des Nations Unies", Harvard Dataverse, V29

Alors que la France s'efforce de reprendre pied, les décideurs politiques devraient apprécier le fait qu'il est payant d'avoir des alliés solides. La raison pour laquelle la Chine a pu dominer complètement le commerce avec les États francophones est qu'ils exportent encore largement des matières premières et importent des biens de consommation bon marché. C'est la même dépendance que Paris a cultivée pendant des décennies, sauf maintenant à une échelle beaucoup plus grande. De même, les incidences de la décadence politique et de l'érosion du pouvoir de l'État observées en RCA, au Tchad, au Burkina Faso, au Mali et au Niger peuvent en partie être attribuées aux erreurs stratégiques françaises et aux inférences qui ont étouffé un véritable développement politique dans ces États.

Au lieu d'investir dans de puissants alliés postcoloniaux, pendant six décennies, la France a choisi de façonner un système néocolonial de dépendance économique, politique et sécuritaire connu sous le nom de françafrique. Maintenant, les poulets sont rentrés à la maison pour se percher. Plutôt que d'insulter l'intelligence des Maliens ou des Burkinabés en suggérant, par exemple, que leurs choix actuels (certes sous-optimaux) d'alliances sécuritaires sont le résultat de la propagande anti-française russe, les décideurs français devraient chercher à comprendre comment les 60 dernières années et au-delà ont conduit à la situation actuelle.

Bref, les publics d'Afrique francophone n'ont pas besoin de la tutelle russe ou chinoise pour se forger une opinion sur la France. Ils connaissent leur histoire.

III : Qu'est-ce que tout cela signifie pour la politique africaine française ?

On ne sait toujours pas si Paris a pleinement intériorisé les véritables causes du déclin de l'influence française dans ses anciennes colonies. Par conséquent, il est peu probable qu'il y ait des changements appréciables dans la politique de l'Afrique française. Au lieu de cela, les éléments suivants sont plus probables.

La France redoublera d'efforts pour éviter la contagion de l'indépendance radicale manifestée par le Burkina Faso, la RCA, la Guinée, le Mali. Bien qu'elle ait été expulsée du Burkina Faso et du Mali, la France maintient toujours des bases militaires au Tchad et au Niger. Et cette semaine, il a annoncé son intention de renforcer sa présence militaire en Côte d'Ivoire en remplacement du Burkina Faso. Il est également probable que la France creusera un fossé entre les pays « loyalistes » et le quatuor « rebelle » de la RCA, du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali. Cependant, ce mouvement comporte des risques. Si la France exagérait sa main contre le quatuor (par exemple, un changement de régime), la réaction populaire probable pourrait rendre difficile de faire des affaires, même avec les pays loyalistes.

Le soft power dans les anciennes colonies fera gagner du temps à Paris (bien qu'il ne soit pas clair combien de temps de plus). Environ la moitié des étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur français sont originaires d'Afrique. Les élites africaines francophones consomment encore une bonne quantité de produits culturels français. Sauf surprise majeure, la France continuera à rencontrer un coût relativement faible pour faire des affaires avec les pays francophones en dehors du quatuor. Cela dit, les changements dans l'opinion publique peuvent se produire assez rapidement, surtout dans un monde où les responsables français choisissent d'ignorer les impacts de la politique française sur l'opinion publique. De tels développements mettraient les élites d'importantes démocraties électorales comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin sur la défensive et les forceraient à manifester publiquement leur indépendance vis-à-vis de Paris.

La France reste une destination majeure pour les Africains poursuivant des études supérieures à l'étranger. Source : Moniteur de l'icef

La France diversifiera son portefeuille de projection de puissance pour y inclure des États non francophones. Le maintien de bonnes relations avec les principales organisations africaines, comme l'Union africaine (UA) ou la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est essentiel à l'influence française dans la région. Tant que l'UA, la CEDEAO et d'autres organisations régionales restent amicales, la France peut se permettre de perdre le soutien de quelques anciennes colonies et se projeter toujours comme un courtier mondial dans les affaires africaines.

Totaux cumulés des IDE français dans les principaux pays africains. Source : PIEC

Comme indiqué ci-dessus, en Afrique, la part du commerce français avec les anciennes colonies est déjà plus faible qu'avec le reste de la région. La France poursuivra probablement ses efforts récents pour encourager son secteur privé à s'aventurer au-delà de la communauté françafricaine. La diversification prendra probablement la forme à la fois d'investissements étrangers directs et d'aide publique au développement. La France alloue environ un tiers de son aide bilatérale (un total de 3 milliards de dollars) aux pays africains.

Le problème structurel de la poursuite d'une politique qui n'est pas adaptée à son objectif ne disparaîtra pas. Tant que la politique africaine française continuera de s'appuyer sur des relations personnelles, une diplomatie secrète, des gouvernements autocratiques irresponsables et des réseaux corrompus comprenant des élites africaines, des entreprises françaises et des politiciens français, Paris aura du mal à regagner le terrain perdu dans ses anciennes colonies et dans la région au sens large.

Le président Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire) avec Jacques Foccart, architecte de la françafrique et conseiller principal pour la politique africaine auprès de plusieurs administrations françaises.

Il convient de noter que l'endurance historique de la françafrique dépendait principalement de la force des personnalités essentielles impliquées - de Félix Eboué sécurisant l'Afrique équatoriale française coloniale pour la « France libre » sous Charles de Gaulle ; à la personne de Jacques Foccart, qui pendant des décennies a orchestré la politique africaine française ; à des alliés africains de longue date comme Félix Houphouët-Boigny, Léopold Senghor, Omar Bongo, Blaise Compaoré et Idris Deby. Sans remplacements adéquats de ces personnalités, la France ne peut espérer réussir avec la même posture politique historique. Ces jours-ci, les élites africaines ont des raisons de se faire des amis ailleurs. La démocratie électorale signifie que beaucoup ont des horizons à court terme. Il est également devenu très difficile d'ignorer l'opinion publique, y compris dans les autocraties électorales. Par conséquent, le néocolonialisme personnaliste français manifeste d'antan n'est tout simplement plus casher.

L'establishment de la politique étrangère française, souvent grincheux, a-t-il la volonté ou la capacité de tirer les bonnes leçons du moment présent ? Seul le temps nous le dira.

Cet article a été publié initialement sur le site de Ken Opalo : cliquez ICI