La Chine veut dévier l'astéroïde Bennu pour éviter un potentiel impact avec la Terre

La mission spatiale Lucy emportera des messages pour nos descendants

Le premier vaisseau spatial à quitter notre Système solaire comportait des messages à destination d'une potentielle vie extraterrestre intelligente. Pour poursuivre cette tradition, les ingénieurs de la Nasa ont apposé sur la sonde Lucy qui partira bientôt en direction des astéroïdes troyens de Jupiter, une plaque gravée de messages... pour nos descendants !

L'astéroïde Bennu où ont récemment été récupérés des échantillons de sol pourrait percuter la Terre dans une centaine d'années. La Chine a décidé d'envoyer des fusées pour dévier sa trajectoire et éviter les désastreuses conséquences d'une collision.

Des « microfibres » de glace... pliables !

Une équipe de chercheurs a créé de fines fibres de glace quasi parfaites, capables de se courber pratiquement en cercle et de s'étirer. Un matériau qui transmet la lumière aussi efficacement qu'une fibre optique.

L’atmosphère de Jupiter s’est formée à l’ombre du Soleil

La composition de l'atmosphère de Jupiter a longtemps intrigué les astronomes. Il y a quelque temps, elle les a même poussés à imaginer une profonde migration de la planète la plus grosse de notre Système solaire. Mais des chercheurs proposent aujourd'hui une explication plus simple. Une ombre gigantesque a pu être jetée sur l'orbite de Jupiter au moment de sa formation.

La jeune Terre était frappée par un astéroïde comme Chicxulub tous les 15 millions d'années

Les premières années de la Terre étaient incroyablement violentes par rapport à aujourd'hui. Géologues et astronomes pensent que la Terre était frappée par un nombre important de gros astéroïdes dont certains avaient plus de 10 kilomètres de diamètre. Le taux de bombardement de la Terre primitive vient d'être réévalué par des chercheurs. Or ce taux a un effet significatif sur la géochimie de la surface de la Terre et sur sa capacité à soutenir la vie.

