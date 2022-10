La bataille pour couper les cryptomonnaies qui alimentent l'invasion de l'Ukraine par la Russie est engagée

L’Ukraine et la Russie se livrent à une guerre parallèle dans la sphère de la cryptomonnaie.

Certifié par l'Edhec et l'Inhesj en management des risques criminels et terroristes des entreprises en 2010, il a écrit de nombreux articles et ouvrages dans ces domaines.

Titulaire d'un DEA en Veille et Intelligence Compétitive, il enseigne la veille stratégique dans plusieurs Masters depuis 2003 et est spécialiste de l'Intelligence économique.

Jean-Paul Pinte est docteur en information scientifique et technique. Maître de conférences à l'Université Catholique de Lille et expert en cybercriminalité, il intervient en tant qu'expert au Collège Européen de la Police (CEPOL) et dans de nombreux colloques en France et à l'International.

Atlantico : Depuis le début de la guerre en Ukraine, des enquêteurs de Blockchain ont découvert au moins 4 millions de dollars de dons en crypto-monnaies à des milices ou des groupes qui soutiennent l’armée russe. Que sait-on de ces dons ? Pourraient-ils être bien plus importants ?

Jean-Paul Pinte : Deux jours après le début de l’offensive russe, le vice-premier ministre et ministre de la Transformation numérique ukrainien, Mykhailo Fedorov, annonce que le gouvernement ukrainien accepte de revoir des dons en crypto-monnaies (monnaies virtuelles).

Pour ce faire, il crée des adresses ouvertes, assimilables à des comptes bancaires, et s’associe, entre autres, avec la principale plateforme privée ukrainienne du secteur des crypto-monnaies, KUNA. Plus de cent millions de dollars sont ainsi récoltés en quelques jours par le gouvernement et par le "Fonds crypto pour l’Ukraine".

Rappelons qu’avant cette guerre, les bitcoins, Ether et autres monnaies virtuelles n’avaient pas bonne presse auprès des États et des grandes institutions. Notamment à cause de leur volatilité.

Alors que les troupes russes ont envahi les frontières de l'Ukraine au cours des huit derniers mois - et avec une mobilisation continue de centaines de milliers d'autres en cours - le monde occidental a pris des mesures drastiques pour couper les liens économiques qui alimentent l'invasion et l'occupation russes. Mais alors même que ces sanctions mondiales ont soigneusement retiré la Russie du commerce mondial, des millions de dollars ont continué d'affluer directement vers les groupes militaires et paramilitaires russes sous une forme qui s'est avérée plus difficile à contrôler : la crypto-monnaie.

Depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février, au moins 4 millions de dollars de crypto-monnaie ont été collectés par des groupes soutenant l'armée russe en Ukraine, ont découvert des chercheurs. Selon les analyses des sociétés de traçage de crypto-monnaie Chainalysis, Elliptic et TRM Labs, ainsi que des enquêteurs de Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, les destinataires comprennent des groupes paramilitaires proposant des munitions et des équipements, des sous-traitants militaires et des fabricants d'armes.

À Lire Aussi

Voilà les trois potentielles cyber attaques russes qui font le plus peur aux experts

Chainalysis, le spécialiste de l’analyse des blockchains, publie une enquête dans laquelle on apprend que certains médias de propagande pro-russes appellent à des dons en cryptomonnaies. Ces dons servent à financer les groupes paramilitaires, opérants notamment dans la région du Donbass.

Ce flux de fonds, souvent vers des groupes officiellement sanctionnés, ne montre aucun signe de ralentissement et pourrait même s'accélérer : Chainalysis a retracé environ 1,8 million de dollars de financement aux groupes militaires russes au cours des deux derniers mois seulement, soit presque les 2,2 millions de dollars qu'il a trouvés. Et malgré la capacité de retracer ces fonds, les geler ou les bloquer s'est avéré difficile, en grande partie en raison des échanges de crypto-monnaie non réglementés ou sanctionnés - la plupart basés en Russie - encaissant des millions de dons destinés aux envahisseurs.

« Notre objectif est d'identifier tous les portefeuilles cryptographiques utilisés par les groupes militaires russes et les personnes qui les aident ; pour trouver, saisir et bloquer toute cette activité qui aide à acheter les balles, les munitions de cette occupation », déclare Serhii Kropyva, qui était jusqu'à récemment adjoint de la cyberpolice ukrainienne et conseiller du procureur général du pays.

Avec l'étroite coopération d'entreprises comme Chainalysis et Binance, nous pouvons voir tous les portefeuilles impliqués dans cette activité criminelle, ces flux d'argent de millions de dollars. Mais nous pouvons malheureusement constater que le transfert se poursuit tout le temps.

Dans des rapports séparés, les entreprises de traçage de crypto-monnaie et l'équipe d'enquête de Binance ont chacune suivi les dons à l'effort de guerre russe qui ont très souvent commencé par des publications publiques sur l'application de messagerie Telegram sollicitant des dons financés par le crowdfunding. Chainalysis, par exemple, a trouvé des messages Telegram d'organisations telles que les sites de médias pro-russes Rybar et Southfront, ainsi que le groupe paramilitaire Rusich - qui a des liens avec le célèbre groupe de mercenaires Wagner - tous publiant des adresses de don de crypto-monnaie sur Telegram. Ces publications indiquaient aux abonnés que l'argent collecté là-bas serait utilisé pour tout, des drones armés aux radios, en passant par les accessoires de fusil et les gilets pare-balles. Dans un autre cas, Chainalysis pointe vers une collecte de fonds par un groupe appelé Project Terricon qui a tenté de vendre aux enchères des NFT pour soutenir des milices pro-russes dans l'est de l'Ukraine, bien que les NFT aient été retirés du marché sur lequel ils étaient hébergés avant que toute offre ne soit faite.

À Lire Aussi

Ces arrestations que la police effectue désormais sur le fondement de la reconnaissance faciale

L'équipe d'enquête de Binance, dans son propre rapport, a découvert qu'un total de 4,2 millions de dollars en crypto avait été acheminé vers des groupes militaires russes depuis février. Les groupes nommés dans ses recherches ne chevauchaient pas entièrement ceux nommés dans le rapport de Chainalysis, ce qui suggère que le financement global pourrait être bien supérieur au total de Binance ou de Chainalysis. Binance, par exemple, pointe vers un groupe pro-russe du « patrimoine culturel » connu sous le nom de MOO Veche qui a organisé des collectes de fonds pour des équipements militaires similaires à ceux financés par les groupes signalés par Chainalysis. Alors que Binance, TRM Labs et Elliptic désignent tous MOO Veche comme une importante collecte de fonds, Elliptic a retracé 1,7 million de dollars de dons cryptographiques au groupe, bien plus que les autres chercheurs.

Parmi les autres organisations que Binance a repérées pour collecter des fonds via le financement participatif de crypto-monnaie sur Telegram, citons les groupes nationalistes pro-russes Save Donbas et REAR, ainsi que le fabricant d'armes russe Lobaev, qu'il a vu solliciter directement des dons sur la plateforme.

Pourtant, un autre groupe, connu sous le nom de Romanov Light, dont la collecte de fonds a été repérée par TRM Labs et Elliptic, a affirmé collecter des cryptos pour les forces spéciales russes. Romanov Light a recueilli jusqu'à 330 000 $ de dons, selon Elliptic, qui a déclaré aux donateurs qu'il avait dépensé en équipement militaire comme des accessoires d'armes, des lampes de poche et des plaques d'armure.

Alors que les sanctions économiques occidentales se sont multipliées à l’encontre de la Russie, ces dons continuent d’alimenter la machine de guerre russe. Comment lutter contre ces dons ? Est-il possible d’y mettre un terme ?

Malgré la relative clarté de tout ce traçage financier, empêcher la crypto-monnaie de continuer à soutenir l'incursion non provoquée de la Russie en Ukraine n'a pas été simple. Les échanges peuvent bloquer ou geler les fonds aux points où ils sont échangés contre de la monnaie traditionnelle.

Mais selon Chainalysis, la majorité des fonds crypto que les groupes ont collectés ont été encaissés via ce que la société appelle des échanges russes "à haut risque" avec peu ou pas de précautions contre le blanchiment d'argent criminel. Dans des rapports précédents, Chainalysis a nommé Chatex, Suex et Garantex comme exemples de ces échanges voyous basés en Russie, qui ont tous déjà fait l'objet de sanctions occidentales pour leur utilisation intensive par des criminels.

Chatex et Garantex n'ont pas répondu à la demande de commentaire de WIRED. Suex ne semble plus avoir de site Web public et aucune information de contact pour l'échange n'a pu être trouvée.

Cependant, tous les échanges qui ont servi de guichet automatique pour le financement participatif crypto militaire russe ne sont pas hébergés en Russie. Les analystes de la blockchain qui ont parlé à WIRED ont indiqué sept autres services d'échange, certains hébergés en Inde et en Chine, qui ont reçu des fonds des groupes pro-russes qu'ils ont suivis, bien qu'ils aient refusé de les nommer officiellement, en partie parce que les montants de ces les fonds dans la plupart des cas étaient de l'ordre de milliers à un chiffre ou moins.

Dans un exemple révélateur de la difficulté d'empêcher ces retraits, cependant, les analystes ont vu MOO Veche envoyer plus de 150 000 $ de bitcoins à un échange hébergé sur l'infrastructure de l'échange de crypto-monnaie chinois Huobi - un échange "imbriqué" qui essentiellement utilise Huobi comme plateforme de trading. Mais toute responsabilité que Huobi pourrait avoir pour bloquer ou geler ces fonds était compliquée par un autre service intermédiaire inconnu par lequel les analystes ont vu l'argent transiter avant d'entrer dans le service hébergé par Huobi. Lorsque WIRED a contacté Huobi pour obtenir des commentaires, il a écrit dans un communiqué qu'il disposait d'un processus "connaissez votre client" "qui garantit au mieux de nos capacités que les sources de financement de nos clients sont au-dessus de tout bord".

Binance, pour sa part, affirme que ses comptes d'échange ont également été utilisés par quatre des groupes qu'il a suivis et ont reçu plus de 208 000 dollars de crypto-monnaies. Il dit à WIRED qu'il a gelé les quatre comptes qu'il a découverts. "Nous veillons à ce qu'aucun mal ne soit causé aux civils à la suite de la collecte de fonds qui se déroule dans ces espaces extrémistes", déclare Jennifer Hicks, qui gère l'équipe de renseignement et d'enquête de Binance. "Lorsque les échanges de crypto-monnaie savent qu'il se passe quelque chose d'illicite qui se terminera dans le monde réel, des effets cinétiques comme celui-ci, il est de la responsabilité de l'échange d'y mettre fin le plus rapidement possible."

Même lorsque les échanges surveillent la crypto envoyée par des groupes sanctionnés comme ces collecteurs de fonds pro-russes, cet argent sale ne sera pas toujours simple à détecter, prévient Thibaud Madelin, qui dirige la recherche chez Elliptic. Il dit qu'il voit de plus en plus des sources russes de fonds illicites utiliser des "ponts" ou des "échanges de pièces" - des services qui permettent d'échanger facilement une crypto-monnaie contre une autre, souvent sans fournir aucune information d'identification - comme techniques de blanchiment d'argent. Il a vu ces outils gagner en popularité parmi les marchés noirs du dark web et les utilisateurs de cybercriminels et s'attend à ce que la même chose se produise avec ceux qui cherchent à blanchir le financement illicite des armes. "C'est un peu tôt pour se prononcer définitivement. Mais ce que nous constatons, c'est que cela risque de devenir un problème plus important », déclare Madelin. "Ils sont susceptibles de refléter les méthodologies observées chez les utilisateurs de services du dark net, permettant le blanchiment d'argent à grande échelle et potentiellement l'évasion des sanctions."

Des millions de dollars de financement en crypto-monnaie pour les troupes russes pourraient être le moindre des problèmes de l'Ukraine dans une guerre où la Russie a jeté des milliards dans sa force d'invasion. L'Ukraine, il convient de le noter, a également largement dépassé la Russie en matière de crypto-monnaie : selon le décompte d'Elliptic, le gouvernement ukrainien a collecté plus de 77 millions de dollars en dons de crypto depuis le début de la guerre. Mais il fallait s'y attendre, étant donné le large soutien de l'Occident à l'Ukraine à la suite de l'agression non provoquée de la Russie et des sanctions mondiales imposées à la Russie. Et même la plus petite quantité de crypto-monnaie que les forces russes ont levée démontre le potentiel continu de la crypto-monnaie pour contourner ces sanctions et offrir une autre bouée de sauvetage financière à la machine de guerre russe.

"Ce n'est pas comme si la Russie achetait de nouveaux chars avec cet argent. Ils paient pour les oscilloscopes à imagerie thermique et les drones », explique Andrew Fierman, un chercheur de Chainalysis axé sur les sanctions. "Mais pour la facilitation à la base de ces efforts de la milice, toute somme d'argent qu'ils reçoivent pour renforcer leur équipement va avoir un impact." Et malgré toute la lumière que les traceurs de crypto-monnaie peuvent éclairer sur ce financement – et les meilleurs efforts de l’Occident pour l’arrêter – le flux de crypto vers le trésor de guerre de la Russie se poursuit.

Les dons de crypto aux groupes russes sont allés à des échanges russes "à haut risque". Chainalysis a nommé Suex, Chatex et Garantex comme exemples de tels échanges dans le passé, mais ne les a pas nommés directement dans son rapport le plus récent.

Aucune entité centrale (État, organisation internationale) ne peut empêcher l'accès des utilisateurs au système des crypto-monnaies et provoquer une dévaluation.



Depuis l’exclusion de la Russie du réseau bancaire Swift, le rouble a largement été dévalué, c’est-à-dire que sa valeur par rapport à d’autres monnaies n’est plus la même. À ce jour, il faut un peu moins de cent roubles pour obtenir un dollar. Les Russes se sont donc rués sur le bitcoin, avec des volumes records d'achats en rouble. Ce comportement n’a rien de différent avec ceux qui décident de se tourner vers l'achat d'or pour sécuriser la valeur de leurs biens.

De son côté, la banque centrale ukrainienne est parvenue à stopper l'effondrement de son cours. Mais les conséquences de l'invasion risquent de faire perdre de sa valeur au hryvnia local, ce qui pourrait bien provoquer les mêmes effets. De manière générale, les crypto-monnaies sont prisées dans les pays où la devise locale souffre d'une forte dévaluation.



Au-delà des frontières ukrainiennes et russes, la guerre force les gouvernements à développer leur compréhension des crypto-monnaies et leur encadrement. Aux États-Unis, le président Joe Biden a lancé par décret début mars les travaux en vue d'un "dollar numérique", et demande à plusieurs agences gouvernementales d'identifier et de combattre la multitude de risques liés aux crypto-monnaies.

Cette bataille a-t-elle un impact sur le conflit ?

Les cryptomonnaies jouent un rôle jamais vu auparavant, et permettent au gouvernement ukrainien de récolter des millions de dollars pour financer sa réponse à l’invasion russe.

Dès les premières heures du conflit, le gouvernement ukrainien a ouvert des adresses et des portefeuilles de cryptomonnaies lui permettant de recevoir ces devises décentralisées directement.

"C’est la première fois dans l’histoire du bitcoin qu’il est utilisé dans le cadre d’un conflit", indique un spécialiste des cryptomonnaies. Grégory Raymond, journaliste du magazine Capital et spécialiste des cryptomonnaies, explique que si théoriquement Moscou peut utiliser le bitcoin pour contourner le système Swift dont il été débranché, jamais rien n'a été réellement fait par Vladimir Poutine jusqu'alors pour utiliser cette cryptomonnaie.

En mars 2022 on apprenait que le gouvernement ukrainien avait fait un AirDrop [dispositif de partage de fichiers de proximité sans fil] sur les gens qui ont donné des cryptomonnaies, pour récompenser les donateurs de cette action. La plupart des ONG qui récupère des cryptomonnaies flèchent les fonds. Ils vont être utilisés pour de l’humanitaire, voire pour acheter des armes. Mais concernant le gouvernement, ils ne le disent pas, ils peuvent potentiellement tout faire avec !

Selon le site Boursorama, la guerre à l'Est pourrait devenir un crypto conflit à mesure que les crypto monnaies sont de plus en plus considérées par les Russes pour contourner les sanctions économiques et financières imposées à la Russie, ainsi que pour échapper à la surveillance, voire la tutelle, des gouvernements.

Les cryptomonnaies comme le Bitcoin, 1ère crypto-monnaie du marché par capitalisation boursière, peuvent en effet

- servir d'outil pour éviter que les puissances mondiales puissent facilement priver les utilisateurs de leurs économies en monnaie fiat et

- comme alternative pour combattre la perte de pouvoir d'achat de leur devise lorsque les banques centrales impriment de la monnaie sans limite pour soutenir leurs économies.

Pour certains, la situation actuelle montre bien le rôle de réserve de valeur des cryptomonnaies – et particulièrement du Bitcoin – notamment face à l'effondrement du rouble russe (RUB) ou de la Hryvnia ukrainienne (UAH).

L'Ukraine profite également des cryptomonnaies dans ce conflit, qui étaient déjà fortement utilisées par la population comme valeur refuge avant l'invasion du pays par les Russes. Le pays a en effet légalisé les cryptomonnaies juste avant l'invasion de la Russie et accepte d'ailleurs les dons en Bitcoin, en Ether et en USDT. Le pays aurait ainsi reçu plus de 52 millions de crypto donations à ce jour !

Alors oui, si les dons reçus par le gouvernement Ukrainien sous forme de crypto-monnaies ne représentent qu’une infime partie des milliards d’aides débloqués depuis le début de la guerre, cette initiative ne pourra qu’inspirer d’autres efforts. Telle que l’utilisation des monnaies virtuelles à des fins humanitaires ou défensives.